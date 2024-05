E-Mobiliät und Nuklearindustrie : Xi und Orban vereinbaren in Budapest „strategische Partnerschaft“

Chinas Staatsoberhaupt zu Besuch in Ungarn: Xi will in die Infrastruktur des osteuropäischen Landes investieren. Orban nutzt die Beziehungen zu China, um auszugleichen, dass er in der EU isoliert ist.