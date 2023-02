Erdbeben in der Türkei Hat Erdogan Warnungen bewusst ignoriert?

Der Geologe Naci Görür brach in Tränen aus, als er von dem Erdbeben in Kahramanmaras hörte. Er habe lange geweint, sagte der 76-Jährige dem türkischen Sender Fox-TV – nicht nur um die Toten, sondern weil das Unglück viel weniger Menschen das Leben gekostet hätte, wenn der Staat richtig vorbereitet gewesen wäre.

Es sei absehbar gewesen, dass die Gegend um Kahramanmaras in höchster Gefahr sei: „Jeder vernünftige Geologe in der Türkei, jeder Geophysiker hat das gewusst und gewarnt.“

Nun wächst die Kritik an der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Seit drei Jahren warnt Görür auf der Grundlage von Daten früherer Erdbeben, dass der nächste schwere Schlag Kahramanmaras treffen werde. Zuletzt hatte er drei Tage vor dem Unglück seine Bedenken wiederholt.

Erdbebenforscher in der Türkei: „Ich habe mir den Mund fusselig geredet“

Doch die Behörden ignorierten ihn. „Ich habe mir den Mund fusselig geredet“, um regionale Behörden und die Regierung in Ankara zu warnen, sagte er. Doch die Mühe war vergebens. „Nie hat einer auch nur gefragt, was passieren kann und was man dagegen unternehmen kann – nichts.“

Man hat uns im Stich gelassen. Baris Atay, Oppositionspolitiker

Auch sei es an sich nicht schwer, Straßen und Häuser erdbebengerecht zu bauen oder nachzurüsten, sagen Experten. Bei seinem eigenen Haus habe das nur ein bis zwei Tage gedauert, sagt Görürs Kollege Celal Sengör dem Fernsehsender Habertürk.

Für die Metropole Istanbul mit ihren 16 Millionen Menschen erwartet der Wissenschaftler ein Beben der Stärke von 7,7 – dieselbe Stärke, die am Montag die Region um Kahramanmaras verwüstete. „Wir müssen vorbereitet sein.“

Erdbeben wird zum Thema der Präsidentschaftswahl

Doch der Staat unternehme nichts, kritisiert Habertürk-Moderator Fatih Altayli. Nach der Katastrophe werde nun von den Politikern wieder zu hören sein, dass alles Nötige unternommen werde.

Dabei stürzten bei dem Beben sogar staatliche Gebäude wie Krankenhäuser und Rathäuser in sich zusammen, der Flughafen in Hatay ist wegen Erdbebenschäden nicht benutzbar.

7,7 Stärke auf der Richterskala – für ein Beben, das bald in Istanbul erwartet wird.

Der Vorsitzende der türkischen Bauingenieurs-Kammer, Taner Yüzgec, warf der Regierung im Interview mit T24 vor, sie habe bei öffentlichen Gebäuden nicht die vorgeschriebenen Erdbebenverstärkungen veranlasst. Ohne diese Verstärkungen hätten die Gebäude abgerissen und neu gebaut werden müssen, aber auch das sei nicht geschehen.

Katastrophe wird zum Wahlkampfthema

Erdogans Regierung bestreitet Versäumnisse. Das einzige Problem seien die Falschinformationen in den sozialen Medien, sagte Finanzminister Nureddin Nebati.

Erdogan verhängte unterdessen über alle betroffenen Provinzen einen dreimonatigen Ausnahmezustand. Der gibt ihm das Recht, per Dekret zu regieren und Grundfreiheiten zu beschneiden, zuletzt hatte er nach dem Putschversuch von 2016 den Notstand verhängt.

Der Unmut über die Regierung wächst weiter. „Man hat uns im Stich gelassen“, sagte der Oppositionspolitiker Baris Atay. Die Katastrophe dürfte damit zum Wahlkampfthema werden. Am Dienstag besuchte Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu, der bei der Präsidentschaftswahl am 14. Mai gegen Erdogan antreten will, das Erdbebengebiet.

Bisher blockt Erdogan die wachsende Kritik an Mängeln bei den Rettungsarbeiten mit dem Hinweis auf die Dimension der Katastrophe ab: Das Unglück vom Montag sei „eines der größten der Weltgeschichte“ gewesen.

