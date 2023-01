„Die Panzer-Armeen werden wieder größer“ Wer bekommt die milliardenschweren Rüstungsaufträge? 

Als Olaf Scholz ankündigte, Kampfpanzer des Typs Leopard 2 zu liefern, löste das nicht nur in der Ukraine Freude aus. Auch an der Börse schlug sich sein Ja wieder: Die Aktie von Rheinmetall erreichte ein neues Allzeithoch von 231 Euro. Nun ist der Kurs wieder leicht gesunken. Was aber bleibt, ist die Tatsache, dass es wohl bald viele Aufträge geben wird.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden