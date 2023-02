Die ganze Welt als Frauenthema? Was feministische Außen- und Entwicklungspolitik will

Soll Alice Schwarzer jetzt im Auftrag des Auswärtigen Amtes nach Iran reisen und schiitischen Geistlichen des Regimes den Turban vom Kopf reißen? Oder sich auf der Teheraner Hauptstraße Valiasr öffentlich die Haare abschneiden? Wohl kaum.

Aber was soll der Begriff „feministisch“ für das neue Konzept bundesdeutscher Entwicklungs- und Außenpolitik dann heißen? Das Schlagwort erhitzt die Gemüter und das aus gutem Grund: Denn natürlich schwingen in „feministisch“ Geschichte, Kämpfe und Positionen der Bewegungen in Deutschland mit, die für die Gleichberechtigung von Frauen kämpfen.

Außerdem finden sich feministische Positionen im Zentrum der polarisierenden Debatten zu Sexismus, die von der Me-too-Bewegung angestoßen wurden.

„Inklusive“ Politik wäre besser

Ist das also der richtige Begriff für die Neuausrichtung der bundesrepublikanischen Politik im Ausland, die der regierenden Ampel-Koalition vorschwebt? Sicher nicht, wenn man eine gesamte Bevölkerung mitnehmen will. „Pluralistische“ oder „inklusive“ Außen- und Entwicklungspolitik wären weniger erklärungsbedürftige Begriffe.

Denn es geht eben nicht nur um die Gleichstellung von Frauen, sondern um das, was man unter „intersektionalem Feminismus“ versteht: Der umfasst auch andere Diskriminierungen wegen Hautfarbe, Sexualität oder sozialer Herkunft, die durch autoritäre und patriarchalische Strukturen, aber auch kapitalistische „Gesetzmäßigkeiten“ festgeschrieben werden. Feministischer Außenpolitik geht es um das Recht auf Grundbedürfnisse menschlicher Sicherheit.

In diesem Sinn wurde der Begriff in einigen westlichen Ländern bereits eingeführt – das ist die Begründung, warum „feminist foreign policy“ im Koalitionsvertrag steht. Schwedens progressive Führung hat sich 2014 als erste dazu bekannt (nach dem Regierungswechsel 2022 allerdings hat die nun amtierende konservativ-rechte Regierung sie auch schon wieder abgeschafft), Kanada, Frankreich, Mexiko folgten.

Am 1. März werden Leitlinien vorgestellt

Mit der gemeinsamen Vorstellung der Leitlinien feministischer Entwicklungs- und Außenpolitik am 1. März soll sich nun auch in Deutschland der Nebel lichten und klar werden, was genau man in Berlin darunter versteht. Es wird Außenministerin Annalena Baerbock und der Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze, klar sein, dass sie und ihre Ministerien außerordentlich ausführlich und intensiv kommunizieren müssen angesichts dieses vieldeutigen Begriffs.

Wollen Veränderung anschieben: Svenja Schulze und Annalena Baerbock werden gemeinsam die Leitlinien feministischer Politik ihrer Ministerien vorstellen. © picture alliance / SZ Photo/Metodi Popow

Worum es der feministischen Politik geht, ist grundsätzlich richtig: Es geht darum, bestehende Machtstrukturen und die dadurch entstandenen strukturellen Ungerechtigkeiten in Frage zu stellen. Denn die behindern Entwicklung und bedrohen den Frieden.

Mehr Frauen in den Parlament stärken den Schutz von Menschenrechten in der Gesetzgebung. Mehr Zugang von Frauen zu Agrarflächen und Krediten lindert Hunger und Armut effektiver, als wenn nur Männer diesen Zugang haben. Die Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen fördert die Umsetzung und Nachhaltigkeit der Vereinbarungen. Das ist alles durch Studien belegt. Und soll nun Konsequenzen haben.

Diese Frauen in Bangui in Zentralafrika wollen die Beete mit Hühnerdung fruchtbarer machen. Frauen haben aber öfter schlechteren Zugang zu Krediten. © Dagmar Dehmer TSP

Es bahnt sich eine kleine Revolution an – zumindest auf dem Papier: So sollen wohl 85 Prozent der Mittel des Auswärtigen Amts für Projekte eingesetzt werden, in denen die genderspezifische Ungleichheit berücksichtigt wird; und weitere acht Prozent für gendertransformative Projekte, die strukturelle Ungleichheit beenden sollen.

In der Ende Januar vorgestellten neuen Afrika-Strategie des Ministeriums für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) heißt es, dass künftig 93 Prozent der Mittel für Projekte ausgegeben werden sollen, die direkt oder indirekt einen Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit leisten.

Eigentlich will man „auf Augenhöhe“ reden

Allerdings hat das Ganze noch einen gewaltigen Haken, denn die Frage ist: Wie kommt das bei den Partnerländern an? Deutschland will in der Außen- und noch mehr in der Entwicklungspolitik dezidiert „auf Augenhöhe“ mit den dortigen Regierungen agieren. Als Voraussetzung dafür wird die eigene Kolonialgeschichte aufgearbeitet, ein Teil der Benin-Bronzen aus deutschen Museen an Niger zurückgegeben. Schön und gut.

