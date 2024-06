Tagesspiegel Plus „Die Welt hat sich verändert“ : Wie einflussreich sind die G7-Staaten heute noch?

Am Donnerstag treffen sich sieben Länder, deren Regierungen entweder in einer Krise oder im Wahlkampf stecken. Politologe Joachim Krause erklärt, was das für die westliche Allianz bedeutet.