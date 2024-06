Deutscher Konkurrent unterliegt Erstmals regiert eine Frau Florenz

Das Wunder ist nicht geschehen, Florenz hat wieder ein mitte-linkes Stadtoberhaupt - und auch nicht den ersten gebürtigen Deutschen als Bürgermeister. Im zweiten Wahlgang am Sonntag und Montag unterlag der Kunsthistoriker Eike Schmidt, in Freiburg geboren und früher Direktor der Uffizien in der Stadt, seiner Konkurrentin Sara Funaro, einer Politikerin des sozialdemokratischen PD.