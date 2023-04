Erstmals Boden-Boden-Angriffe Ukraine verübt Präventivschläge auf russisches Gebiet

Das ukrainische Militär hat erstmals Videos veröffentlicht, die Boden-Boden-Angriffe von ukrainischem auf russisches Territorium zeigen.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, zeige eines der Videos die Bombardierung von russischen Stellungen in der Region Belgorod nahe der ukrainischen Grenze. Zu sehen seien vier Einschläge in einem Waldstück in der Nähe eines landwirtschaftlichen Betriebes.

Unklar sei, ob die Ukrainer Artillerie-Geschütze oder Mörser für den Angriff verwendeten und ob Munition aus eigenen oder westlichen Beständen für den Angriff benutzt wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ein weiteres Video zeige den Beschuss einer russischen Selbstfahrlafette vom Typ „Akatsiya“ durch ukrainische mobile Artillerie-Einheiten der Dritten Panzerbrigade. Insgesamt drei Einschläge rund um das russische Geschütz sind laut Bericht in dem Video zu sehen. Auch dieser Angriff fand in der westrussischen Region Belgorod statt.

Laut „Bild“ seien die ukrainischen Präventivschläge auf russisches Gebiet ein eindeutiges Zeichen für ein zunehmend selbstbewussteres und unabhängigeres Agieren des Landes. Für Schlagzeilen sorgte zuletzt ein Angriff einer bewaffneten Gruppe von der Ukraine aus auf russisches Gebiet.

Zur Startseite