EU-Ukraine-Gipfel in Kiew Selenskyj will bei der Aufnahme in die EU „keinen Tag verlieren“

Die EU hat am Freitag die „beträchtlichen Anstrengungen“ der Ukraine hinsichtlich ihrer Bewerbung um die Mitgliedschaft in dem europäischen Bündnis gelobt.

Die EU erkenne die Anstrengungen an, welche die Ukraine in den vergangenen Monaten unternommen habe, „um die ihrem Status als Beitrittskandidat zu Grunde liegenden Ziele zu erreichen“, erklärten EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach dem EU-Ukraine-Gipfel in Kiew am Freitag.

„Die Ukraine ist die EU, die EU ist die Ukraine“, betonte Michel nach dem Gipfel, der sich unter anderem mit einem möglichen EU-Beitritt des Landes befasste, das seit Juni 2022 Beitrittskandidat ist.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinerseits sagte, die Ukraine werde mit Blick auf die EU-Mitgliedschaft „keinen einzigen Tag“ verlieren.

„Unser Ziel ist ganz klar: die Aufnahme von Verhandlungen über eine Mitgliedschaft der Ukraine in der EU. Wir werden keinen einzigen Tag verlieren, um die Ukraine und die EU näher zusammenzubringen“, sagte Selenskyj.

Neben dem ukrainischen EU-Beitrittswunsch waren auf dem Gipfel auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die globale Ernährungssicherheit Thema. (AFP)

