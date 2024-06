Der Kampf um das Recht auf Wohnraum Warum immer mehr Menschen in Chile in Slums leben

Am Flussufer des Rio Mapocho, mitten im Zentrum der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile, stehen Zelte, hängen Kleider. Über ihnen schwebt ein Banner mit einer zentralen Forderung: „Keine Räumungen mehr“. Hunderte Menschen haben hier vergangene Woche ihr Protestcamp aufgeschlagen, um auf die Wohnkrise in ihrem Stadtviertel aufmerksam zu machen. 300 Familien, sagen sie, haben keine Wohnung.

Wenige Wochen zuvor, mehr als 1300 Kilometer nördlich, in der chilenischen Stadt Antofagasta: „Ein Recht auf ein Dach!“, rufen Hunderte Familien, als sie die Hügel ins Stadtzentrum hinabsteigen.

Sie sind auf dem Weg zu den örtlichen Behörden, von denen sie kurz zuvor einen Räumungsbescheid bekommen haben. Die Familien leben in einer Siedlung aus Blechhütten und Plastikplanen, sogenannten Campamentos. Laut Behörden ist das illegal. Sie sollen verschwinden.

Die größte Wohnungskrise seit Jahrzehnten

Beide Szenen zeichnen das Bild der größten Wohnungskrise, die Chile seit Jahrzehnten erlebt. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Techo und des Wohnungsbauministeriums haben etwa 350.000 Menschen in Chile kein Dach über dem Kopf. Für die linke Regierung von Präsident Gabriel Boric wird das zunehmend zum Problem.

Paola Cornejo Ortiz ist Chilenin und freie Journalistin. Sie lebt und arbeitet in Santiago de Chile.

Denn Boric wurde 2022 in der Hoffnung gewählt, dass er das neoliberale Wirtschaftssystem des Landes reformieren und die Forderungen der sozialen Proteste von 2019 umsetzen würde: ein Recht auf Bildung, medizinische Versorgung, Selbstbestimmung – und Wohnraum.

All das wurde 2022 in einem Verfassungsentwurf niedergeschrieben, der die alte Verfassung aus der Militärdiktatur Augusto Pinochets endlich durch eine demokratische ersetzen sollte.

Aber: Die Bevölkerung lehnte den Vorschlag ab. Vielen war er zu progressiv, Falschnachrichten sorgten außerdem für Verunsicherung. So warten bis heute zahlreiche Menschen auf die Veränderungen, die Boric ihnen – auch auf Grundlage dieser neuen Verfassung – versprach.

Zu wenig Wohnungen, zu lange Antragsverfahren

Tausende Menschen helfen sich inzwischen selbst: Sie besetzen freie Landstücke und bauen Häuser mit dem Material, das sie zur Hand haben. Ihre Behausungen bestehen aus Blech, Holz und Plastikplanen, es gibt oft keinen Zugang zu Strom oder Trinkwasser.

Es ist ein prekäres Leben zwischen Plastikplanen und Matsch. © Techo

Chile gilt als eines der reichsten und stabilsten Länder in Südamerika, Armenviertel wie die Campamentos eher als eine Realität in Ländern wie Brasilien oder Kolumbien. Jetzt aber werden solche Siedlungen auch in Chile immer häufiger.

11 Jahre warten Menschen in Chile teils auf eine Sozialwohnung.

Laut der Regierung fehlen 650.000 Wohnungen. Jessica Marín Pizarro aus Antofagasta, Sprecherin der regionalen Bewegung für Wohnungsbau, sagt: Es dauert, bis neue Wohnungen gebaut sind. Anschließend sind die Bewerbungsverfahren für Mieter sehr langwierig. Derzeit, sagt Pizarro, liege die Wartezeit im Schnitt bei elf Jahren.

Jessica Marín Pizarro ist Sprecherin der regionalen Bewegung für Wohnungsbau aus Antofagasta.

Pizarro selbst lebt seit zehn Jahren im Campamento Los Arenales, einem der größten des Landes: „Ich kann nicht stillsitzen und warten, bis mir die Behörden sagen, wann ich mich endlich auf eine Wohnung bewerben kann. Würde ich das machen, würde ich noch heute warten – und zwar ohne ein Dach über dem Kopf. Deshalb kämpfen wir.“

Die Politik hat das Wohnungsproblem zu lange verschleppt. Isidora García, Rechtsanwältin und Sozialdirektorin von Techo Chile

Isidora García, Rechtsanwältin und Sozialdirektorin von Techo Chile, sagt: „Es gibt ein strukturelles Wohnungsproblem: mehr Nachfrage als Angebot, es werden nicht genug Sozialwohnungen gebaut, und es dauert zu lange, bis die, die gebaut werden, fertig sind. Die Politik hat das Problem zu lange verschleppt.“

Isidora García ist Rechtsanwältin und Sozialdirektorin von Techo Chile.

Bauminister Carlos Montes weist die Verantwortung von sich und macht hohe Grundstückskosten und Spekulationen auf den privaten Immobilienmärkten dafür verantwortlich, „politische Maßnahmen unwirksam gemacht“ zu haben.

