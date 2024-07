Deutsch-polnische Regierungskonsultationen Europas neue Achse Berlin-Warschau

Europa bewegt sich derzeit kaum von der Stelle. Ist das eine gute oder schlechte Nachricht? In der EU geht es nicht voran, das schmerzt viele. Aber sie bewegt sich auch nicht rückwärts, das ist ein gewisser Trost. Fortschritte hier und Rückschritte dort gleichen sich ein wenig aus.

Diese Ungleichzeitigkeit in der Entwicklung drängt sich jetzt besonders auf: beim Blick auf das Dreiecksverhältnis zwischen Deutschlands und seinen beiden großen Nachbarn im Westen und Osten.

Die erste Runde der Parlamentswahl in Frankreich löst Besorgnis aus. Dafür gibt Polen nach dem Machtwechsel in Warschau Anlass zu Hoffnung.

Christoph von Marschall hat Mitte der 1980er-Jahre in Polen Geschichte studiert. Er freut sich, dass das Land unter Premier Donald Tusk wieder zu den proeuropäischen Kräften zählt.

Die nationalpopulistische PiS hatte Deutschland und die EU in ihren acht Regierungsjahren von 2015 bis 2023 als Bedrohung für Polens Interessen verleumdet. Unter dem liberalen Premier Donald Tusk ist Warschau erneut zu einem Partner geworden, der die bilaterale wie die gesamteuropäische Kooperation aktiv vorantreibt.

Und so treffen sich die Regierungschefs in Begleitung mehrerer Kabinettsmitglieder zum ersten Mal seit 2018 zu den deutsch-polnischen Konsultationen, die doch eigentlich jedes Jahr stattfinden sollten. Das ist umso bemerkenswerter, als Tusk und die Ampel-Parteien durchaus konträre Grundeinstellungen bei vielen Themen haben.

Polen steigt in die Atomkraft ein, Deutschland aus. Die Ampel möchte den Green Deal der EU ohne Abstriche verfolgen, Tusks Koalition verlangt Änderungen. In der Ukraine- und Sicherheitspolitik dringt Polen auf deutlich höhere Militärhilfe und Verteidigungsausgaben. In der Asyl- und Migrationspolitik sind Berlin und Warschau über Kreuz.

Dialog mit Polen, Trialog mit Frankreich?

Entscheidend aber ist: Anders als zuvor die PiS möchten Tusk und seine Koalitionäre die inhaltlichen Differenzen nicht für die politische Spaltung missbrauchen. Sie wollen einen konstruktiven Dialog führen.

Das ist ein Fortschritt. Noch besser wäre es, wenn sich der wiedergefundene deutsch-polnische Gesprächsfaden zu einem Trialog im Weimarer Dreieck mit Frankreich ausbauen ließe. Das wird vorerst ein Wunsch bleiben.

Früher fürchteten die Franzosen die sprichwörtlichen „incertitudes allemandes“. Derzeit werden die innenpolitischen Ungewissheiten eher in Paris verortet.

Da wird die Kooperation zwischen Deutschland und Polen, dem Schwergewicht unter den EU-Mitgliedern im östlichen Mitteleuropa, umso wertvoller. Die Energie der Achse Berlin-Warschau wirkt wie eine Gegenkraft gegen die nicht nur in Frankreich verbreitete Neigung, EU-Europa zurückzubauen.