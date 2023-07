„Etwa 50 Prozent zurückerobert“ US-Außenminister betont Fortschritte und anstehenden harten Kampf

Die Ukraine hat nach Darstellung der USA mittlerweile „etwa 50 Prozent des ursprünglich (von Russland) beschlagnahmten Landes zurückerobert“, sagte US-Außenminister Antony Blinken dem Sender CNN am Sonntag. „Jetzt kämpft die Ukraine darum, mehr von dem Land zurückzubekommen, das Russland ihr entrissen hat.“

Die jüngste Gegenoffensive stehe allerdings erst in den Anfängen und werde ein „sehr harter Kampf“, sagte Blinken weiter. „Sie wird sich nicht in den nächsten ein, zwei Wochen abspielen.“ Vermutlich werde sie noch „mehrere Monate“ dauern. „Wir stehen noch relativ am Anfang der Gegenoffensive.“

Die Russen hätten eine „starke Verteidigung aufgebaut“, erläuterte der US-Außenminister. Er sei jedoch überzeugt, dass die Ukraine noch nicht ihr ganzes Potenzial in der Gegenoffensive eingesetzt habe.

Zudem würden die Ukrainer, im Gegensatz zu den Russen, „für ihr Land, für ihre Zukunft, für ihre Freiheit kämpfen“, sagte Blinken. „Ich denke, das ist das entscheidende Element, und das wird sich zeigen“.

Die Ukraine führt derzeit eine Gegenoffensive, um besetzte Gebiete zurückzuerobern. Seit Wochen häufen sich Attacken auch in Russland – meist in der unmittelbaren Grenzregion zur Ukraine. Das ukrainische Militär nimmt zudem verstärkt Militäreinrichtungen auf der annektierten Krim-Halbinsel ins Visier. (Tsp/Reuters/dpa)