Aber wenn dann nur Gelder fließen, damit Partnerländer Gesetze zur Gleichstellung der Frau ausarbeiten oder die Legalisierung von Abtreibung? Wollte man nicht auch ein wenig davon wegkommen, die eigene Agenda in der Entwicklungszusammenarbeit als Maßstab aller Dinge zu sehen? Denn das wird leicht als besserwisserisch und übergriffig empfunden.

Der Vorwurf der „Einmischung in interne Angelegenheiten“ ist schon heute die klassische Reaktion autoritärer Regime auf die Förderung von Menschenrechtsarbeit, die mit dem „feministischem“ Ansatz noch einen besonderen Schwerpunkt bekäme. Aber viele Gesellschaften weltweit warten gar nicht auf solche Unterstützung: Sie sind religiös oder patriarchal geprägt, und Homosexualität wird oft als Sünde angesehen - die Unterstützung von LGTBQ-Rechten durch eine ausländische Regierung käme nicht gut an. Wäre womöglich kontraproduktiv.

Warum keine feministische Wirtschaftspoltitik?

Außerdem könnte jemand auf die Idee kommen, die kritische Frage zu stellen, warum die Bundesrepublik eine „feministische“ Außen- und Entwicklungspolitik in anderen Ländern betreiben will – aber selbst keine feministische Wirtschafts- oder Verteidigungspolitik erwägt? Das sähe schnell wieder nach den berühmten Doppelstandards aus, die viele Länder dem Westen vorwerfen.

Aber womöglich geht die Transformation ja zunächst in eine ganz andere Richtung: Nämlich nach innen. Es ist interessant, dass ausgerechnet das Außenministerium einen neuen Ansatz verfolgen will, der bestehende Machtverhältnisse angreift. Das ist nicht nur eine ziemlich radikale Abwendung von klassischer Diplomatie-Tradition.

10 Prozent mehr Frauen im Höheren Dienst des Auswärtigen Amtes seit Baerbocks Amtsantritt

Außenministerium und Außenpolitik sind in Deutschland auch immer noch eine ausgesprochene Männerdomäne im Vergleich zu anderen Politikfeldern. Im Zuge des neuen Konzepts sollen daher wohl auch die Aufnahmeprüfungen verändert werden, damit mehr Diversität in das Haus am Werderschen Markt einzieht. Bereits jetzt werden Frauen durch Coaching- und Mentoringprogramme zu Bewerbungen auf Führungspositionen ermutigt – ihr Anteil im Höheren Dienst hat sich seit dem Amtsantritt von Annalena Baerbock um etwa zehn Prozent erhöht und beträgt aktuell 34 Prozent.

Damit einher geht dann im Idealfall die Reflektion über die eigene Politik, welche Interessen sich bisher im Innern durchsetzen konnten. Dann wäre ein Ergebnis der „feminist foreign policy“ weniger ein Aktivismus in Außen- und Entwicklungspolitik, sondern erst einmal die Überlegung, ob und wie man sich selbst anders aufstellt, anders denkt, und was man in Zukunft unterlässt, weil es marginalisierten Gruppen schadet oder die ohnehin starken Kräfte stärkt.

Diese Kerngedanken eines Wandels könnten sich dann mittelfristig auch in der Politik nach außen niederschlagen. Und womöglich auf andere Ministerien übergreifen. Es wäre sozusagen eine Revolution im Gange, die erstmal keiner bemerkt.

Warum UN statt lokaler Hilfsorganisationen finanzieren?

Wenn man mit bescheidenerem Anspruch darangeht, gibt es natürlich Bereiche, wo auch in der Außenpolitik schnell neue Akzente gesetzt werden können. Beispielsweise im Bereich humanitäre Hilfe, einem riesigen Budgetposten im Auswärtigen Amt.

Hier ist es auch dem Personalmangel im Ministerium geschuldet, dass Gelder meist nur an große Organisationen der UN oder ans Rote Kreuz gegeben werden und nicht an lokale Organisationen vor Ort. Das aber wäre „Empowerment“. Dazu sind jedoch ein intensiveres Monitoring und Betreuung nötig, für die das AA keine ausreichenden Kapazitäten hat.

Und bevor Zivilgesellschaften sinnvoller gefördert werden können als bisher, müssen Entwicklungs- und Außenministerium auch ihre Vergaberegeln überprüfen: Solange die Förderung von Büromieten oder Gehältern (institutionell Förderung) von lokalen Nichtregierungsorganisationen ausgeschlossen ist und man nur „Projekte“ für ein, zwei Jahre finanziert, werden diese Gruppen nicht nachhaltig gestärkt.

Je länger man darüber nachdenkt: Der Begriff „feministische“ Außen- und Entwicklungspolitik ist vielleicht doch ganz passend für das, was passieren soll. Er provoziert, ist kämpferisch und stößt viele vor den Kopf, aber auch viele Debatten an. Das wird zu Veränderungen führen, vielleicht zunächst im Inneren, bei denen es um nichts weniger Provozierendes geht als: asymetrische Machtstrukturen zu verändern.

Zur Startseite