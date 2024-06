Erstes TV-Duell zwischen Biden und Trump Bringen die Fernsehdebatten neuen Schwung in den US-Wahlkampf?

Eine historische Dimension hat die TV-Debatte schon jetzt: Zum ersten Mal stehen sich mit Joe Biden (81) und Donald Trump (78) ein amtierender und ein Ex-Präsident gegenüber. Es sind zudem die beiden ältesten Präsidentschaftskandidaten in der Geschichte der USA, die am Donnerstag 27. Juni zum Duell in den CNN-Studios in Atlanta erwartet werden.

Bei US-TV-Duellen geht es um alles. Ob Haarschnitt, Haltung, Rhetorik oder Körpersprache: Alles ist geplant, nichts wird dem Zufall überlassen. Aber wird das Spektakel dem Wahlkampf neue Impulse geben und vor allem Wähler überzeugen können? Unsere Experten geben Antworten. Alle Themen unserer Serie „3 auf 1“ finden Sie hier.

Wen hassen die Wähler mehr

John Conway ist Strategiedirektor der Trump-kritischen Lobbygruppe Republican Accountability (PAC). Er glaubt, dass am Ende die Angst der Wähler vor Trump entscheiden wird.

Die erste Debatte gilt als der eigentliche Startschuss für die Wahl – und sie hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Ich habe beobachtet, dass Wähler in den Fokusgruppen hoffen, dass sie eine andere Kandidatenauswahl bekommen. Und obwohl sie keinen der beiden Kandidaten mögen, treibt viele die Unzufriedenheit mit Joe Biden um.

Sobald die beiden Kandidaten gemeinsam auf der Bühne stehen, werden die Wähler erkennen, dass sie wirklich eine Wahl zwischen zwei Kandidaten zu treffen haben. Das wird Biden helfen. Ihre Bedenken gegenüber Biden beziehen sich vor allem auf sein Alter und wie er mit Wirtschaftsthemen umgeht. Aber wenn wir mit diesen Wählern über Trump sprechen, erinnern sie sich an all die Gründe, warum er für das Amt ungeeignet ist: wie sehr er spaltet, dass er die Wahlniederlage leugnet und seine Rolle am 6. Januar. Und wenn sie darüber nachdenken, wie eine zweite Trump-Regierung aussehen würde, überzeugt sie das noch mehr von seiner Untauglichkeit.

Trumps chaotisches Verhalten in der Debatte wird diese Bedenken sicherlich noch verstärken. Bei dieser Wahl geht es darum, wen die Wähler mehr hassen. Die Debatte wird die Wähler dazu zwingen, sich zu fragen, ob sie wirklich für einen verurteilten Straftäter stimmen können, der versucht hat, unsere Demokratie zu stürzen. Sie werden immer noch Zweifel an Biden haben. Aber diese Zweifel könnten verblassen, wenn sie daran erinnert werden, wie gefährlich Trump ist.

Biden wird Trump zermalmen

Jacob Heilbrunn ist Chefredakteur des amerikanischen Debattenmagazins „The National Interest”. Gerade erschien sein neues Buch „America Last: The Right’s Century-Long Romance With Foreign Dictators” (W.W.Norton).

Es ist unbestritten: Für Amerika ist das Aufeinandertreffen von Biden und Trump das erste Mal, dass ein Präsident und ein ehemaliger Präsident zu einer Debatte zusammenkommen: die wichtigste Konfrontation seit John F. Kennedy und Richard Nixon 1960 im Fernsehen über Innen- und Außenpolitik diskutierten. Trump hat Biden seit mehreren Jahren als tattrigen alten Trottel hingestellt, aber erst jetzt wird ihm klar, dass Biden am Donnerstag in Atlanta ein formidabler Gegner sein könnte.

Die Ironie liegt darin, dass Trumps jüngste Auftritte bei seinen Kundgebungen, bei denen er sich über alles Mögliche auslässt, von Haien bis zu Waschmaschinen, darauf hindeuten, dass er selbst kaum einen zusammenhängenden Satz, geschweige denn einen Gedanken formulieren kann. Im Gegensatz zu Trump hat sich Biden gewissenhaft vorbereitet. Er wird Trump bei der Debatte nicht besiegen. Er wird ihn zermalmen.

