Droht Trump ein Desaster? Das konfliktträchtige Verhältnis der US-Politik zum Super Bowl

Kommt sie? Dann rechnen wir mal. Das letzte Eras-Tour-Konzert von Taylor Swift in Japan beginnt an diesem Samstag um 18 Uhr Ortszeit. Es dauert ungefähr drei Stunden. Der Zeitunterschied zwischen Tokio und Las Vegas beträgt 17 Stunden. Bei Konzertende ist es in Las Vegas also erst 4 Uhr morgens. Ein Flug von Tokio nach Las Vegas dauert ungefähr zwölf Stunden.