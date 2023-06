Deutsch-französischer Rover bekommt Namen „Idefix“ soll Marsmonde erkunden

Der deutsch-französische Rover zur Erkundung des Marsmonds Phobos im Rahmen einer japanischen Mission wird „Idefix“ heißen. Das gab das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gemeinsam mit der französischen Raumfahrtagentur CNES und der japanischen Raumfahrtagentur JAXA am Dienstag auf der internationalen Luft- und Raumfahrtmesse in Le Bourget bei Paris bekannt.

Demnach laufen derzeit die letzten Arbeiten an dem Rover. Im Sommer soll er nach Japan geliefert werden.

Idefix ist in den berühmten „Asterix“-Comics das kleine Hündchen, das Obelix begleitet.

Der Rover ist Teil der japanischen Mars-Erkundungsmission „Martian Moons Exploration“ (MMX). Das Projekt sieht für das kommende Jahr den Start einer Sonde in Richtung der Marsmonde Phobos und Deimos vor.

Japans Weltraumagentur Jaxa will mit der Mission beide Monde erkunden und Bodenproben von Phobos holen - in der Hoffnung, Hinweise auf den Ursprung des Mars sowie Spuren möglichen Lebens zu finden. Die Proben sollen in einer Kapsel 2029 zur Erde gebracht werden.

„Idefix“ soll etwa drei Monate lang verschiedene Ziele auf dem Marsmond anfahren. Das Besondere daran: Trotz extrem geringer Schwerkraft soll das Gefährt Phobos rollend erkunden.

Der Rover verfügt unter anderem über Instrumente zur Analyse von thermischen Eigenschaften und der mineralogischen Zusammensetzung der Oberfläche. Die Erkenntnisse von „Idefix“ sollen für die Sammlung der Bodenproben berücksichtigt werden. (dpa)