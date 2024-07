Drohender Rückzug der USA als Sicherheitsgarant Die Nato muss europäisiert werden

Während der Präsidentschaftsdebatte in den USA in der vergangenen Woche zuckte Donald Trump auf die Frage, ob die Vereinigten Staaten unter seiner Führung aus der Nato austreten würden, nur mit den Schultern. Der ehemalige US-Präsident kritisierte vielmehr erneut, dass Amerika viel zu viel Geld in die Ukraine stecke und wiederholte seine Behauptung, dass er Nato-Mitglieder nicht vor Russland schützen werde, „wenn ihr nicht zahlt.“

Die US-Wahlen sind entsprechend ein bedrohliches Vorzeichen für den anstehenden Nato-Gipfel in Washington im Juli. Zum ersten Mal seit dem Ersten Weltkrieg könnten die USA ihre Rolle als Sicherheitsgarant Europas aufgeben. Strukturelle Veränderungen und innenpolitische Dynamiken wirken als zentrifugale Kräfte auf das transatlantische Verhältnis ein, losgelöst davon, wer im November das Weiße Haus gewinnt.

Über Parteigrenzen hinweg wird in den USA die Wahrscheinlichkeit einer Konfrontation mit China als deutlich höher als in Deutschland und Europa eingeschätzt. Zwangsläufig bedeutet das, dass politische und militärische Ressourcen primär dem Indopazifik – und nicht anderen Weltregionen – gewidmet werden müssen.

Zudem herrscht in Washington die akute Wahrnehmung, dass diese Ressourcen vor dem Hintergrund steigender Staatsverschuldung und schleppender Revitalisierung der verteidigungsindustriellen Basis knapp bemessen sind.

Zukunft der US-Amerikanischen Rolle in Europa

Die Ära, in der die USA als Weltpolizist auftreten konnten, ist vorüber. Dass die Kalte-Kriegs-Generation von Europa-affinen amerikanischen Abgeordneten sich aus Altersgründen aus der Politik zurückzieht, verstärkt diese Fliehkräfte.

Leonard Schütte ist Senior Researcher bei der Münchner Sicherheitskonferenz und war im März und April 2024 DAAD Fellow am American-German Institut in Washington.

Insbesondere innerhalb republikanischer Kreise wird an einer fundamentalen Neuausrichtung der amerikanischen Sicherheitsstrategie gearbeitet. Eine heterogene, immer einflussreicher werdende Gruppe von Kongressabgeordneten, ehemaligen Offiziellen der Trump-Regierung und sehr rechten Intellektuellen prägt zunehmend die Debatte über die Zukunft der US-amerikanischen Rolle in Europa.

Basierend auf strukturellen Trends und teils befeuert durch ideologische Antipathien gegenüber Europa, plädiert diese Gruppe im Kern für eine neue europäische Sicherheitsordnung mit nur minimaler Beteiligung der USA.

Die USA sollen zeitnah die Verantwortung für den Großteil der konventionellen Verteidigung Europas den Europäern übertragen, – oder im Zweifel aufoktroyieren – um sich auf China konzentrieren zu können. Zwar gibt es auch weiterhin Stimmen innerhalb der Republikaner, die für eine starke Rolle der USA in Europa eintreten. Doch diese Gruppe verliert immer mehr an Einfluss.

America-First-Agenda läuft auf Hochtouren

Anders als vor der ersten Amtszeit Trumps laufen die Vorbereitungen zur Umsetzung einer America-First-Agenda bereits auf Hochtouren. Die Europäer können nicht wieder darauf setzen, dass verhältnismäßig moderate politische Kräfte Trump einhegen.

Diverse Think-Tanks, wie etwa die Heritage Foundation oder das Center for Renewing America, schmieden konkrete Pläne, wie beispielsweise die Lasten zur Gewährung europäischer Sicherheit auf die Europäer verlagert (burden-shifting) – und nicht besser aufgeteilt (burden-sharing) – werden können.

Donald Trump kritisiert die Nato seit langem scharf. © Getty Images via AFP/SCOTT OLSON

Auch wurden bereits tausende von potenziellen Regierungsmitarbeitern auf ihre Gesinnung geprüft, um zu vermeiden, dass wie in Trumps letzter Amtszeit ein angeblicher Staat im Staat oder unbesetzte Posten die Umsetzung der Pläne des Präsidenten behindern.

Sollte sich diese Strömung bei einem Wahlsieg Donald Trumps innerhalb der Partei durchsetzen, hätte es dramatische Folgen für die Nato und die europäische Sicherheit. Obgleich die Nato-Mitgliedschaft der USA und der amerikanische Nuklearschirm noch nicht zur Disposition stehen, wären das Infragestellen der Beistandsklausel des Bündnisses, ein Abzug von US-amerikanischen Truppen und Militärgeräten, und ausufernde Kritik an europäischen Alliierten, insbesondere Deutschland, wahrscheinlich.

Sophia Besch ist Europe Fellow am Carnegie Endowment for International Peace in Washington.

