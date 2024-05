„Die Front ist noch nicht durchbrochen“ Eine Kleinstadt wird für Putins neue Ukraine-Offensive entscheidend

Die Nachrichten von der Front im Osten der Ukraine sind dramatisch. In den vergangenen zwei Wochen hat sich die Lage für die ukrainischen Soldaten noch einmal verschlechtert, ihnen fehlen Waffen und Munition, sie müssen immer wieder Rückschläge hinnehmen.

Die russische Armee hingegen hat in kurzer Zeit mehrere Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht. Obwohl der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj in der vergangenen Woche nur von „Frontbegradigungen“ und „taktischen Rückzügen“ sprach, scheinen die russischen Angriffe genau ein Ziel zu haben.

In den Fokus der Aufmerksamkeit rückt immer mehr die strategisch wichtige Kleinstadt Tschassiw Jar. Fällt sie in russische Hände, wären für Moskaus Truppen verschiedene Wege weiter ins Landesinnere offen.

Triumph zum Tag des Sieges?

Einige Experten fürchten jetzt, dass die ukrainischen Verteidigungslinien im Osten zusammenbrechen könnten. Dann würde es zu Angriffen auf vier große Städte der Ukraine kommen, darunter auch das bereits heftig unter Beschuss stehende Charkiw.

Carlo Masala, Militärexperte an der Universität der Bundeswehr München, betont deshalb: „Wenn Tschassiw Jar fällt, sind für die russische Armee weitere große Geländegewinne möglich.“

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, erklärte kürzlich, Ziel der russischen Angriffe sei es, bis zum 7. oder zum 9. Mai einen militärischen Erfolg zu erzielen. Diesen könne der Kreml propagandistisch für die eigene Bevölkerung, aber auch im Hinblick auf die Verbündeten Kiews im Westen ausschlachten.

Am 7. Mai wird Wladimir Putin in seine fünfte Amtszeit als russischer Präsident eingeführt, zwei Tage später begeht Russland traditionell den Tag des Sieges über den Faschismus im Jahr 1945. Die Einnahme von Tschassiw Jar bis zu diesen Daten wäre der gewünschte Triumph.

Toomas Vjali vom estnischen Generalstab hält genau das aber für unwahrscheinlich. Dem TV-Sender ETV sagte er, die derzeitige Offensive gehöre zur Kriegsführung Moskaus: „Sie nutzen das natürlich psychologisch aus, um zu zeigen, dass die ukrainische Armee ihre Positionen nicht mehr halten kann.“ Vjali sieht im Osten der Ukraine aktuell vor allem „taktische Erfolge“ Russlands, „die Front ist noch an keiner Stelle durchbrochen“.

In den baltischen Staaten wird Moskaus Krieg mit besonderer Aufmerksamkeit erfolgt. Auch, weil die Verantwortlichen dort davon ausgehen, dass die Region an der Ostsee zu den nächsten Zielen einer Aggression Putins gehören könnte.

Einige der Soldaten im Osten der Ukraine sind dort seit zwei Jahren praktisch ohne Unterbrechung im Einsatz. Carlo Masala, Militärexperte der Universität der Bundeswehr, München

Für Militärexperte Masala ist das große Problem der ukrainischen Armee eine „Kombination aus Mangel an Munition und Erschöpfung“. Einige der Soldaten im Osten der Ukraine seien seit zwei Jahren praktisch ohne Unterbrechung im Einsatz. Die Unterlegenheit durch den Mangel an Munition sei nicht zu unterschätzen, aber „entscheidend ist jetzt die Personalsituation“.

Russland dagegen habe eine Rotation seiner Truppen, also den Wechsel der Kampfeinheiten in den vordersten Linien, hinbekommen, erläuterte der ukrainische Frontoffizier Mykhailo Onufer der Zeitung „Ukrainska Prawda“ und betont: „Sie haben sowohl ein Land als auch eine Armee, die um ein Vielfaches größer sind als unseres. Sie können es sich leisten.“

Neues Mobilisierungsgesetz

Auf der ukrainischen Seite soll jetzt das am 1. Mai in Kraft getretene neue Gesetz über die Mobilisierung einen Wechsel der Truppen an der Front ermöglichen. „Es ist der Versuch, frische Truppen in den Osten zu bringen“, sagt Masala. „Wenn es funktioniert.“

Ob das klappt, bleibt fraglich. Um das Gesetz ist im Kiewer Parlament lange gerungen worden, zu lange, wie Frontoffizier Onufer meint. Das Gesetz soll die Mobilisierung von 500.000 Soldaten ermöglichen und sieht vor, dass sich Wehrpflichtige zwischen 18 und 60 Jahren innerhalb bestimmter Fristen bei den Militärkommissariaten registrieren lassen müssen. Zugleich sollen sie während des geltenden Kriegsrechts jederzeit ihren Wehrpass bei sich führen.

Wer Musterungs- oder Einberufungsbescheide ignoriert, wird bestraft. Eine Verweigerung des Kriegsdienstes ist damit praktisch unmöglich.

In den vergangenen beiden Tagen haben die russischen Angriffe nach den Beobachtungen des US-Instituts für Kriegsstudien ISW ein wenig nachgelassen.

Deren Experten gehen davon aus, dass Russland derzeit neue Kräfte und Nachschub für einen Angriff auf Tschassiw Jar zusammenzieht.