Tagesspiegel Plus Der hohe Preis für den Sieg in Katalonien : Nun droht Spaniens Premier Sanchez der Sturz in Madrid

Die Separatisten verlieren die Regionalwahl in Katalonien, wollen aber dennoch die Provinzregierung führen. Sie haben einen Hebel: Ohne sie hat Ministerpräsident Pedro Sanchez keine Mehrheit auf nationaler Ebene.