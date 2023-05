Der reichste Mann der Welt? Wie Putins persönliches Finanzsystem funktioniert

Am 30. März befand das Bezirksgericht Zürich den Chef und drei Angestellte der Gazprombank Schweiz der finanziellen Fahrlässigkeit für schuldig. Allen Angeklagten wird vorgeworfen, Sergej Roldugin Transaktionen auf seinen Konten in Höhe von 24 Millionen Franken ermöglicht zu haben, ohne Fragen nach der Herkunft des Geldes zu stellen.

Roldugin ist als Cellist und bekennender Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin bekannt und seit Längerem von der Schweiz mit Sanktionen belegt. Doch darum ging es in der Anklage nicht. Die Frage war, wie ein Cellist an 24 Millionen Franken kommt und ob die Banker nicht ihre Sorgfaltspflicht verletzt und Geldwäsche ermöglicht hatten.

Die Angeklagten wurden zu bedingten Geldstrafen verurteilt; was bedeutet, dass sie nur zu zahlen sind, wenn die Verurteilten wieder straffällig werden. Im Wiederholungsfall innerhalb von zwei Jahren werden die vier Männer bis zu 540.000 Franken bezahlen müssen. Sie selbst bekannten sich nicht schuldig.

Der Fall in Zürich war einer der wenigen, in denen die Geldströme, die zum Kremlherrscher führen, europäische Gerichte beschäftigten.

Der russische Musiker und Unternehmer Sergej Roldugin mit Präsident Putin. © picture alliance / dpa/Ivan Sekretarev/Pool

Roldugin, nur einer von vielen in Putins Finanzuniversum

Roldugin ist dabei aber nur einer von mehreren sogenannten „Putins Portemonnaies“ – Treuhänder, die seine Konten, Aktien, Immobilien und Firmen verwalten. Aber er ist einer der berühmtesten – seine Verbindung zum Präsidenten wurde bereits 2016 durch die Ermittlungen im sogenannten Panama-Dossier bekannt.

Der St. Petersburger Musiker und Patenonkel einer der Töchter Putins, der seit den späten 1970er Jahren mit dem Präsidenten befreundet ist, besitzt direkt oder über Mittelsmänner vier Offshore-Firmen. Diese erhalten jährlich Hunderte von Millionen Dollar aus lukrativen Aktiengeschäften, Einkünften russischer Milliardäre und Krediten der zypriotischen RCB-Bank, die von der russischen VTB-Bank kontrolliert wurde. Die Europäische Zentralbank entzog der RCB deshalb Ende 2022 die Banklizenz.

Der russische Präsident selbst gab auf die Frage nach Roldugins überraschend großem Vermögen an, dass der Musiker fast alles für den Kauf antiker Musikinstrumente ausgebe.

Das bestgehütete Geheimnis des Präsidenten

Über Roldugins Rolle ist schon viel berichtet worden. Weniger bekannt ist, was ein Team russischer Enthüllungsjournalisten unter der Leitung von Roman Badanin kürzlich ans Licht gebracht hat.

Das Fazit der Recherche von Badanin: Über die zypriotische Firma Ermira Consultants und ihre Tochterfirmen sowie über ein weit verzweigtes Netz von alten Bekannten in St. Petersburg und nominell auf sie registrierte Firmen kann Putin die Ströme von Hunderten von Millionen und Milliarden Euro kontrollieren und mit diesem Geld Luxusimmobilien für sich und seine Angehörigen nicht nur in Russland, sondern in ganz Europa kaufen und bauen.

Auch hier geht es um ein komplexes, schattenhaftes System zur Finanzierung des verschwenderischen Lebensstils von Putin und seinem inneren Kreis. Das Außergewöhnliche: Die Enthüllungen beschreiben nicht nur einen Teil des Systems, sondern sein Fundament.

Im Zentrum steht Ermira Consultants. Ihr Gründer ist der bekannte St. Petersburger Anwalt Wladislaw Kopylow, ein Bekannter von Putins Freunden Andrei Fursenko und Juri Kowaltschuk. Neben Ermira sind mehrere andere Unternehmungen unter Kopylows Namen registriert, darunter die gemeinnützige Gesellschaft Support for Children’s Sports, zu deren Mitbegründern auch Roldugin gehört.

