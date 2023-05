Ermittlungen zur Russland-Affäre Ist das FBI zu streng gegen Donald Trump vorgegangen?

Es ist der Hauptvorwurf der Anhänger von Donald Trump – und Verteidigungsstrategie des ehemaligen US-Präsidenten zugleich. Die Demokraten würden, so behaupten sie, die Justiz seit Jahren instrumentalisieren, um Trump aus dem Verkehr zu ziehen.

Der in rechten Kreisen weit verbreiteten Theorie des „deep state” hängen viele Trump-Wähler an. Damit sind nicht autorisierte Machtnetzwerke in Geheimdiensten, Sicherheitsbehörden und anderen Teilen der Regierung gemeint, die angeblich im Verborgenen eine ganz eigene Agenda verfolgen – in Trumps Fall zu dessen Schaden.

Denn der habe dieser Schattenregierung den Kampf angesagt, die sich der Kontrolle des gewählten Präsidenten und des Kongresses entziehe. Als besonders dreistes Beispiel der Verschwörung werden die Ermittlungen um eine mögliche Einmischung Russlands in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 angeführt, die in das erste Impeachment-Verfahren gegen den Republikaner mündeten.

Mehrere Jahre lang wurde untersucht, ob sein Wahlkampfteam damals geheime Absprachen mit Vertretern Russlands getroffen und Trump die Justizermittlungen dazu behindert hatte. Vier Jahre lang untersuchte der noch von Trumps Justizminister Bill Barr eingesetzte Sonderermittler John Durham das Vorgehen der Bundespolizei FBI in der Russlandaffäre.

Ermittlungen kosteten mehr als 6,5 Millionen Dollar

Der Aufwand war groß: Insgesamt kosteten die Ermittlungen, bei denen Trump zufolge „das Verbrechen des Jahrhunderts” ans Licht kommen sollte, die amerikanischen Steuerzahler mehr als 6,5 Millionen Dollar. Am Montag veröffentlichte Durham seinen mehr als 300 Seiten umfassenden Bericht, für den nach seinen Angaben mehr als 480 Zeugen und mehr als eine Million Dokumente durchforstet wurden.

Sonderermittler John Durham verlässt ein Bundesgericht in Washington. © dpa/Manuel Balce Ceneta

Darin prangert er an, das FBI sei voreingenommen gewesen und hätte die Ermittlungen so nicht durchführen dürfen. Die Beamten hätten die Untersuchungen vorschnell und unter Berufung auf „unbestätigte Geheimdienstinformationen” gestartet, schreibt der 73-jährige ehemalige Staatsanwalt. Das habe den Ruf der Behörde beschädigt.

Durham wirft dem FBI vor, mit zweierlei Maß vorgegangen zu sein: Bei den Ermittlungen gegen Trumps demokratische Gegenkandidatin Hillary Clinton wegen des Gebrauchs eines privaten E-Mail-Servers sei die Behörde deutlich zurückhaltender gewesen. Unter anderem sei das Clinton-Team vom FBI darüber informiert worden, dass es ausländische Versuche gebe, an sie heranzukommen. Ähnliches sei bei Trump unterblieben.

WOW! (…) Die amerikanische Öffentlichkeit wurde hintergangen. Trump über den Bericht des Sonderermittlers John Durham

Viel Neues findet sich indes in dem Bericht nicht. Auch werden keine konkreten Schritte gegen bestimmte Beamte empfohlen. Die einzige Empfehlung lautet: Das FBI solle eine Position für einen Beamten oder einen Anwalt schaffen, der ähnlich politisch brisante Ermittlungen beaufsichtigen könnte.

Bereits im Dezember 2019, also noch zu Trumps Amtszeit, war die interne Aufsichtsbehörde des Justizministeriums zu dem Schluss gekommen, dass es für den Vorwurf der Voreingenommenheit keine Beweise gebe. Das FBI habe zwar Fehler gemacht, diese seien aber absichtlich erfolgt.

Die Behörde selbst erklärte, das Vorgehen von 2016 und 2017, das Durham untersuchte, habe bereits zu Anpassungen geführt. Wenn diese Reformen damals bereits in Kraft gewesen wären, hätten die Fehler vermieden werden können.

Republikaner fordern Reaktion des Kongresses

Wie zu erwarten war, feierte Trump den Bericht dennoch als großen Sieg. In seinem sozialen Netzwerk Truth Social schrieb er: „WOW! (…) Die amerikanische Öffentlichkeit wurde hintergangen. Genauso, wie sie jetzt hintergangen wird, von jenen, die nicht wollen, dass AMERIKA wieder GROSSARTIG wird.”

Andere Republikaner wie der Senator Lindsey Graham forderten, der Bericht müssen ein parlamentarisches Nachspiel haben: Der Kongress müsse Anhörungen zu dem Thema ansetzen. Absehbar wird Trump das Thema im anstehenden Wahlkampf ausschlachten wollen.

Der 76-Jährige will zurück ins Weiße Haus, sieht sich aber mit gleich mehreren Ermittlungsverfahren konfrontiert. Ein Geschworenengericht in New York eröffnete vor wenigen Wochen bereits ein Strafverfahren gegen den Ex-Präsidenten wegen einer Schweigegeldaffäre – ein Vorgang, den es noch nie gegeben hat.

Weitere Anklagen könnten unter anderem wegen Wahlbeeinflussung im Bundesstaat Georgia, dem Angriff auf das Kapitol sowie den in Trumps Anwesen Mar-a-Lago gehorteten Regierungsdokumenten folgen. All diese Ermittlungen seien Teil einer groß angelegten „Hexenjagd”, tönt Trump immer wieder. Er setzt darauf, dass Angriff die beste Verteidigung ist.

Der Blick auf die Umfragen scheint ihm da derzeit Recht zu geben: Seit der New Yorker Anklage sind seine Beliebtheitswerte gestiegen. Sein potenzieller Hauptkonkurrent um die republikanische Präsidentschaftskandidatur, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, ist im direkten Vergleich zurückgefallen.