An letzterem ändert im Übrigen auch das deutsche Erreichen der Zwei-Prozent-Hürde wenig, die in den USA parteiübergreifend als nicht ausreichend betrachtet wird. Außerdem ist es in republikanischen Kreisen mittlerweile politisch so opportun, Europäer zu schelten, dass budgetäre Fakten daran wenig ändern. Die Glaubwürdigkeit der Nato wäre nachhaltig beschädigt und ein Sicherheitsvakuum in Europa, das Russland ausnutzen könnte, droht.

Europa braucht eigenen sicherheitspolitischen Fahrplan

Aber trotz des schlechten Debattenauftritts von US-Präsident Joe Biden ist ein Wahlsieg Trumps nicht garantiert. Eine zweite Biden-Regierung wäre im Vergleich deutlich besser für Europa. Aber auch die Demokraten bleiben nicht vor strukturellen Kräften gefeit. Sollte ein Konflikt im Indopazifik ausbrechen, würde sich auch Präsident Biden zum zumindest teilweisen Abzug aus Europa gezwungen sehen.

Bereits heute beansprucht der Konflikt im Nahen Osten große Teile der politischen Aufmerksamkeit in Washington, die noch im letzten Jahr auf der Ukraine lag.

Das Drama im Kongress um das Hilfspaket für die Ukraine ist ein Warnsignal, dass innenpolitische Verstrickungen in den USA dramatische Konsequenzen für die Sicherheit Europas haben können. Die Fahrtrichtung der amerikanischen Sicherheitspolitik weg von Europa ist parteiübergreifend Konsens – wenngleich sich die Gestaltung dieses Prozesses deutlich unterscheidet. Der Versuch, die Rolle der USA in der europäischen Sicherheitsordnung einzufrieren, ist deshalb zum Scheitern verurteilt.

Ende Mai fand der Nordische Sicherheits- und Verteidigungsgipfel statt, an dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnahm. © IMAGO/ZUMA Press Wire/IMAGO/Pool /Ukrainian Presidentia

Die Bundesrepublik und die Europäer müssen dringend einen Plan entwickeln, wie sie absehbar jene US-amerikanischen Fähigkeiten ersetzen, die im Indopazifik militärisch relevant sind. Damit würde nicht nur dem Risiko eines Sicherheitsvakuums vorgebeugt, sondern auch Wohlwollen in Washington für eine fortwährende, wenn auch geringe, Rolle der USA in Europa geschaffen.

Zu den zu ersetzenden Fähigkeiten gehören im Vereinigten Königreich stationierte F-35-Kampfjets, in Spanien stationierte Kriegsschiffe der Klasse Zerstörer, moderne Artilleriesysteme und Marschflugkörper, Luftverteidigungssysteme und strategische Befähiger wie Lufttransportmaschinen oder Munition.

Benötigung von europäischen Lösungen

Zudem müssen sich die Europäer auf einen Abzug von US-Truppen vorbereiten. Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit beschlossen, 12.000 Truppen aus Deutschland zu verlegen, was die Biden-Regierung dann verhinderte. Dieser Plan würde wahrscheinlich wieder aus der Schublade geholt.

2 Prozent des BIP werden in Zukunft nicht ausreichen, um einen signifikanten Anteil der konventionellen Verteidigung Europas zu gewährleisten.

Außerdem wollen Republikaner die Truppen, die seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Europa entsandt wurden, zurückholen und auch permanent in Europa stationierte Einheiten mittelfristig verlegen. Das birgt echte Risiken für Europa, vor allem vor dem Hintergrund des akuten Personalmangels europäischer Streitkräfte und der unverzichtbaren Rolle von US-Offizieren in der Nato-Kommandostruktur.

Um die großen Herausforderungen zu meistern, die sich aus der Neuausrichtung der US-amerikanischen Sicherheitsstrategie ergeben, müssen die deutschen und europäischen Verteidigungsausgaben weiter und nachhaltig steigen. Zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes werden in Zukunft nicht ausreichen, um einen signifikanten Anteil der konventionellen Verteidigung Europas zu gewährleisten. Zumal das kurzfristige Erreichen des Ziels wenig wert ist, wenn das Budget nicht nachhaltig steigt.

Die deutsche Regierung wird in den USA und in Nachbarländern in verteidigungspolitischen Fragen als wenig europäisch gesinnt wahrgenommen. Doch es braucht europäische Lösungen, etwa eine gemeinsame Schuldenaufnahme nach Vorbild der Coronabonds oder möglicherweise die Nutzung des europäischen Stabilitätsmechanismus und der aus Auslandskonten eingefrorenen russischen Vermögenswerte.

Dies könnte die Wiederbewaffnung Europas und eine langfristige Unterstützung der Ukraine unter den gegebenen haushälterischen Zwängen finanzieren. Das wird insofern entscheidend, als die Europäer absehbar nicht auf weitere amerikanische Hilfspakte hoffen sollten.

Transatlantische Nostalgie für das Vergangene oder Resignation vor der Größe der Aufgabe ist fehl am Platz. Die Europäer müssen das transatlantische Verhältnis nachhaltig neu aufstellen, die Nato europäisieren und die Lastenverlagerung proaktiv gestalten – sonst überlassen wir den USA diese für Europa existenzielle Aufgabe.