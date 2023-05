Die Macht der israelischen Siedler Wenn die Palästinenser zum eigenen Schutz eingesperrt werden

Der Überfall hunderter israelischer Siedler auf das palästinensische Dorf Huwara hatte im Februar kurz weltweit Schlagzeilen gemacht. Ein Palästinenser starb, viele wurden verwundet. Etwa 30 Häuser und 100 Autos wurden in Brand gesteckt. Die israelische Armee hat stundenlang nicht eingegriffen.

Die Konsequenzen: Auf Täterseite wurden zwei von hunderten beteiligten Siedlern wenige Tage lang unter Hausarrest gestellt. Die angegriffenen Bewohner des palästinensischen Dorfes wurden gezwungen, ihre Läden eine Woche lang zu schließen. Um weitere Übergriffe von jüdischen Siedlern zu vermeiden.

Dieser Ablauf zeigt laut Experten ein Muster israelischer Besatzungspolitik. „Die Täter werden nicht verfolgt und die Opfer mit Sanktionen belegt“, sagt Michael Sfard, israelischer Anwalt und Menschenrechtler dem Tagesspiegel. Bereits seit den 70er Jahren würden Gesetze nur sporadisch gegen Siedler in den besetzten Gebieten durchgesetzt, beklagt der langjährige Beobachter.

Siedler sehen sich als Vorhut

Zwischen israelischer Regierung, Armee und Siedlern habe es immer eine Art Zusammenarbeit gegeben. Siedler sähen sich als die „Vorhut“, die Palästinenser mit Gewalt von ihrem Ackerland vertreibt und dieses durch die Errichtung improvisierter Mini-Siedlungen dauerhaft in Besitz nimmt.

Die Armeeführung kritisiere das zwar regelmäßig und weise die Siedler in einigen Fällen zurück. Meist aber schütze die Armee die Siedler und decke damit ihre gesetzeswidrigen Aktionen.

„Aus der Vogelperspektive“ werde deutlich, „dass die Armee komplizenhaft beim massiven Landraub an den Palästinensern geholfen hat“, sagt der Anwalt Sfard. Selbst wenn es vorkam, dass der Oberste Gerichtshof in der Vergangenheit neue Siedlungen auf privatem palästinensischen Land für illegal erklärte, hätte die Armee das nicht gegen die Siedler durchgesetzt. „Ich war oft dabei“, sagt der Menschenrechtler, „in tausenden Fällen ist einfach nichts passiert“.

Israelische Siedler beten am Ort der geräumten Siedlung Homesh nahe der palästinensischen Stadt Nablus. Die neue Regierung erlaubt die Rückkehr in die Siedlung. © AFP/MENAHEM KAHANA

Youssef Mnaili von der Central European University in Wien und Budapest, der für seine Doktorarbeit zum Verhältnis von israelischem Staat, Armee und Siedlern geforscht hat, geht noch weiter: Die Siedler übernähmen Aufgaben, welche die für die Westbank zuständige Militärbehörde oft nicht übernehmen könne.

Der israelische Staat vermeidet jede Rechenschaft für die Gewalt der Siedler. Youssef Mnaili, Wissenschaftler an der Central European University in Wien/Budapest

Beispielsweise beobachteten die Siedler, die meist oben auf den Hügeln angesiedelt sind, anstelle von Soldaten das Kommen und Gehen in palästinensischen Dörfern, die oft im Tal liegen.

Gleichzeitig schaut die Armee immer wieder zu, wenn Siedler Palästinenser angreifen. Mnaili bezeichnet dies als eine Art „delegierter Gewalt“. Das Vorgehen erlaube es dem israelischen Staat, „jede Rechenschaftspflicht“ zu vermeiden, sagt der aus Marokko stammende Wissenschaftler.

In der neuen Regierung sitzen die Siedler am Steuer und können tun, was sie wollen. Michael Sfar, israelischen Anwalt und Menschenrechtler

Das Verhältnis von Siedlern, Armee und Regierung sei „immer – in unterschiedlichem Maß – eines der Kollaboration“ gewesen, analysiert auch der Anwalt Michael Sfard. Unter der aktuellen rechtsextrem-religiösen Regierung sei es nur noch offensichtlicher. Jetzt säßen die Siedlervertreter „am Steuer und können tun, was sie wollen“.

