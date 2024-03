Tagesspiegel Plus Diese Frau saß in Irans berüchtigstem Gefängnis : „Sie drohten mir: Du wirst dein Kind nie wiedersehen“

Nazanin Zaghari-Ratcliffe wurde jahrelang als politische Geisel im Iran festhalten. Hier erzählt sie, wie es in der Evin-Haftanstalt zugeht, was sie erdulden musste und was ihr Hoffnung gab.