Der heikle Umgang mit dem Tod von Irans Präsidenten Ein bisschen Beileid darf sein

Hätte man auch nichts sagen können? Hätten die Vertreter der westlichen Welt den Tod des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi übergehen können, als sei gar nichts gewesen? Als sei kein Hubschrauber abgestürzt und weder Raisi, noch der iranische Außenminister und insgesamt acht oder neun Insassen ums Leben gekommen? Wäre das besser gewesen?

EU-Ratspräsident Charles Michel fand das offenbar nicht. Er verlautbarte am Montag über seinen offiziellen EU-Account bei X: „Die EU drückt ihr aufrichtiges Beileid zum Tod von Präsident Raisi und Außenminister Abdollahian sowie anderer Mitglieder ihrer Delegation und der Besatzung bei einem Hubschrauberunfall aus.“ Dafür wird er nun teils hart kritisiert.

Und auch jenseits der politischen Welt fragen sich manche: Geht „aufrichtiges Beileid“ nicht deutlich zu weit? Soll man, darf man überhaupt Empathie zeigen mit so einem? Sollte man sich nicht eher freuen?

Raisi war ein Hardliner, unterdrückte Frauen, ließ foltern und hinrichten, sein Beiname war „der Schlächter von Teheran“. Sein Tod ist kein Anlass für übermäßige Bestürzung (und wird entsprechend bunt gefeiert, wo heute jene leben, die vor dem Regierungsterror geflohen sind). Sicher nicht.

EU-Ratspräsident Charles Michel hat mit seiner Kondolenz via X viele gegen sich aufgebracht. © dpa/Jean-Francois Badias

Aber soll man ihn deshalb gleich zum Anlass nehmen, um alle verabredeten Konventionen eines zivilisierten offiziellen politischen Umgangs über Bord zu werfen? Das auch nicht.

Wenn ein Staatenlenker, eine Staatenlenkerin stirbt, drückt man sein Beileid aus. Das ist die Verabredung. Sie macht klar: Es gibt jenseits der Konflikte und Kriege immer noch etwas, das verbindet. Über dessen Ausgestaltung ist damit nichts gesagt. Und da ist viel Spielraum.

Unser Beileid gilt der Regierung der Islamischen Republik Iran und den Familien der beim Absturz Getöteten. Aus der Kondolenz-Nachricht von Bundeskanzler Olaf Scholz

Anders und besser als Michel haben Frankreich und Deutschland reagiert: Das Außenministerium in Paris sprach im Namen Frankreichs dem Iran sein Beileid aus.

Und in einer Nachricht von Bundeskanzler Scholz hieß es am Dienstag: „Unser Beileid gilt der Regierung der Islamischen Republik Iran und den Familien der beim Absturz Getöteten.“

So wurde das Mindeste des verabredeten Umgangs geliefert und damit der eigene Anspruch an eine zivilisierte Welt eingelöst, denn die minimale Form macht die maximale Distanz zum Verstorbenen deutlich.

Nicht-Kondolieren hätte auch scheinheilig wirken können

Die nach Raisis Tod von manchen geforderte radikale Reaktion, das Ignorieren, das Nicht-Kondolieren ist moralisch und im Affekt verständlich. Aber angreifbar wäre auch sie. Man hätte sie scheinheilig nennen können.

Schließlich werden radikale Missachtungspositionen gegenüber menschen- und bürgerrechtsverachtenden Regimen ohnehin fast nie eingehalten. So spricht man mit dem chinesischen Präsidenten, obwohl der gegen die Uiguren eine Unterdrückungspolitik führt, und man knickst im Energiebedarfsfall vor katarischen Scheichs.

Staaten haben keine Freunde, sondern Interessen, heißt es oft in moralisch schwierigen politischen Situationen. Das ist furchtbar frustrierend, wenn man einen Sinn für Gerechtigkeit hat, und erst recht, wenn man selbst zu den jenen gehört, die wegen der Interessen ins Hintertreffen geraten. Dennoch ist es so.

Und so könnte man noch anfügen, dass der Iran aus Sicht des Westens zwar eindeutig zu den Bösen gehört, aber in anderen Gegenden der Welt durchaus Partner und Verbündete hat.

Sollen sich alle ihre Missbilligung ins Gesicht schreien?

Zudem ist das Land ein gleichberechtigtes Mitglied der globalen Staatengemeinschaft ist, was sich am Dienstag auch in New York zeigen sollte, wo die UN „als Zeichen des Respekts für das Ableben Seiner Exzellenz Herrn Seyyed Ebrahim Raisi“ zum Halbmastflaggen aufrief.

Die Welt muss – auch wenn es manchmal schwer auszuhalten ist – miteinander in Kontakt und in Kommunikation bleiben. Und je bindender die Regeln und Absprachen dafür sind, desto besser. Erst recht in diesen Zeiten, in denen das Rohe wieder so omnipräsent ist.

Denn letztlich: Was wäre die Alternative? Dass sich alle gegenseitig ihre Missbilligung, Verachtung, Wut ins Gesicht schreien? Wenn sie gar die Tode der Gegner auf offener Bühne feiern?

Damit würde die Abwärtsspirale des politischen wie menschlichen Umgangs weitergedreht. „If they go low, we go high“, hat Michelle Obama mal ihre Strategie im Umgang mit den Attacken der Republikaner in den USA zusammengefasst.

Das kann man auch in dieser Kondolenzfrage für richtig halten. Wer sich trotz allem bereitfindet, für den besseren Umgang miteinander zu stehen, macht die Welt damit auch ein Stück weit besser.