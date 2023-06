Eskalationsgefahr nach Drohnenangriff auf Moskau „Die russische Führung blamiert sich vor ihren Bürgern“

Drohnenangriffe auf die Umgebung des Kreml und auf Villenviertel der russischen Elite am Dienstag, Vorstöße auf russische Grenzstädte wie Belgorod in der vergangenen Woche: Läuft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj aus dem Ruder, greift russisches Gebiet an und riskiert damit eine Eskalation, die westliche Verbündete von Deutschland bis zu den USA ausdrücklich verhindern wollen?