Die Schwachstellen sind Alter und Charakter

Bill Galston ist Senior Fellow bei der liberalen Denkfabrik Brookings Institution in Washington. Er war an sechs Präsidentschaftskampagnen beteiligt und arbeitete unter Präsident Bill Clinton von 1993 bis 1995 im Weißen Haus.

Biden hat am 27. Juni die große Chance, die herrschende Meinung zu ändern, dass er zu alt für das Amt ist. Denn ich denke, dass Donald Trump und die Medien zusammen die Erwartungen an den Präsidenten so weit heruntergeschraubt haben, dass er wahrscheinlich viele Leute überraschen wird, die nicht viel Zeit damit verbringen, sich mit Politik zu befassen. Er kann die Zuschauer mit seinem Elan überraschen, und das könnte ihm helfen. Biden hat immer wieder bei großen Reden wie der „State of the Union” gezeigt, welche Energie in ihm steckt. Die Hoffnung seiner demokratischen Unterstützer besteht darin, dass er diese Fähigkeit noch hat. Wenn er das schafft, könnte das einen großen Unterschied machen. Denn eine TV-Debatte bietet mehrere Gelegenheiten, den Gegner zu widerlegen und in die Offensive zu gehen. Hier kann Biden eher beweisen, dass er geistig und körperlich fit ist, als wenn er eine Rede abliest.

Natürlich ist so eine Debatte auch ein Risiko. Aber es ist ein Risiko, das die Biden-Kampagne meinte, eingehen zu müssen – und sie gehen offenbar davon aus, dass der Präsident die Herausforderung bestehen wird. Ich kann dieses Kalkül sehr gut verstehen. Ja, Biden ist 81 Jahre alt. Aber in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Donald Trump dazu neigt, in Debatten zu übertreiben. Viele glauben, dass sein Auftritt in der ersten Debatte im Jahr 2020 seine Niederlage besiegelt hat, weil er so unhöflich zum Präsidenten war und die Regeln so sehr missachtete. Er war so außer Kontrolle, dass ein entscheidender Teil der Wählerschaft zu diesem Zeitpunkt Zweifel bekam.

Wenn Trump wiederum unterhaltsam ist, ohne anmaßend zu sein, kann er gut abschneiden. Aber wenn er sich zu sehr in die Länge zieht, wenn er Zeitlimits ignoriert, wenn er sich erlaubt, übermäßig persönlich zu werden, indem er sich mit dem Präsidenten anlegt, dann wird er dafür einen Preis zahlen. Die beiden Kandidaten haben unterschiedliche Schwachstellen. Bei Biden ist es sein Alter, bei Trump ist es sein Charakter.

TV-Debatten haben oft den Ausschlag gegeben

John Gizzi ist politischer Korrespondent beim rechtskonservativen TV-Sender Newsmax.

Auf der unteren Ebene, ja. Ich habe einige knappe Rennen um Gouverneursämter und Senatorenposten erlebt, bei denen ein starker Auftritt in den Debatten einem Kandidaten zum Sieg verholfen hat. 1982 war in New York die Erkenntnis, dass der Demokrat Mario Cuomo die letzte, meistgesehene Debatte gegen den Republikaner Lew Lehrman gewonnen hatte, sicherlich ein Faktor für seinen Sieg um das Gouverneursamt von New York. Bei den Präsidentschaftswahlen ist dies komplizierter.

John F. Kennedy wurde in der ersten von vier Debatten als Sieger gesehen, aber Richard Nixon kam zurück und dominierte klar, das zeigen die Umfragen. Dennoch gewann JFK am Ende. Ronald Reagan war der klare Sieger der einzigen Debatte mit Jimmy Carter im Jahr 1980, die kurz vor der Wahl am 28. Oktober stattfand. Aber die Umfragen deuteten darauf hin, dass er ohnehin gewonnen hätte, und das tat er auch – indem er in 44 Staaten siegte. Man könnte sagen, dass die Debatte den Schwung verstärkte, aber nicht entscheidend war.