Tagesspiegel Plus Einflussreicher US-Rechter Steve Bannon : Als Trumps Stratege begann, Europa aufzurollen

Am Montag tritt Steve Bannon eine viermonatige Haft an. Zwischen seinem Rauswurf aus dem Weißen Haus und der Gefängnisstrafe lag eine Phase, in der der Mann hinter Trumps erstem Triumph bei den Rechten in Europa sehr aktiv war.