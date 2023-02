„Der Staat hat immer noch nichts als PR“ Ukraine scheitert an der Massenproduktion von neuen Drohnen

Seit Anfang des Jahres hat das ukrainische Verteidigungsministerium 16 Verträge mit einheimischen Drohnenherstellern unterzeichnet. Der Plan ist, rund 446 Millionen Euro für die Produktion von 75 verschiedenen Drohnentypen auszugeben.

Mikhail Fedorov, stellvertretender Premierminister und Minister für digitale Transformation, berichtet, dass bis Ende Januar 2023 insgesamt rund 1700 Drohnen im Rahmen des Projekts „Armee der Drohnen“ in Auftrag gegeben und fast 1000 davon bereits an das ukrainische Militär übergeben wurden. Nach Angaben Fedorovs stammen mehr als 60 Prozent der Drohnen von ukrainischen Herstellern.

Nach Ansicht von Igor Lutsenko, dem Gründer des Zentrums zur Unterstützung der Luftaufklärung, werden die angekündigten staatlichen Initiativen das Problem jedoch nicht lösen. Der Militäroffizier sieht, dass selbst Aufklärungsdrohnen Verbrauchsmaterial sind, deren Lebenserwartung selten mehrere Wochen übersteigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Seiner Meinung nach sollte die eingeführte zollfreie Einfuhr von Drohnen durch die heimische Massenproduktion verschiedener Modelle unterstützt werden. Das kann die ukrainische Regierung allerdings noch nicht leisten. „Zehntausende von Drohnen pro Monat sollten das Ziel unseres Staates sein“, sagt Lutsenko.

Was können Privatfirmen in der Ukraine leisten?

Am gefragtesten an der Front ist Militärexperten zufolge derzeit noch eine Drohne, die nicht in der Ukraine gefertigt wird. Die kommerzielle „Mavic“ vom chinesischen Hersteller DJI ist so beliebt, da sie frei verkäuflich und nur wenig hundert Euro teuer ist.

Die DJI-Drohne werde als Aufklärungsdrohne benötigt, damit Soldat und Kommandeur an jeder Position zuverlässige Informationen erhalten, sagt Juri Butusow, Berater des ukrainischen Verteidigungsministers. Das Ziel der Ukraine muss sein, da sind sich Experten einig, durch Massenproduktion ähnlich günstige Drohnen zu entwickeln.

Den ukrainischen Drohnen der vier größten Unternehmen, die seit dem russischen Einmarsch im Donbass 2014 auf dem Markt tätig sind, kommen neben den DJI-Drohnen die wichtigsten Aufgaben zu. Es handelt sich um PD-2 von Ukrspetssystems, Furia von Atlo Avia, ACS-3M von Skyeton, Sparrow von Spaitech und Aist-100 von DeVIRo.

Diese Drohnen hätten spezifischere Funktionen, vor allem die Aufklärung und Korrektur von Artilleriefeuer auf mittlere Entfernungen von zehn bis 50 Kilometern, erklärt Valeriy Yakovenko, der Gründer des Produktionsprojekts DroneUA. Aus seiner Sicht mache es keinen Sinn, nur auf importierte Drohnen zu setzen. Lutsenko erklärt zudem, dass ukrainische Drohnen auf dem Schlachtfeld die Leistung importierter Drohnen sogar teilweise übertreffen.

Ein ukrainischer Pilot steuert eine DJI-Drohne. © Imago/Justin Yau

Dem Leiter der „Armee der Drohnen“-Initiative, Jurij Kasjanow, zufolge benötigt das ukrainische Militär zusätzlich vor allem solche Drohnen mit mittlerer Reichweite. Neben der polnischen FlyEye und der amerikanische RQ-20 Puma, hat die Ukraine mit der Lelek eine eigene im Programm. Diese werden eingesetzt, um umkämpfte Gebiete zu überwachen, den Beschuss zu korrigieren und Mobilfunksignale abzufangen.

