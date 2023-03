Die juristischen Probleme des Ex-Präsidenten Trump ist nicht mehr unverwundbar

Allein die Zahl der Verfahren gegen Donald Trump ist einzigartig. Gegen den Ex-Präsidenten, der 2024 wieder fürs Weiße Haus kandidieren will, laufen diverse Ermittlungen, und das teilweise bereits seit Jahren. Je nach Entwicklung wechselt die Einschätzung, welche ihm am gefährlichsten werden könnte.

Aktuell steht das in Manhattan angesiedelte Verfahren wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 im Vordergrund.

Trump selbst löste am Samstag größere Aufregung aus, weil er in seinem Netzwerk Truth Social über eine angeblich am Dienstag bevorstehende Verhaftung fabulierte und seine Anhänger vorsorglich zum Protest aufrief.

Wie immer bei Trump sind seine Behauptungen mit Vorsicht zu genießen. So gab selbst sein Sprecher kurz nach dem Post zu, dass der Republikaner keine offizielle Vorladung oder Ähnliches erhalten habe.

Und seine Anwältin Susan Necheles erklärte, er beziehe seine Informationen aus Medienberichten, da das Büro von Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg, einem Demokraten, bei seiner „politisch motivierten Strafverfolgung“ Informationen zunehmend an die Presse durchsteche.

Was sich allerdings tatsächlich seit Wochen abzeichnet, ist, dass das mit dem Fall betraute Geschworenengericht bald schon für eine Anklage stimmen könnte.

Diese Grand Jury hört bereits seit Monaten Zeugen und Beweisführung beider Seiten an, am Mittwoch gab es ein Treffen zwischen Alvin Bragg und Stormy Daniels – und Trump war vor zehn Tagen angeboten worden, vor der New Yorker Grand Jury auszusagen. Das wird als Beleg dafür gedeutet, dass eine Anklage bevorsteht.

Mindestens ein weiterer Zeuge soll noch gehört werden

Trump ließ diese Möglichkeit verstreichen. Da nach US-Medienberichten noch mindestens ein weiterer Zeuge in der kommenden Woche aussagen soll, ist es unwahrscheinlich, dass die Entscheidung über eine Anklage bereits gefallen ist.

Der Ex-Präsident stimmte seine in Teilen gewaltbereiten Anhänger dennoch vorsorglich auf eine entsprechende Entwicklung ein – Unterstützung signalisierten zudem einflussreiche Republikaner im Kongress und sogar andere potenzielle Präsidentschaftskandidaten der Partei.

Die Behauptung, der politische Gegner benutze die Justiz, um Trump und die Republikaner kleinzuhalten, wird auch effektiv zum Spendensammeln eingesetzt. Das zeigt, dass sie auf fruchtbaren Boden fällt.

Nach den Erfahrungen des 6. Januars 2021, als ein von Trump aufgewiegelter Mob das US-Kapitol stürmte, um die Machtübergabe an Joe Biden zu verhindern, nehmen die Behörden die Rhetorik ernst. Staatsanwalt Bragg versicherte seinen 1600 Mitarbeitern, man sei in enger Absprache mit den Sicherheitsbehörden in New York und werde keine Einschüchterungsversuche hinnehmen.

Das Trump-Team wiederum bereitet sich auf die Möglichkeit einer Anklage vor – was ein in der amerikanischen Geschichte beispielloser Vorgang wäre. In diesem Fall käme es nur dann zu einer Festnahme, wenn Trump sich weigern würde zu kooperieren. Seine Anwälte haben signalisiert, dass er sich nicht widersetzen würde.

Das würde bedeuten, dass Trump, begleitet vom Secret Service, auf ein New Yorker Polizeirevier oder in Braggs Büro kommen und dort Fingerabdrücke und Fahndungsfotos machen lassen würde. Nach einer Aussage im Gerichtssaal würde er dann voraussichtlich bis zu einem Urteil wieder freigelassen werden – und das könnte Monate dauern.

4 Jahre Haft drohen bei einer Verurteilung

Konkret untersucht Bragg, ob Trump mit den Zahlungen an Daniels gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen hat. Im Fall einer Verurteilung reicht das Strafmaß von der Zahlung einer Geldsumme bis zu vier Jahren Haft, je nachdem, ob die Jury Trump einer Ordnungswidrigkeit oder eines schweren Verbrechens für schuldig befindet. Aber eine Verurteilung des 76-Jährigen ist alles andere als sicher, der Fall gilt als äußerst komplex.

Zwei andere Untersuchungen, die gegen Trump laufen, leitet der vom Justizministerium eingesetzte Sonderermittler Jack Smith. Er untersucht zum einen Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol sowie die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente in sein Privatanwesen Mar-a-Lago.

Mitglieder eines Untersuchungsausschusses zum 6. Januar 2021 empfahlen dem Justizministerium im Dezember strafrechtliche Ermittlungen gegen Trump und Vertraute. Die Empfehlung des Ausschusses ist nicht bindend.

Sein Immobilienkonzern wurde bereits verurteilt

Im Bundesstaat Georgia ermittelt die Staatsanwaltschaft zudem gegen den Ex-Präsidenten wegen möglicher Wahlmanipulation im Jahr 2020. In New York hat Trump zumindest indirekt schon einmal vor Gericht verloren: Sein Immobilienkonzern wurde unter anderem wegen Steuerbetrugs zu einer Geldstrafe verurteilt. Allerdings war der Ex-Präsident dabei nicht persönlich angeklagt.

Ebenfalls in New York geht die Generalstaatsanwältin Letitia James zivilrechtlich gegen Trump, das nach ihm benannte Unternehmen und seine drei Kinder Donald Junior, Eric und Ivanka vor. Ende September 2022 verkündete sie nach jahrelangen Ermittlungen, Anklage zu erheben.

Die Trumps hätten Vermögenswerte je nach Bedarf größer oder kleiner dargestellt, um beispielsweise einfacher an Kredite zu kommen oder weniger Steuern zu zahlen. Die Demokratin fordert eine Strafzahlung in Höhe von 250 Millionen Dollar. Der Prozess soll am 2. Oktober starten.

Wie sehr sich eine Anklage im Fall Stormy Daniels auf Trumps Chancen mit Blick auf 2024 auswirken würde, ist schwer zu sagen. Eher moderate republikanische Wähler könnte die Dauer-Aufregung abschrecken, sie könnten Alternativen wie den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, vorziehen, von dem erwartet wird, dass er seine Bewerbung zeitnah verkündet.

Trumps treue Anhänger wiederum – und davon hat er immer noch sehr viele – würde ein solcher Schritt aller Erfahrung nach enorm mobilisieren.

So oder so ist klar: Trump würde sich von einer Anklage nicht vom Wahlkampf abhalten lassen. Er glaubt offenbar ohnehin, dass ihm nicht beizukommen ist: Im Wahlkampf 2026 hatte er erklärt, er könne jemanden auf der Fifth Avenue in New York erschießen und dennoch keine Wähler verlieren.

Wie sehr die juristische Entwicklung ihn und seine Fans aufheizt, lässt sich schon bald wieder beobachten: Für den kommenden Samstag hat Trump eine seiner berüchtigten Rallyes in der texanischen Stadt Waco angekündigt.