In der neuen Regierung ist der religiöse Fundamentalist und Siedler Bezalel Smotrich, Führer der Partei Religiöser Zionisten, nicht nur Finanzminister; für ihn wurde auch der neue Posten eines zweiten Ministers im Verteidigungsministerium geschaffen, dem die „Zivilverwaltung“ der besetzten palästinensischen Gebiete untersteht.

Israels Siedlungspolitik 1967 besetzte Israel die Westbank, den Gazastreifen und Ost-Jersualem. Der Transfer der eigenen Bevölkerung in besetzte Gebiete ist laut Artikel 49 der Genfer Konvention verboten. Seither entstanden 144 israelische Siedlungen, in denen heute etwa 750.000 Israelis leben. Die vier größten Siedlungen sind Städte mit 18.000 bis 55.000 Einwohnern. Daneben gibt es über 100 „outposts“, also Siedlungen, die selbst Israels Regierung noch als „illegal“ ansieht. Diese werden oft nachträglich legalisiert. Allein 2022 wurden laut dem UN-Gremium für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) 952 palästinensische Häuser – angeblich illegal errichtet – zerstört und 1031 Palästinenser vertrieben.

Damit ist der Hardliner, der die Annexion der besetzten Gebiete fordert, für die Regierungsaktivitäten im Westjordanland zuständig ist, für den Umgang mit internationalen Organisationen dort und die Kontrolle über den Bau von Siedlungen. Für den er wiederum als Finanzminister die Gelder bereitstellen kann. Damit sei Smotrich „de facto der Premierminister der besetzten Gebiete“, sagt Mnaili.

Hebron als Versuchslabor der Besatzung

Für den israelischen Filmemacher Noam Sheizaf ist die Entwicklung keine wirkliche Überraschung. Sein neuer Dokumentarfilm „H2 Occupation Lab“ zeigt am Beispiel der radikalen jüdischen Siedler im Stadtkern der Stadt Hebron in der Westbank das Muster, nach dem die Siedler vorgehen. Als „H2“ wird der Teil des Stadtzentrums bezeichnet, in dem laut Oslo-Vertrag weiterhin Israel für die Sicherheit zuständig ist. Hier leben etwa 35.000 Palästinenser und 500 jüdische Siedler.

Israelische Soldaten schützen die Purim-Parade israelischer Siedler in der Altstadt von Hebron. © picture alliance / newscom/DEBBIE HILL

Seitdem der Siedler Baruch Goldstein 1994 in einer Moschee am Ende der Hauptstrasse 29 Muslime erschossen hat, wurden die Läden der Palästinenser in der einen Kilometer langen Barzarstraße geschlossen.

Um die Palästinenser vor Angriffen durch Siedler zu schützen, müssen sie ihre Läden schließen. Noam Sheizaf, israelischer Filmemacher

„Das ist genau wie in Huwara kürzlich“, sagt Sheizaf, „um die Palästinenser vor weiteren Angriffen zu schützen und Provokationen durch Siedler zu vermeiden, mussten die Palästinenser ihre Läden nach dem Pogrom schließen.“ Immerhin nur eine Woche, in Hebron ist die ehemalige Einkaufsstraße seit 30 Jahren wie ausgestorben.

Für die Siedler sei die politische Frage, wie man eine fremde Bevölkerung regiert, eine „reine Sicherheitsfrage“, sagt Sheizaf, dessen jüngster Film auf Einladung des „New Israel Fund“ kürzlich in Berlin gezeigt wurde. Dieses Mindset von Leuten wie Minister Smotrich sei mittlerweile offizielle Politik.

Doch Hebron ist laut Sheisaf und anderen Kritikern nicht nur ein Labor für die Besatzungspolitik Israels. Die in der Besatzungspolitik entwickelte Kultur der Ignoranz von Recht und gleichzeitig harter Hand werde unter der neuen Regierung auch in Israel selbst spürbar, analysiert der Anwalt Sfar. „Ich nenne das die ‚Hebronisierung‘ der israelischen Politik.“

Beispiel „Justizreform“: Sie sei der Versuch, einen Regierungsarm mit unbegrenzter Macht zu schaffen – „das ist genau das, was wir seit 56 Jahren im Westjordanland praktizieren“. Seit den 70er Jahren hätten linke Israelis gegen die schleichende Annexion des Westjordanlands gekämpft. Aber nun sei es andersherum: „Die in den besetzten Gebieten entwickelte Regierungskultur schwappt nun auf Israel über.“