Eine zweite Amtszeit für Ursula von der Leyen Was die EU-Personalentscheidungen bedeuten

Die Europäische Union ist knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. Kurz vor dem entscheidenden EU-Gipfel in Brüssel haben sich die Staats- und Regierungschefs der großen europäischen Parteienfamilien nach Aussagen aus Verhandlungskreisen doch noch auf die Besetzung der Spitzenposten in der EU-Kommission geeinigt.