„Wilde“ Verluste der Wagner-Söldner Russland erklärt Sieg in umkämpfter Stadt Soledar

Nach tagelangen blutigen Gefechten mit Häuserkämpfen hat Russland die Kleinstadt Soledar im Gebiet Donezk im Osten der Ukraine nun offiziell für eingenommen erklärt. Die Stadt sei am Abend des 12. Januar vollkommen in die Kontrolle der russischen Streitkräfte übergegangen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag mit.

Es wäre die erste Einnahme einer Stadt durch die russische Armee seit Juli, als Lyssytschansk in dem Angriffskrieg gegen die Ukraine erobert worden war.

Kiew bestätigte die Einnahme am Freitag nicht. Die ukrainischen Soldaten würden Stellungen in der Stadt halten, hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj noch am Donnerstag erklärt. Dabei fügten sie den russischen Truppen signifikante Verluste zu, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Keine der Angaben können von unabhängiger Seite überprüft werden.

Allerdings zeigen Videos der Söldnergruppe Wagner, dass ein Großteil der Stadt inzwischen in russischer Hand ist. Ukrainische Truppen sollen angeblich bis zuletzt in einer Salzmine und dem nahegelegenen Bahnhof ausgeharrt haben.

Prigoschin feierte, der Kreml schwieg

Den Ausschlag für einen verstärkten Vorstoß der russischen Truppen in Soledar in den vergangenen Stunden könnte Berichten zufolge der Chef der Söldner-Truppe Wagner gegeben haben. Prigoschin hatte wohl schon am Mittwoch unter anderem ein Foto von sich in Europas größter Salz-Mine in Soledar veröffentlicht und den „Sieg“ in der Stadt gefeiert.

Er wies zudem darauf hin, dass „außer den Kämpfern von Wagner keine [anderen] Einheiten an dem Angriff auf Soledar teilgenommen“ hätten. Ob das Bild echt oder gestellt war, lässt sich nicht prüfen. Der Kreml hielt sich zu diesem Zeitpunkt noch auffallend mit einer Siegesmeldung zurück.

Über den Messaging-Dienst Telegram berichten russischen Quellen von der Front jedoch von einer überhasteten Behauptung Prigoschins sowie heftigen Gefechten in der Stadt in den vergangenen Tagen. „Das ist jetzt ein Alptraum: Die Eile, eine vollständige Eroberung anzukündigen, hat dazu geführt, dass man am Rande des Möglichen operieren muss“, schreibt die Quelle.

Und weiter: „Die Wagner-Söldner werden buchstäblich von hinten vorgetrieben. Wenn Prigoschin persönlich schon eine vollständige Einnahme angekündigt hat, dann spielt der Preis der Eroberung keine Rolle mehr.“ Die Verluste für einen so kleinen Abschnitt der Front seien „wild“.

Wenn jetzt noch etwas schiefgehe, werde das russische Verteidigungsministerium dies gegen Prigoschin einsetzen, zum Beispiel indem die Versorgung mit Munition reduziert werde, schreibt die Quelle. Offensichtlich kam es anders und auch der Kreml zählt die Stadt nun als erobert. (Tsp/dpa)

