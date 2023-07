Erneuter Waffentest Nordkorea feuert ballistische Rakete ins Meer ab

Nordkorea hat nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums erneut eine ballistische Rakete ins Meer abgefeuert. Wie der japanische Rundfunksender NHK am Montag unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, stürzte das Geschoss vermutlich außerhalb von Japans Ausschließlicher Wirtschaftszone ins Japanische Meer, das in Nord- und Südkorea Ostmeer genannt wird.

Auch die südkoreanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete unter Berufung auf das südkoreanische Militär, Pjöngjang habe eine Rakete ins Meer abgefeuert.

Pjöngjang nimmt immer wieder Waffentests vor. Erst Mitte Juli hatte Machthaber Kim Jong Un persönlich den Test der neuen nordkoreanischen Interkontinentalrakete Hwasong-18 beaufsichtigt.

Die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea befinden sich derzeit auf einem Tiefpunkt. Kim will die Waffenentwicklung ausweiten, darunter auch taktische Atomwaffen. Als Reaktion darauf haben Südkorea und die USA ihre Verteidigungszusammenarbeit intensiviert und gemeinsame Militärmanöver abgehalten.

Zusätzlich belastet werden die Beziehungen zu Pjöngjang durch die Festnahme eines US-Soldaten im nordkoreanischen Grenzgebiet.

Der Soldat hatte vergangene Woche bei einer Besichtigungstour die stark gesicherte Grenze von Süd- nach Nordkorea übertreten. Die USA gehen davon aus, dass er in Gewahrsam genommen wurde. Am Montag nahm das UN-Kommando in dem Gebiet Gespräche mit Pjöngjang zu dem Fall auf. (AFP)