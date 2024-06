Dieser Moment geht in die Geschichte ein Julian Assange ist frei, endlich frei!

Darf in diesem Moment – und bei aller gebotenen Vorsicht – etwas Pathos erlaubt sein? Darf eine Analogie gezogen werden, die übertrieben, ja anmaßend wirkt? In seiner „I have a dream“-Rede zitiert Martin Luther King am Ende ein Gospellied aus der Befreiungsbewegung der Schwarzen: „Free at last. Free at last. Thank God almighty, we are free at last“ (Endlich frei, endlich frei. Dank dir, allmächtiger Gott, sind wir endlich frei).

Julian Assange ist endlich frei. Er litt nicht unter systematischem Rassismus, ist weder schwarz, noch war er unterdrückt. Doch an dem Gefühl der Erleichterung und Freude, das von dieser Nachricht ausgeht, ändert das nichts.

Die von ihm gegründete Enthüllungsplattform Wikileaks postete auf X, vormals Twitter: „Julian Assange ist frei. Er verließ das Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh am Morgen des 24. Juni. Dort hatte er 1901 Tage verbracht.“ Noch in der Nacht veröffentlichte das Portal ein Video, das zeigen soll, wie der 52-Jährige am Londoner Flughafen Stansted ein Flugzeug besteigt.

Einigung zwischen Assange und der US-Justiz

Vorausgegangen war offenbar eine Einigung mit dem amerikanischen Justizministerium, der zufolge sich Assange in den ihm zur Last gelegten Spionagevorwürfen in Teilen für schuldig bekennt. Im Gegenzug bleibt ihm eine weitere Haft in den USA erspart. Der Auslieferungsantrag wäre demnach hinfällig.

12 Jahre konnte sich Assange nicht mehr frei bewegen. Sieben Jahre lang fand er Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London. Fünf Jahre – 1901 Tage – saß er im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh.

Das ist, pragmatisch betrachtet, für alle Beteiligten die beste Lösung. In den USA hatte Assange alle und jeden verprellt – die Geheimdienste, den Sicherheitsapparat, das Militär. Im Jahr 2016, auf dem Höhepunkt des Präsidentschaftswahlkampfes, veröffentlichte Wikileaks Dokumente aus dem Email-Account von Hillary Clinton. Das verübeln ihm die Demokraten bis heute.

Die Konservativen wiederum bezichtigen ihn des Landesverrats, der Spionage, der Verschwörung und der Gefährdung des Lebens amerikanischer Diplomaten und Soldaten. Donald Trump war anfangs voll des Lobes über den australischen Hacker, Aktivisten und Journalisten. Doch das änderte sich rasch.

Der amtierende Präsident, Joe Biden, dürfte nun froh sein, das Thema aus dem Wahlkampf heraushalten zu können. Den Republikanern gegenüber wird er auf Assanges Schuldeingeständnis verweisen und auf dessen bereits in Großbritannien verbüßte lange Haftstrafe.

Blamables Freiheitsverständnis von Assanges Gegnern

Zwölf Jahre. So lange konnte Assange sich nicht mehr frei bewegen. Sieben Jahre lang fand er Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London. Fünf Jahre – 1901 Tage – saß er im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Das zerrte an Körper und Seele. Assange galt als suizidgefährdet.

Einige seiner Gegner wollten an ihm ein Exempel statuieren. Nachahmer sollten abgeschreckt werden. Wer Dinge enthüllt, macht sich die Enthüllten zum Feind. Das galt in der „Spiegel“-Affäre 1962 („Bedingt abwehrbereit“), bei den Pentagon-Papers über den Vietnamkrieg, die 1967 von der „Washington Post“ veröffentlicht wurden, bei den Panama-Papers, die vor drei Jahren die globalen Strategien der Steuervermeidung offenlegten.

Waren die Enthüller stets unparteiisch? Nein. Aber das müssen sie nicht sein, um sich auf die Grundrechte der Rede-, Meinungs- und Pressefreiheit berufen zu können. Das wäre wahrscheinlich auch in einem Verfahren in den USA geltend gemacht worden. Diese Aussicht dürfte zur Einsicht geführt haben, dass von einem solchen Prozess keiner profitiert.

Assange ist frei, endlich frei. Seine Tortur ist vorbei. Das ist, was im Augenblick zählt. In seinem Schicksal spiegelt sich ein blamables Freiheitsverständnis seiner Gegner. Das hat Assange, ganz ohne Dokumente enthüllen zu müssen, ebenfalls offengelegt.