Fehlender Wohnraum ist nur ein Problem von vielen

Als es in Chile Ende 2019 zu monatelangen Unruhen kam, wurde auch das Wohnungsproblem zu einem zentralen Thema der Proteste. Sie führten dazu, dass das Land eine neue, basisdemokratische Verfassung bekommen sollte. Der gewählte Verfassungsrat wollte das Recht auf Wohnraum erstmals in der Verfassung festschreiben. Sein Entwurf wurde aber in einem Referendum 2022 abgelehnt.

Für viele dieser Menschen ist ihr ganzes tägliches Leben ein Risiko. Jorge León, Akademiker am Forschungszentrum für Katastrophenrisikomanagement

Die Pandemie führte außerdem zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit, Inflation und damit zu niedrigeren Einkommen. Das trieb weitere Familien in die Campamentos.

In Valparaíso verbrannten Tausende Häuser

Mit der Zeit, erzählt Aktivistin Pizarro, hätten einige es geschafft, Zugang zu Strom, Wasser und Abwasser zu erhalten. Sie versuchen nun, ihre Bauten legalisieren zu lassen. Doch auch bei fließend Wasser birgt das Leben in den Campamentos Gefahren: 91 Prozent von ihnen befinden sich in Risikogebieten. Denn dort sind die meisten Flächen verfügbar.

Allein in den vergangenen zehn Jahren wurden 120.000 Wohnungen durch Erdbeben beschädigt. Erst im Februar verbrannten bei verheerenden Waldbränden in der chilenischen Küstenregion Valparaíso Tausende Häuser, 137 Menschen starben.

Bei den Waldbränden in Valparaíso brannten ganze Campamentos nieder. © privat

Schnell kam der Verdacht auf: Das war kein Zufall. Die Feuerwehr hatte beim Löschen der Flammen mehrfach Brandbeschleuniger gefunden, vergangene Woche nahm die Polizei einen Feuerwehrmann fest, der in der Region möglicherweise Feuer gelegt hatte.

Anwohner erzählten nach dem Unglück, sie würden immer wieder angegriffen werden. Denn nicht alle sind mit den Campamentos einverstanden: Große Immobilienkonzerne würden dort lieber Bauprojekte umsetzen.

Jorge León ist Akademiker am Forschungszentrum für Katastrophenrisikomanagement.

Trotzdem gingen viele nach dem Brand zurück und bauten ihre Häuser wieder auf. „Für viele dieser Menschen ist ihr ganzes alltägliches Leben ein Risiko“, sagt Jorge León vom Forschungszentrum für Katastrophenrisikomanagement, der die Brände in Valparaíso untersucht.

„Das Risiko, Gewalt und Kriminalität erleiden. Das Risiko, dass ihr Geld nicht für Lebensmittel reicht. Dass sie ihre Kinder nicht zur Schule schicken können – das Risiko einer Katastrophe ist da nur eines von vielen“, sagt er.

Pläne für Notunterkünfte und Wiederaufbau

Was macht die Politik? Die hat erkannt, dass sie handeln muss. Im Oktober finden in Chile Kommunalwahlen statt, die generell als Stimmungsmesser für die darauffolgenden Präsidentschaftswahlen gilt.

Zuletzt sprach Präsident Boric, vielleicht auch deshalb, wieder vermehrt von den „noch immer offenen Forderungen der sozialen Proteste“. So nähert er sich der Realität in den Campamentos von zwei Seiten: Zum einen gibt es einen „Plan für Wohnungsnot“ mit dem Ziel, bis 2025 260.000 der fehlenden 650.000 Wohnungen zu bauen.

Die Regierung muss anerkennen: Die Lager sind kein Problem, sondern eine Lösung. Jessica Marín Pizarro, Sprecherin der regionalen Bewegung für Wohnungsbau in Antofagasta

Zudem hat sich die Regierung entschieden, mehrere Campamentos zu räumen. Auch aus sicherheitspolitischen Gründen. Neben dem Interesse an den Grundstücken suchen kriminelle Banden immer häufiger Zuflucht in diesen Wohnvierteln, weil Polizei und Staat dort kaum präsent sind.

Zum anderen gibt es ein Programm, das die Campamentos legalisieren soll: „Construyendo Barrios“, auf Deutsch: Aufbau von Stadtvierteln, soll den Lagern eine Struktur geben, innerhalb derer sie sich selbst versorgen und verwalten. Viele der Nachbarschaftsorganisationen befürworten das.

Denn in den Lagern und den von Katastrophen betroffenen Gebieten haben die Menschen längst hingenommen, dass der Staat sie vergessen hat. Viele möchten sich lieber auf eigene Faust um ihr Recht auf Wohnung kümmern. Der Geist des verfassungsgebenden Prozesses und des Wandels, den Präsident Boric anführen und Chile in einen Sozialstaat nach europäischem Vorbild umbauen wollte, scheint erloschen.

„Nur wenige von uns werden die Lager in den kommenden fünf Jahren verlassen, um in neu gebaute Wohnungen zu ziehen“, sagt Pizarro aus Antofagasta. Viele wollen dann auch nicht mehr. Denn sie haben sich ihr eigenes, wenn auch einfaches Zuhause gebaut. „Die Regierung muss deshalb anerkennen: Die Lager sind kein Problem, sondern eine Lösung.“