Aufgrund des Bedarfs der Armee kommen in der Ukraine zunehmend auch neue Drohnenmodelle auf den Markt. Das Unternehmen A.Drones nahm im Mai 2022 die Produktion auf. Derzeit werden monatlich mehrere Dutzend Kampfdrohnen vom Typ „Pilum“ hergestellt. Um die Sicherheit zu gewährleisten, sind die Produktionsstätten des Unternehmens über das ganze Land verstreut. Das Volumen soll bis Mai 2023 auf Hunderte von Einheiten pro Monat steigen.

Eine der meistgenutzten Drohnen in der Ukraine ist die „Punisher“ der Firma UA Dynamics, die ukrainische Veteranen nach Beginn des Kriegs in der Ostukraine 2014 gründeten. Bislang setzen 37 Teams Punisher-Drohnen ein und führen 400 bis 500 Einsätze pro Monat durch.

Eine der erfolgreichsten Entwicklungen der ukrainischen Ingenieure bislang ist „Shark“. Dieser ist ein Drohnenkomplex, der aus drei Drohnen und einem Katapult besteht. Der Hersteller Ukrspecsystems hat sogar ein vor elektronischer Kriegsführung geschütztes Kommunikationssystem eingebaut. „Shark“ unterstützt seit November 2022 in der Ukraine die westlichen Langstreckenwaffen wie die US-Mehrfachraketenwerfer Himars.

Die Drohnen ermöglichen es der ukrainischen Armee, das von den russischen Truppen kontrollierte Gebiet aus sicherer Entfernung aufzuklären. Im Dezember stellte Ukrspecsystems eine neue Modifikation des „Shark“-Systems vor, das größere Flügel mit einer Spannweite von 3,40 Metern sowie eine leistungsfähigere Batterie enthält. Die Entwickler haben die Flugzeit der Drohne von zwei auf vier Stunden erhöht. Das bedeutet, dass die Drohne nun doppelt so lange auf dem Schlachtfeld bleiben kann.

Kürzlich kündigte das Start-up-Unternehmen Skyassist den Beginn der umfangreichen Produktion von Sirko-Drohnen an, die für Radargeräte unsichtbar sind. Das Projektteam plant, monatlich 400 Drohnen zu bauen. Zeitgleich mit den Kollegen kündigte sich ein weiteres Start-up an, das Drohnen zum Abfangen der iranischen Kamikaze-Drohnen des Typs Shahed entwickelt. Laut Projektleiter Andrei Matsola sind bereits vier Drohnenmodelle fertig.

Staat steigt in Produktion ein – doch es gibt Zweifel

Neben den privaten Initiativen entwickeln auch staatliche Unternehmen der Ukraine neue Drohnenmodelle. Im Dezember 2022 entwickelte das Luch Design Bureau die ukrainische Kampfdrohne Falcon-300. Die Drohne kombiniert Aufklärungs-Technologie und verschiedene Waffentypen, darunter auch Lenkraketen.

Je nach Gewicht der Nutzlast kann die Falcon-300 bis zu 3000 Kilometer zurücklegen. Sie ist mit Kameras und Wärmebildgeräten ausgestattet, die eine Überwachung in einer Höhe von bis zu zehn Kilometern sowie die Korrektur von Artillerie und anderen Mitteln zur Feuerunterstützung ermöglichen.

Anfang 2023 präsentierte das Staatsunternehmen Ukroboronprom zudem eine Drohne, die der iranischen Shahed 129 ähnelt. Die Entwicklung der Drohne wurde im Sommer 2022 vom Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Zaluzhny, in Auftrag gegeben. Nach Angaben der Entwickler ist die Drohne in der Lage, eine 75 Kilogramm schwere Fracht über eine Entfernung von bis zu 1000 Kilometer zu befördern. Der Name des Geräts wird nicht genannt.

Die Drohne wird teilweise aus im Ausland hergestellten Teilen bestehen. Die Entwicklung der Software, der Kommunikationsmittel mit den Bodenstationen, die Montage und die Wartung der Drohne werden jedoch von ukrainischen Spezialisten durchgeführt. Eine Besonderheit der Drohne ist, dass sie nach Beendigung eines Einsatzes zur Basis zurückkehren kann.

