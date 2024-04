Drohende Eskalation mit Teheran Wie gehen die Israelis mit der Bedrohung aus dem Iran um?

Wer am Freitag die Strandpromenade in Tel Aviv entlangging, konnte schwerlich den Eindruck gewinnen, dies sei ein Land unter akuter Bedrohung: Familien mit kleinen Kindern breiten auf Strandlaken ihr Picknick aus, Menschen jeden Alters liegen entspannt in der prallen Sonne, junge Männer spazieren mit Surfbrett unter dem Arm am Wasser entlang. Zumindest die notorisch lebenslustigen Tel Aviver scheinen sich von den Drohungen aus Teheran nicht übermäßig einschüchtern zu lassen.