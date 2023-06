Empörung unter Militärbloggern Aufnahme zeigt offenbar Angriff auf russische Truppenversammlung

Die Aufregung unter russischen Militärbloggern war am Mittwoch groß: Mehrere reichweitenstarke Channels berichteten von einem mutmaßlichen ukrainischen Angriff auf eine russische Division nahe Kreminna in der Region Luhansk, bei der offenbar Dutzende russische Soldaten getötet worden sein sollen. Eine genaue Zahl wurde dabei nicht genannt.

Unabhängig verifizieren lassen sich die Berichte aus dem russischen Informationsraum aufgrund der Kriegssituation nicht. Am Freitag taucht allerdings ein weiterer Hinweis für einen derartigen Angriff auf. Die ukrainische Spezialeinheit „Wild Bees“ hat ein Drohnen-Video veröffentlicht, das einen Angriff auf eine russische Truppenversammlung zeigt.

Zu sehen sind zu Beginn mehrere Soldaten und Lastwagen vom Typ Ural, wie sie der Nachrichtensender „ntv“ identifiziert. Nach kurzer Zeit kommt es zu zwei Explosionen, dicke Rauchschwaden steigen aus der Lichtung auf.

Ein von der Ukraine geteiltes Video zeigt den mutmaßlichen Angriff auf die russische Einheit. © Twitter „DeepState UA“, eigener Screenshot

Anschließend lassen sich wieder Soldaten beobachten, die augenscheinlich verletzte oder getötete Kameraden abtransportieren. Auf Twitter postet die Luftaufklärungseinheit das Video mit der Beschreibung „Schäden an feindlichem Personal am Stadtrand von Schytliwka“. Die Ortschaft liegt nur wenige Kilometer nördlich von Kreminna.

Ob es sich dabei tatsächlich um besagten Angriff aus den Chat-Mitteilungen der russischen Militärblogger handelt, lässt sich derzeit nicht verifizieren. Fest steht aber: Die Kriegsbeobachter zeigten sich erbost über die Geschehnisse an der Front.

Warteten die Soldaten auf ihren Kommandeur?

Die Soldaten der Division sollen demnach zwei Stunden lang aufgereiht auf eine Motivationsrede des Kommandeurs gewartet haben. Doch dazu sei es gar nicht mehr gekommen, stattdessen sollen die Soldaten Ziel des ukrainischen Angriffs geworden sein.

Ein russischer Militärblogger des Telegram-Kanals „Lost Armour“, der die getroffene Einheit als Teil der 144. Garde-Motorschützendivision identifiziert, behauptet hingegen, die Soldaten sollen damit beschäftigt gewesen sein, ihre Lastwagen auszuräumen, als der Angriff stattfand. Geschossen worden sei nicht wie anfänglich vermutet mit Himars-Raketen, sondern mit 155-Millimeter-Artillerie.

Einig sind sich die Kriegsblogger darüber, wer für den Angriff verantwortlich sei: der Kommandeur der Einheit, Zurab Achmedow. Der Militärblogger „Rybar“ etwa wetterte auf Telegram gegen Achmedow und schrieb: „In der Richtung Süddonezk sind in den vergangenen Tagen in Kämpfen weniger Männer umgekommen, als durch die verbrecherische Dummheit des Divisionskommandeurs.“

Ein anderer Militärblogger mit dem Pseudonym „Starsche Eddi“ äußerte sich noch drastischer: „Wenn Mitten im zweiten Kriegsjahr Kommandeure ihre Kolonnen an die Front karren und sie dort auf einem großen Haufen aufreihen, um auf die feindliche Artillerie zu warten, dann müssen solche Kommandeure vor der Formation erschossen werden.“

Auch diese Darstellung kann nicht überprüft werden. Es ist aber nicht das erste Mal, dass die Kriegsblogger mit dem Finger auf Achmedow zeigen. Der Kommandeur geriet bereits Ende vergangenen Jahres in die Kritik.

Soldaten der 155. Russischen Marineinfanteriebrigade unter seiner Führung schrieben einen Brandbrief, in dem sie ihn beschuldigten, sie nahe der Stadt Wuhledar in den sicheren Tod geschickt zu haben. Er soll sich zusammen mit anderen Befehlshabern militärische Auszeichnungen erhofft haben und dafür seine Männer in einen sinnlosen, ungeplanten Einsatz geschickt haben. (Tsp)