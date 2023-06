Ein Jahr nach dem Abtreibungsurteil in den USA Die geteilten Staaten von Amerika

Der 24. Juni 2022 hat Amerika verändert. Als am Morgen jenes Donnerstags bekannt wurde, was viele Amerikanerinnen befürchtet und worauf andere jahrzehntelang hingearbeitet hatten, kam es spontan zu Demonstrationen vor dem Obersten Gericht der USA.

Die konservative Mehrheit des Supreme Courts hatte tatsächlich die Grundsatzentscheidung „Roe v. Wade“ aufgehoben und damit das seit knapp 50 Jahren geltende bundesweite Abtreibungsrecht gekippt.

Vor dem Gerichtsgebäude kam es zu erhitzten Diskussionen zwischen Abtreibungsgegnern und Befürwortern der Wahlfreiheit von Frauen. Schnell wurde aber auch klar, dass das Ende von „Roe v. Wade“ nur der Anfang war: für beide Seiten.

Das Land ist polarisiert

Während Organisationen wie Planned Parenthood, der wichtigste Anbieter von Schwangerschaftsabbrüchen in den USA, umgehend bekräftigten, sich weiter für das Recht auf Abtreibung engagieren zu wollen und die Organisatoren des „Women’s March“ zu einem „Sommer der Wut“ aufriefen, schickten sich konservative Politiker an, Abtreibungsverbote auf Landesebene einzuführen.

Immer mehr Republikaner sprechen sich inzwischen mehr oder weniger deutlich für ein bundesweites Verbot aus, darunter auch Präsidentschaftsbewerber wie Ex-Präsident Donald Trump und Floridas Gouverneur Ron DeSantis.

Die Konsequenzen der Verschärfungen auf Landesebene sind bereits gewaltig. Entstanden ist ein Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen. Vielerorts mussten Abtreibungsklinken schließen, Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche anboten, können dies nun nicht mehr tun. Die Rechtslage ist oft unklar.

Abtreibung ist Gesundheitsversorgung. Alexis McGill Johnson, Chefin des Planned Parenthood Action Fund

Gleichzeitig steigt die Zahl der Patientinnen in Einrichtungen von Staaten mit liberaler Gesetzgebung. Und einige neue Klinken in von Demokraten regierten Bundesstaaten öffneten direkt an der Grenze zu einem konservativen Nachbarstaat.

Auch die Nachfrage in virtuellen Kliniken, die Telemedizin anbieten und Abtreibungspillen verschicken, hat stark zugenommen. Der Anbieter „Hey Jane” zum Beispiel berichtete am Dienstag, im vergangenen Jahr seien die Anfragen um 164 Prozent gestiegen.

In der Regel müssen Frauen aber inzwischen deutlich weiter reisen, um Hilfe zu erhalten – und nicht jede verfügt über entspreche Ressourcen, um diese Reise auf sich zu nehmen. Genau das hatten Organisationen wie Planned Parenthood befürchtet: Ein Ende von „Roe v. Wade“ werde vor allem arme Frauen in den USA treffen.

Aber für jene von uns, die Freiheit schätzen, ist dieses Datum eine schmerzliche Erinnerung an die Bedrohungen, die so viele von uns jeden Tag erleben. Die Organisation „NARAL Pro-Choice“

In den ersten Monaten nach dem Urteil schränkten 18 Bundesstaaten Schwangerschaftsabbrüche ganz oder teilweise ein. 13 davon haben extrem restriktive Gesetze: Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas und West Virginia.

In Georgia wurde das Herzschlag-Gesetz eingeführt, das einen Eingriff untersagt, sobald der Herzschlag des Fötus feststellbar ist, also ungefähr ab der sechsten Woche – zu diesem Zeitpunkt wissen die wenigsten Frauen, dass sie schwanger sind. In Nebraska wurde der Zeitpunkt auf zwölf Wochen festgelegt, dem schließt sich North Carolina ab Juli an. In Arizona und Florida gilt ein Verbot nach der 15. Woche, in Utah ab der 18.

Floridas Gouverneur Ron Desantis will per Gesetz festschreiben, dass ein Schwangerschaftsabbruch nur bis zur sechsten Woche möglich ist. © REUTERS/Scott Morgan

Floridas Gouverneur DeSantis hat zudem ein Gesetz unterschrieben, dass die Grenze auf sechs Wochen herabsetzt. Dies ist aber noch nicht in Kraft, da ein Urteil des Supreme Courts zu dem bisherigen Gesetz noch aussteht. In Wisconsin hat die unklare Rechtslage dazu geführt, dass derzeit gar keine Eingriffe mehr vorgenommen werden.

