Das Leid der Opfer im Nahost-Krieg Die perfekte Lösung gibt es nicht

Im Gazastreifen und der Westbank leben 5,3 Millionen Palästinenser. Seit Jahrzehnten wird ihnen das Recht auf nationale Selbstbestimmung verwehrt. Im Gazastreifen sind derzeit Zehntausende Menschen auf der Flucht, Tausende wurden durch israelische Luftangriffe getötet, darunter viele Kinder. Angehörige versuchen, die Verschütteten mit bloßen Händen zu bergen. Nur langsam rollt die humanitäre Hilfe an. Medizin, Nahrungsmittel, Zelte, Decken – es fehlt an allem.

Die Situation ist eine Folge des Massakers, das die terroristische Hamas-Organisation am 7. Oktober in Israel verübte. Mehr als 1400 Menschen wurden ermordet, darunter Kinder, Frauen, Alte. Als Antwort darauf will die israelische Armee die Hamas und deren Infrastruktur zerschlagen. Das ist, unter Berufung auf das Selbstverteidigungsrecht, ein legitimes Ziel. Dass dabei auch Zivilisten ums Leben kommen, ist so tragisch wie unvermeidbar. Für die Lebenden, die um die Getöteten trauern, ist das kein Trost.

In der Westbank greifen radikale Siedler, vermehrt seit dem 7. Oktober, Beduinen und Palästinenser an. Viele werden umgebracht oder vertrieben. Einer der militanten Siedler, Itamar Ben-Gvir, ist Minister für Nationale Sicherheit im Kabinett von Benjamin Netanjahu. US-Präsident Joe Biden äußert sich besorgt über die Gewalt der Siedler. „Das muss jetzt aufhören“, sagt er.

Vor diesem Hintergrund wurde für diesen Samstag in Berlin zu einer großen propalästinensischen Demonstration aufgerufen. Zuvor hatte Innenministerin Nancy Faeser Betätigungen für die Hamas-Organisation und das Palästina-Netzwerk Samidoun verboten. Die Polizei spricht von einer starken Emotionalisierung und warnt: Rechtsbrüche und Straftaten würden konsequent verfolgt. Wut, Hass, Trauer, Verzweiflung – die Motive der Teilnehmer an der Demonstration dürften vielfältig sein.

Wer in dieser hypererregten Stimmung versucht, die zivilen Opfer auf beiden Seiten in den Blick zu nehmen, hat einen schweren Stand. Es ist zwar richtig, in dem Konflikt selbst eine äquidistante Haltung für falsch zu halten, weil Israel auf das Massaker der Hamas militärisch reagieren muss. Aber das darf nicht das Verschweigen des Leids der Palästinenser zur Folge haben. Negiertes Leid rächt sich. Wenn nicht heute, dann morgen.

Es stimmt: In historischer Perspektive haben die Palästinenser nie eine Gelegenheit verpasst, eine Gelegenheit zum Frieden zu verpassen. Auch jetzt ist ihre Führung menschenfeindlich und autoritär. In der Westbank fällt der 87-jährige Mahmud Abbas durch erratische Äußerungen auf. Im Gazastreifen werden Zivilisten von der Hamas als Schutzschilder missbraucht und an der Flucht gehindert.

Doch der palästinensischen Bevölkerung lässt sich das nicht vorwerfen. Sie für ihr Leid in Mithaftung zu nehmen, verbietet sich. Wer als Schutzschild missbraucht wird, bleibt ein Zivilist. Wer an der Flucht gehindert wird, trägt keine Schuld an seinem Schicksal. Wer Angst hat, sich einem diktatorischen Regime entgegenzustellen, darf auf Verständnis hoffen.

Mit Wucht hat sich die Ausgangslage wieder ins Bewusstsein gedrängt: Den 5,3 Millionen Palästinensern wird das Recht auf nationale Selbstbestimmung verwehrt. Was tun? An die klassische Zwei-Staaten-Lösung glaubt auch wegen der expansiven israelischen Siedlungstätigkeiten kaum noch jemand. Den Palästinensern in einem gemeinsamen Staat sämtliche Bürgerrechte zu gewähren, läuft dem Ideal zuwider, ein jüdischer Staat zu sein. Eine „ethnische Säuberung“ – gewaltsame Abschiebung der Bewohner des Gazastreifens in Richtung Ägypten – wäre inhuman und völkerrechtswidrig.

Die perfekte Lösung gibt es nicht. Das müssen beide Seiten erkennen. Notwendig ist daher, nach Beendigung des Krieges, die Installierung eines dauerhaften Gesprächskanals, mit dessen Hilfe zunächst ganz praktische Fragen beantwortet werden: Wie lässt sich der Gazastreifen wieder bewohnbar machen? Wer übernimmt dort die politische Verantwortung? Wie lassen sich Wahlen in der Westbank organisieren? Darauf aufbauend kann später über die Gewährung umfassenderer Rechte gesprochen werden.

Bis dahin ist der Weg sehr, sehr weit. Ihn zu betreten, setzt die Einsicht voraus, dass ein weiteres Gegeneinander, plus wechselseitige Ignoranz, zum Schaden aller ist. Zugegeben, das klingt naiv. Wer etwas Besseres weiß, trete vor.