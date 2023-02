Erdbeben im Bürgerkriegsland Syrien „Viele Menschen verlieren die letzte Hoffnung“

Frau Kaddor, ihre Familie stammt aus dem Norden Syriens. Wie haben Sie von dem Erdbeben erfahren?

Ich wurde beim Aufwachen geradezu von den Nachrichten erschlagen. Ich habe sofort meinen Cousinen und Cousins geschrieben, die in der Region Idlib leben. Zum Glück haben sie sich rechtzeitig aus den Häusern retten können.

In Sprachnachrichten und Videos schilderten sie, dass mitten in der Nacht ein Getöse im Boden entstanden sei, das sich ganz anders anhörte als die Bombeneinschläge und Schüsse, die sie seit Jahren dort kennen. Sie rannten dann panikartig auf die Straße. Später stellte sich heraus, dass es auch in ihrer Stadt viele Tote gab, darunter leider viele Kinder – auch in unserer Familie.

Der Norden Syriens ist krisengeplagt. Seit 13 Jahren tobt der Bürgerkrieg, es herrscht Hunger, jetzt das Erdbeben. Wie geht es den Menschen?

Die Lage war schon vorher prekär, jetzt ist eine Katastrophe! Es fehlt an allem. Meine Cousins, die beide als Ärzte arbeiten, sind verzweifelt, weil sie nicht wissen, wohin mit den vielen Patienten, wohin mit den Toten. Die Menschen dort sind leiderfahren. Sie haben den Bürgerkrieg und Islamisten, Corona und Cholera, Inflation und Hunger erlebt. Trotzdem höre ich jetzt, dass es noch nie so schlimm war. Der Rest an Infrastruktur und Wahrzeichen, wie Minarette, sind einfach weg. Viele Menschen verlieren die letzte Hoffnung.

Zur Person Lamya Kaddor (45) sitzt seit 2021 für die Grünen im Bundestag. Die Publizistin und Lehrerin wurde 1978 in Westfalen als Tochter syrischer Einwanderer geboren. 2010 gründete sie den Liberal-Islamischen Bund mit und setzte sich immer wieder für eine liberalere Auslegung des Korans aus. 2020 trat sie den Grünen bei und kandierte bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Duisburg I. Kaddor ist Sprecherin für Innen- und Religionspolitik in ihrer Fraktion. © dpa/Oliver Berg

Die Region um Idlib wird von Rebellen gehalten, Syriens Diktator Baschar al-Assad hat keine Kontrolle. Gleichzeitig ist die Grenze zur Türkei geschlossen. Wer hilft den Menschen jetzt?

Das bereitet mir die größten Sorgen. Die Rebellen haben kaum Ausrüstung zur Bergung, die medizinische Versorgung ist vollkommen unzureichend. Es ist aufgrund der Kriegssituation schwer genug gewesen, vor Ort den Menschen zu helfen. Mit den Hilfsorganisationen die aktuell noch vor Ort sind, hat die Außenministerin Annalena Baerbock bereits vereinbart, kurzfristig eine Millionen Euro aufzustocken.

Doch wir brauchen dringend Zugänge in die Region, um humanitäre Hilfe leisten zu können. Syrien, aber auch Russland müssen sich da bewegen, damit auch Nordsyrien geholfen wird. Wir wollen die Menschen vor Ort erreichen und sicherstellen, dass es zu keinem Missbrauch von Spendengeldern kommt. Denn wenn Assad Hilfsgelder erhält, sanieren wir ansonsten seinen kaputten und korrupten Staat.

Die Türkei hat in der Vergangenheit immer wieder Luft- und Bodenangriffe auf den Norden Syriens gestartet. Wollen die Menschen wirklich die Hilfe der Türken?

Ein Großteil der Bevölkerung ist vor allem froh, Assad los zu sein, aber auch mit den Islamisten, die später kamen, will man nichts zu tun haben. Es gibt viele, die ihre Hoffnungen in die Türkei setzen, denn dann gäbe es endlich Stabilität.

Eine Annexion wollen die Menschen aber auch nicht, vor allem wegen der Kurden- und Flüchtlingspolitik Erdogans, der den Norden Syriens als Pufferzone betrachtet. Für die Region braucht es eine politische Lösung, zuallererst aber schnelle und umfassende humanitäre Hilfe.

Ich habe große Sorge, dass die Region vergessen wird. Lamya Kaddor über die Lage in Nordsyrien

Die Türkei scheint aktuell vor allem mit sich selbst beschäftigt.

Das ist nachvollziehbar, und natürlich müssen wir der Türkei jetzt beistehen. Wir müssen aber nicht nur der Türkei als Nato-Partner helfen, sondern brauchen auch Infrastruktur für die syrischen Opfer: Decken, Wasser, Nahrung, Medizin, Zelte – die elementarsten Dinge fehlen.

Ich habe große Sorge, dass die Region vergessen wird. Es ist zum Beispiel fast nicht möglich, Spenden in die Region zu überweisen, weil die Banken fürchten, dass damit Terroristen finanziert werden. Nur wenige Organisationen, wie Medico und die Malteser, sind noch vor Ort.

In Atmeh, wo Ihre Familie lebt, gibt es ein Flüchtlingscamp mit etwa einer Million Geflüchteten. Könnten sich diese Menschen jetzt auf den Weg nach Europa machen?

Ich finde es vollkommen unangemessen, wenn wir uns jetzt Sorgen machen, dass sich Menschen auf den Weg machen könnten. Das ist eine pietätlose Debatte, zudem lieben die meisten Syrer ihr Land. Es gäbe eine Milliarde Gründe für sie zu gehen, auch für meine Familie. Nach 13 Jahren Krieg sorgt ein Erdbeben nicht dafür, dass sie ihre Heimat verlassen.

Wie kann Deutschland nun helfen?

Mit Spenden, aber auch mit Aufmerksamkeit. Schon vor dem Erdbeben war die Not überall groß, mehr als vier Millionen Menschen waren auf humanitäre Hilfe angewiesen. Wir müssen generell wieder mehr nach Syrien schauen, Assad versucht sein Regime zu stabilisieren und sich zu rehabilitieren. Der Krieg ist nicht vorbei.