Öffentliche Meinung hat sich verschoben

Ein Jahr später lebt damit eine von drei Frauen in einem Bundesstaat, in dem es keine Möglichkeit gibt, legal eine Schwangerschaft abzubrechen. In der Folge geht die Zahl der Abtreibungen zurück. Nach Angaben der Statistikseite FiveThirtyEight gab es zwischen Juli 2022 und März 2023 knapp 25.000 weniger Eingriffe als am vergleichbaren Zeitpunkt ein Jahr zuvor.

Die Statistiken zeigen aber auch, dass die Zahl der Abbrüche in Staaten mit liberaler Gesetzgebung ansteigt. Und Staaten wie Michigan, Minnesota und Illinois haben Gesetze in Kraft gesetzt, die das Abtreibungsrecht sichern sollen.

Derweil hat sich die öffentliche Meinung noch weiter in Richtung der Wahlfreiheit verschoben – vor allem, wenn es um das erste Trimester geht. Schon vor dem Urteil sprach sich die deutliche Mehrheit der Amerikaner gegen ein Verbot aus.

Einer aktuellen Erhebung der Gallup Organization zufolge sagen nun 69 Prozent der Befragten, ein Abbruch in den ersten drei Monaten einer Schwangerschaft solle generell erlaubt sein. Das sind mehr als je zuvor. 37 Prozent sprachen sich dafür aus, dass dies bis zu sechs Monate in eine Schwangerschaft hinein möglich sein solle – und 22 Prozent erklärten sogar, es solle gar keine Begrenzung geben.

Für die Republikaner, das hat sich gezeigt, ist das Thema nicht ungefährlich. Bei den Zwischenwahlen im November 2022 schnitt die Partei schlechter ab als erwartet – als einer der Gründe dafür gilt die Abtreibungsdebatte, die demokratische Wähler enorm mobilisierte. In einigen Bundesstaaten gelang es den Befürwortern der Wahlfreiheit auch, schärfere Gesetze zu stoppen.

Und das Thema mobilisiert weiter: Am Samstag sind zahlreiche Demonstrationen im ganzen Land geplant, unter anderem eine große Rallye in der Hauptstadt Washington. Das Weiße Haus hat angekündigt, dass Vizepräsidentin Kamala Harris bei einer Rede in Charlotte, North Carolina, dafür werben wird, eine bundesweite Regelung einzuführen, die das Recht auf Abtreibung schützen soll.

Auch wenn ein solches Gesetz angesichts der derzeitigen Mehrheitsverhältnisse im US-Kongress wenig Chancen hat, hoffen die Demokraten dennoch darauf, von diesem Thema auch bei den Wahlen im kommenden Jahr zu profitieren

Auf der anderen Seite werben Abtreibungsgegner für Verbote auf Bundesebene. Die Organisation Susan B. Anthony Pro-Life America versucht, möglichst viele Kandidaten dazu zu bringen, offensiv über das Thema zu sprechen und für ein Verbot ab der 15. Woche einzutreten.

Es wird interessant sein, zu beobachten, welche Rolle die Debatte im aufziehenden Präsidentschaftswahlkampf einnehmen wird. Von demokratischer Seite aus spricht viel dafür: Einer Reuters/Ipsos-Umfrage aus dem Mai zufolge erklärten zwei Drittel der Befragten, dass sie weniger geneigt seien, einen Kandidaten zu unterstützen, der sich für strenge Abtreibungsverbote ausspreche.

Nur 36 Prozent sagten demnach, dass sie einen solchen Kandidaten aus diesem Grund bevorzugen würden.

Die großen Organisationen EMILYs List, Planned Parenthood Action Fund und NARAL Pro-Choice America haben sich bereits hinter die Wiederwahlkampagne von Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris gestellt und wollen möglichst viele Wähler mobilisieren.

EMILYs List erklärte am Freitag, diese Unterstützung sei entscheidend dafür, um die Rechte der Frauen in Amerika zu schützen. Nie habe eine Regierung mehr für die Wahlfreiheit von Frauen getan.

Mit Blick auf den Jahrestag des Gerichtsurteils erklärte die Organisation NARAL Pro-Choice, die vier Millionen Mitglieder hat: „Extremisten“ würden den Jahrestag der Entscheidung feiern. „Aber für jene von uns, die Freiheit schätzen, ist dieses Datum eine schmerzliche Erinnerung an die Bedrohungen, die so viele von uns jeden Tag erleben.“

Die Chefin des Planned Parenthood Action Fund, Alexis McGill Johnson, teilte am Freitag mit: Biden und Harris hätten sich verpflichtet, sich dem Angriff auf das Abtreibungsrecht entgegenzustellen. „Und es ist wichtig, dass sie mit ihrer wichtigen Arbeit fortfahren. Abtreibung ist Gesundheitsversorgung.“