Tagesspiegel Plus Die Ukraine, ihre Reformen und der EU-Beitritt : „Wir dürfen keine Zeit verlieren“

Oleksandr Vasiuk arbeitet als ukrainischer Abgeordneter an den für den EU-Beitritt wichtigen Justizreformen. Im Interview spricht er darüber, was sich dort ändern muss und was sein Land dringend braucht.