Wie Badanins Team herausgefunden haben will, handelt es sich bei dem Konto von Ermira um quasi das oder zumindest eines von Putins Privatkonten. Manchmal wurde das Geld für Projekte von Putin direkt vom Konto der zypriotischen Firma oder ihrer Tochtergesellschaften in Russland überwiesen, manchmal wurde es bar ausgezahlt. Das Geld der zypriotischen Firma wurde wiederum bei zwei Banken in Russland deponiert – das Hauptkonto von Ermira wurde bei der Rossija-Bank eröffnet, deren Aktionäre alle Freunde Putins aus Leningrad sowie seine Geliebte Swetlana Kriwonogich waren.

Alina Kabajewa war früher Turnerin, inzwischen gilt sie als heimliche First Lady Russlands. © dpa/A2800 EPA SERGEI CHIRIKOV

Aufschlussreich sind auch die Quellen des Geldes, das in das Unternehmen fließt. Wie Badanin herausfand, hält Ermira mindestens eineinhalb Prozent an der größten Medienholding Russlands, der National Media Group, deren Vorstandsvorsitzende Alina Kabajewa ist. Kabajewa soll seit 20 Jahren Putins heimliche Ehefrau sein. Sie hielt sich zuletzt aber vornehmlich in der Schweiz auf.

Eine halbe Milliarde Dollar an Billigwodka verdient

Ermiras russische Tochtergesellschaft Real-Invest besitzt auch die Rechte an Putinka, einem nach dem Präsidenten benannten Billigwodka, der Mitte der 1990er Jahre auf den Markt kam. Der Fusel wurde zu einem Verkaufsschlager, und Badanin beschreibt unter Berufung auf eine anonyme Quelle, wie diejenigen, die Putinka verkaufen wollten, Arkadi Rotenberg, einem Freund des Präsidenten, Säcke voller Geld brachten.

Der Unternehmer Arkadi Rotenberg war auch für den Bau der Kerch-Brücke verantwortlich, die das russische Festland mit der Krim verbindet. © AFP/ALEXANDER NEMENOV

In jenen Jahren erreichte die Sterblichkeitsrate aufgrund von Alkoholismus in Russland einen historischen Höchststand. Trotzdem wurde im Interesse der Marke 2015 sogar die jährliche Erhöhung des Mindestpreises für Wodka gestoppt. Alles in allem, so rechnen Badanin und sein Team vor, könnte Putin in seinen Regierungsjahren allein mit Putinka bis zu einer halben Milliarde Dollar verdient haben.

Spätestens 2009 begann Ermira, Geld an das Bauunternehmen zu überweisen, das für den Bau von Gelendschik zuständig war, eben jenen Putin-Palast, der in Alexej Nawalnys bekannter Untersuchung erwähnt wird. Zu Ermira gehört auch eine private Sicherheitsfirma, deren Mitarbeiter in Berichten über den Palast auftauchen, mit denen die staatliche Propaganda versucht, die Menschen davon zu überzeugen, dass der Palast in Wirklichkeit nur ein Luxushotel ist.

Von den Konten Ermiras wurde auch der Kauf von Immobilien in Moskau, Biarritz und Malaga durch Artur Ochereny bezahlt, dem neuen Ehemann von Ljudmila Putina nach ihrer Scheidung vom Präsidenten.

Wladimir Putin im Jahr 2003 mit seiner damaligen Ehefrau in Moskau. © dpa/dpaweb/Sergei Chirikov

Eine Tochtergesellschaft von Ermira war am Kauf einer Luxusimmobilie in einem Moskauer Vorort durch den Niederländer Jorrit Faassen, den damaligen Ehemann einer der Töchter Putins, beteiligt. Die russischen Investigativjournalisten fanden auch Fälle, in denen Putins Verwandte die Geschenke „zurückgaben“ – nach einigen Jahren wurden die Immobilien an Ermira oder mit ihr verbundene Unternehmen zurückübertragen. Die Gründe dafür sind unbekannt.

Schlussendlich erwarb Alina Kabajewa, Putins angebliche Ehefrau, Ermira. Dass die Olympiasiegerin seit Langem mit Putin zusammenlebt, wurde von Nawalnys Team und zuletzt von Gleb Karkulow, einem in die Türkei geflohenen BFS-Beamten (Persönlicher Sicherheitsdienst des Präsidenten), bestätigt.

Kabajewa nimmt inzwischen auch eine zentrale Position in Putins persönlichem Finanzsystem ein. Wie Recherchen von russischen Journalisten ergaben, wurden mehrere Wohnungen in elitären Wohnkomplexen in Sotschi auf Kabajewas Großmutter registriert, und einer von Putins Brieftaschenfreunden aus St. Petersburg, Oleg Rudnow, war der Besitzer des 2600 Quadratmeter großen Penthouse, das Kabajewa bewohnte. Der Marktwert zum Zeitpunkt des Baus wurde auf mindestens 15 Millionen Dollar geschätzt.

In der Nähe des angeblichen Lieblingswohnsitzes von Putin und Kabajewa in Valday in der Region Twer, die etwa auf halbem Weg zwischen Moskau und St. Petersburg liegt, haben Journalisten kürzlich entdeckt, dass Putin in letzter Zeit immer öfter mit einem geheimen Panzerzug unterwegs ist.

Und wie groß ist Putins Vermögen nun?

Nach offiziellen Angaben verdient Putin etwas mehr als 100.000 Euro im Jahr. Vertraute von Putin, die russische Investigativjournalisten zitieren, schätzen, dass Putin ein Vermögen von bis zu 40 Milliarden Dollar besitzt – einschließlich geheimer Beteiligungen an Energieunternehmen wie Surgutneftegaz, Gazprom und dem Schweizer Ölhändler Gunvor seines Freundes Gennady Timchenko, über den im Laufe der Jahre fast das gesamte russische Öl nach Europa verkauft wurde.

Im Jahr 2012 veröffentlichte der inzwischen ermordete Oppositionspolitiker Boris Nemzow einen Bericht mit dem Titel „Das Leben eines Galeerensklaven“, in dem behauptet wurde, Putin besitze 20 Paläste und Villen, 43 Flugzeuge sowie mehrere Jachten und eine Sammlung teurer Armbanduhren.

Im Jahr 2017 erklärte der britische Unternehmer und Investor William Browder bei einer Anhörung vor einem Ausschuss des US-Senats, dass Wladimir Putin seiner Meinung nach bereits der reichste Mann der Welt sei. Er schätzte sein Vermögen auf 200 Milliarden Dollar.

Der Bankier Sergej Pugatschow, der Putin einst sehr gut kannte und dann nach London emigrieren musste, gab gegenüber dem russischen Dienst der BBC eine noch radikalere Einschätzung ab:

„Alles, was zum Territorium der Russischen Föderation gehört, betrachtet Wladimir Putin als sein Eigentum. Gazprom, Rosneft, private Unternehmen. Jeder Versuch, sie zu zählen, wird scheitern. Er ist der reichste Mann der Welt, solange er an der Macht ist. Und er wird für den Rest seines Lebens an der Macht bleiben, wie Breschnew oder Stalin. Ich sehe keine Garantien für ihn, wenn er geht, und er sieht sie auch nicht.“

Putin sagte einmal scherzhaft bei einem Treffen mit Schulkindern, dass „die Grenzen Russlands nirgendwo enden“.

Jeder, der in den 90er Jahren in Russland in kriminelle Geschäfte verwickelt war, kennt die Bedeutung der Worte „Beute“ und „Pool“ – ein fiktiver Haufen von Bargeld, Sachwerten auf Konten einer Briefkastenfirma, der auf den Namen einer beliebigen Person registriert ist, in Wirklichkeit aber von mehreren Mitgliedern eines kriminellen Clans gespeist und auch gemeinsam für Zwecke ausgegeben wird, die jedem von ihnen wichtig sind.

Ermira Consultants scheint ein solcher „Gemeinschaftsfonds“ zu sein. Putin selbst kommentiert inzwischen alle Gerüchte über seinen Reichtum wie folgt: „Ich bin in der Tat der reichste Mann nicht nur Europas, sondern der Welt: Ich sammle Emotionen.“