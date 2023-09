Dort lagern Flugzeuge Russlands Luftabwehr vereitelt offenbar erneuten Angriff auf Region Pskow

Einem russischen Gouverneur zufolge hat die Luftabwehr Russlands in der nordwestlichen Region Oblast Pskow einen unbekannten Flugkörper abgeschossen. Gouverneur Michail Wedernikow postete auf Telegram ein Video, das eine Explosion am Himmel zeigt.

Laut Wedernikow, hat es sich um ein „nicht identifizierbares Objekt“ gehandelt. Nach dem Abschuss habe es keine Schäden am Boden gegeben. In der selben Region hatte Russland nach eigenen Angaben am Mittwoch über dem Militärflugplatz von Pskow bereits einen Drohnenangriff vereitelt, infolgedessen vier russische Transportflugzeuge beschädigt worden waren.

Nach russischen Angaben hat die Luftabwehr zudem eine Drohne im Anflug auf die Hauptstadt Moskau zerstört. In der Nähe von Ljuberzi östlich von Moskau habe die Luftabwehr „einen erneuten Versuch, eine Drohne nach Moskau zu fliegen, vereitelt“, erklärte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Freitag im Onlinedienst Telegram.

Flugverkehr in Moskau erneut ausgesetzt

„Ersten Berichten zufolge gab es keine Opfer oder Schäden. Die Rettungsdienste sind vor Ort.“ An den Hauptstadtflughäfen Domodedowo und Wnukowo war nach Angaben der russischen Tageszeitung Iswestija der Flugverkehr ausgesetzt. Schon am Donnerstag hatte Russland den Abschuss einer Drohne mit dem Ziel Moskau vermeldet.

Auch in der Region Brjansk an der Grenze zur Ukraine wurde am Freitag nach Angaben des örtlichen Regionalgouverneurs Alexander Bogomas eine Drohne abgewehrt. Er nannte die Ukraine als Urheberin des Angriffs.

Roman Starowoit, Gouverneur der ebenfalls an die Ukraine grenzenden Region Kursk, vermeldete am Freitag, dass die Stadt Kurtschatow mit „zwei ukrainischen Drohnen“ angegriffen worden sei. Dabei seien ein Verwaltungsgebäude und ein Wohnhaus beschädigt worden, erklärte er bei Telegram. Kurtschatow liegt etwa 100 Kilometer von der russischen Grenze zur Ukraine.

Vor dem Hintergrund der ukrainischen Gegenoffensive haben die Drohnenangriffe auf das russische Territorium und die annektierte Krim-Halbinsel in den vergangenen Wochen zugenommen. Vor allem die Hauptstadt Moskau wird dabei zum Ziel. (Reuters, AFP)