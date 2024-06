„Trump wird profitieren“ Auftreten, Schlagfertigkeit, Argumentation – das TV-Duell im Check

Die erste TV-Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump im Wahljahr 2024 ist vorbei. Der amtierende US-Präsident sowie sein Vorgänger und Herausforderer für die Wahl Anfang November standen sich am Donnerstagabend (Ortszeit) in den Studios des US-Senders CNN in Atlanta im Bundesstaat Georgia gegenüber.

Besonders für Biden fielen die Kritiken zum Teil vernichtend aus, von vielen Seiten wird nun ein Rückzug Bidens als Kandidat der US-Demokraten empfohlen.

Doch auch Trump hatte seine Schwächen. Wie haben sich die beiden Kandidaten geschlagen? Wer hatte das bessere Auftreten, die bessere Rhetorik, die bessere Argumentation?

Thomas Jäger ist USA-Experte. Als Professor für Internationale Politik und Außenpolitik lehrt er an der Universität Köln.

Der USA-Experte und TV-Kommentator Thomas Jäger von der Universität Köln hat sich beide Kandidaten in der Einzelwertung angeschaut und Punkte vergeben: von 1 (schlecht) bis 5 (hervorragend).

1 Das Auftreten

Biden: 1 von 5 Punkten

Biden trat schwach auf, hatte eine dünne Stimme, verlor häufig den Faden, musste sich vielfach korrigieren, schaute sehr häufig nicht in die Kamera.

Joe Biden beim TV-Duell mit Trump. © Imago/Zuma Press Wire/Will Lanzoni

Der 81 Jahre alte US-Präsident hatte nur wenige kraftvolle Momente. Insgesamt ein Auftritt, der die Skepsis wegen seines fortgeschrittenen Alters befördert hat.

Trump: 3 von 5 Punkten

Trump war kraftvoll, hatte eine feste Stimme. Ständig versuchte er, Biden verächtlich zu machen, Trump war disziplinierter als bei früheren Debatten, aber ebenso aggressiv.

Biden war überfordert, sich dagegen erfolgreich zu wehren, und hatte seine Mimik nicht im Griff. Das gilt auch für Trump, der ab und an in seine Wahlkampfpose fiel.

2 Die Schlagfertigkeit

Biden: 1 von 5 Punkten

Biden wies häufig darauf hin, dass Trump lügt (was dieser ständig tat), aber er drang damit nicht ausreichend durch. Ein Schlagabtausch darüber, wer beim Golf besser ist, war eher peinlich – für beide.

Trump: 3 von 5 Punkten

Trump bestimmte die Themen und konnte deshalb seine Punkte besser setzen. Ihn interessierte nicht, was gefragt wurde, ihn interessierte, was er sagen wollte.

Beispielhaft sind die folgenden Antworten auf die Fragen der Moderatoren: „Was werden Sie gegen Klimawandel tun?“ Trump: „Alle Polizeiorganisationen unterstützen mich, besonders die Schwarzen und Hispanics.“ „Werden Sie das Wahlergebnis akzeptieren?“ Trump: „Putin hat den Krieg nur begonnen, weil wir diesen schwachen Präsidenten haben.“

Donald Trump beim TV-Duell mit Biden. © Imago/Zuma Press/Will Lanzoni

3 Die Argumentation

Biden: 3 von 5 Punkten

Biden war inhaltlich konsistenter, sachlicher. Doch er verhaspelte sich häufig und verlor zwei-, dreimal sogar den Faden. Sein Auftreten verhinderte, dass seine Argumente die Debatte bestimmen konnten.

Trump: 1 von 5 Punkten

Trump interessierte sich nicht für eine konsistente Argumentation. Er pickte Themen heraus, die seine Botschaft unterstützten, dass er der bessere Präsident gewesen sei. Damit gelang es Trump, für seine Anhänger als glaubwürdiger Redner zu erscheinen, was er nicht war. Alle anderen werden sich vor allem an die Falschaussagen erinnern.

4 Das Fazit

Biden: 1 von 5 Punkten

Ein ganz schwacher Auftritt des US-Präsidenten, der den zentralen Punkt, den Biden hätte machen müssen, verpasste: kraftvolles Auftreten, klare Sprache, keine tattrigen Momente.

Biden hat der Debatte, ob er aus Altersgründen weitere vier Jahre Präsident sein kann, unfreiwillig neuen Schwung gegeben.

Trump: 3 von 5 Punkten

Für seine Anhänger war Trump sehr gut. Sie leben in seinen Lügen. Und im Auftreten war er einigermaßen diszipliniert, aber vor allem aggressiv, was seine Anhänger mehrheitlich forderten. Ob er unabhängige Wähler überzeugt hat? Schwer zu sagen, doch Trump wird vom schwachen Auftreten Bidens profitieren.