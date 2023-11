„Ein weiser und weitsichtiger Staatsmann“ Putin lobt verstorbenen Kissinger als „herausragenden Diplomaten“

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den verstorbenen ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger als „herausragenden Diplomaten“ gelobt.

„Ein weiser und weitsichtiger Staatsmann, der jahrzehntelang in der ganzen Welt wohlverdientes Ansehen genoss, ist verstorben“, schrieb Putin an Kissingers Witwe Nancy in einem Telegramm, das der Kreml am Donnerstag veröffentlichte.

Kissingers Name stehe für eine „pragmatische außenpolitische Linie“ in den 1970er-Jahren, die wichtige amerikanisch-sowjetische Abkommen ermöglicht habe, fügte der Kremlchef hinzu.

Er selbst habe oft mit dem früheren Diplomaten gesprochen, der am Mittwoch im Alter von 100 Jahren in seinem Zuhause im US-Bundesstaat Connecticut gestorben war.

Die Beziehungen zwischen Moskau und Washington sind wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine auf einem Tiefpunkt. Obwohl er diesen Krieg selbst angeordnet hat, macht Putin dafür immer wieder die USA und andere westliche Staaten verantwortlich.

Kissinger war vor dem Krieg gegen einen Nato-Beitritt der Ukraine. Später hielt er ihn für unabdingbar für einen verlässlichen Frieden.

Nach dem Tod von Henry Kissinger würdigten mehrere ehemalige und aktuelle Staatschefs die Verdienste des ehemaligen Außenministers. (dpa/Tsp)