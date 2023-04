Der Fall Kara-Mursa Britischer Außenminister fordert „sofortige“ Freilassung vom Kreml-Kritiker

Im Zusammenhang mit dem Fall des zu 25 Jahren Straflager verurteilten russisch-britischen Oppositionellen Wladimir Kara-Mursa hat Großbritannien Sanktionen gegen fünf weitere russische Staatsbürger verhängt.

Wie das Außenministerium in London am Freitag mitteilte, ist die Richterin, die Kara-Mursas Verhaftung genehmigt hatte, davon ebenso betroffen wie zwei an der Verhaftung beteiligte Ermittler.

Die Sanktionen richten sich zudem gegen zwei Männer, die Kara-Mursa nach britischen Angaben „auf mehreren Reisen“ begleitet hatten, „bevor er sowohl 2015 als auch 2017 vergiftet wurde“. Die Sanktionen beinhalten Reiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten. Zuvor hatte London bereits den Vorsitzenden Richter im Prozess gegen Kara-Mursa und den Leiter des Straflagers mit Sanktionen belegt, in dem der Oppositionelle inhaftiert ist.

Wladimir Kara-Mursa in Moskau vor Gericht im Oktober 2022 (Archivbild). © imago/ITAR-TASS/IMAGO/Sergei Bobylev

„Russlands Behandlung und Verurteilung von Wladimir Kara-Mursa zeigt einmal mehr seine völlige Verachtung für grundlegende Menschenrechte“, sagte Außenminister James Cleverly. Die nun verhängten Sanktionen zeigten, dass Großbritannien „diese Behandlung eines seiner Bürger nicht hinnehmen wird“. Cleverly forderte Moskau auf, Kara-Mursa „sofort und bedingungslos freizulassen“.

Kara-Mursa war am Montag in Moskau wegen seiner Kritik am russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu 25 Jahren Haft in einer Strafkolonie mit „strengen Haftbedingungen“ verurteilt worden. Neben den Anklagepunkten Hochverrat und „Verbreitung von Falschinformationen“ wurde er der illegalen Arbeit für eine „unerwünschte“ Organisation schuldig gesprochen.

Der bekannte Aktivist ist ein langjähriger Gegner von Präsident Wladimir Putin und war ein Vertrauter des im Jahr 2015 erschossenen Oppositionsführers Boris Nemzow. Fast alle der bekanntesten politischen Gegner Putins sind entweder aus dem Land geflohen oder sitzen im Gefängnis. (AFP)