Private Entwickler sind allerdings sehr skeptisch, was die Wirksamkeit der Drohne angeht. Kasjanow hat Zweifel am Vorhaben, da Ukroboronprom kein eigenes Entwicklungsteam habe. Nach Angaben des Militärs versuchen die Staatsbeamten, das Projekt der Gorlitsa-Drohne, das 2017 bei der Firma Antonov entstand, wiederzubeleben, indem sie das Modell um Aufklärungsfunktionen erweitern.

Kasjanow berichtet, dass die neue Drohne viel mehr kosten dürfte als die iranische Shahed und daher keinen Erfolg auf dem Schlachtfeld bringen wird. „Diese Art von Waffe sollte in Massenproduktion hergestellt werden und billig sein. Wir kämpfen schon seit acht Monaten gegen selbstgebaute Kamikaze-Drohnen, die mit dem Geld der Bürger gebaut wurden, und der Staat hat immer noch nichts als PR“, erklärt der Militäroffizier.

Woran scheitert die Massenproduktion konkret?

Trotz der sich rasch entwickelnden privaten und staatlichen Projekte ist keine Massenproduktion von Drohnen angelaufen. Nach Ansicht der Entwickler ist das Hauptproblem der Mangel an Komponenten. Aufgrund des Krieges in der Ukraine wurde die Produktion an vielen Anlagen ausgesetzt oder nach Europa verlagert. Den Drohnenentwicklern fehlt es vor allem an Kameras, Linsen, Chips und Verbrauchsmaterialien wie Aluminium, Textolit und Kunststoff.

Private Hersteller versuchen, auf eigene Faust eine direkte Versorgung mit Komponenten von westlichen Partnern aufzubauen. „Armee der Drohnen“-Projektleiter Kasjanow hat in seiner öffentlichen Rede wiederholt erklärt, dass private Unternehmen, die Drohnen für die ukrainische Armee herstellen, nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen wie Produktionsanlagen, Maschinen und Ausrüstung benötigen.

Darüber hinaus gibt es trotz des Betriebs von 20 Ausbildungsstätten für Drohnenpiloten nicht genügend Spezialisten für die Wartung der Drohnen. Kürzlich schlug Kasjanow dem ukrainischen Verteidigungsminister vor, ein „Ingenieurskorps“ zu schaffen, das „eine militärische Einheit wäre, in der mobilisierte Bürger mit knappen Spezialkenntnissen und umfassender Erfahrung in der Drohnenproduktion dienen würden“.

Ein weiteres Problem ist die Finanzierung. Private Initiativen entwickeln sich hauptsächlich dank Spenden und Geldern von Wohltätigkeitsstiftungen. Alexander Chandekov, dem Leiter des Forschungs- und Produktionsunternehmens Ukrjet, zufolge hat der Staat bis zu diesem Jahr Drohnenkomplexe bei so vielen verschiedenen Herstellern bestellt, dass es nur teilweise reichte, um die Unternehmen über Wasser zu halten.

„Außerdem haben die meisten ukrainischen Geschäftsleute einen kurzen Planungshorizont. Es gibt auch die Möglichkeit, ausländische Investoren anzulocken. Aber warum ein solcher jetzt in der Ukraine investieren sollte, weiß ich nicht. Es gibt mehr als genug Risiken“, sagt Chandekov. Er ist der Meinung, dass die Ukraine systematisch in diesen Bereich investieren muss: eine zentrale Ausbildungsstätte gründen, die besten Fachleute heranziehen und ihnen ein hohes Gehalt zahlen.

Ein Ingenieur für Drohnen-Navigationssysteme beispielsweise erhält auf dem freien Markt 3500 Dollar im Monat – aber die Vorschriften verbieten es dem ukrainischen Verteidigungsministerium, ihm mehr als 700 Dollar zu zahlen.

Mitarbeit: Christopher Stolz

Zur Startseite