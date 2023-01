Gipfel in Kiew statt in Brüssel „Putin wird es kaum wagen, die EU-Spitze mit Raketen anzugreifen“

Der nächste EU-Ukraine-Gipfel soll nicht in Brüssel, sondern in Kiew stattfinden. Wie sinnvoll ist diese Ortswahl? Was sind die Vor- und Nachteile? Und wie hoch ist das Sicherheitsrisiko für die EU-Spitze, wenn das für den 3. Februar geplante Treffen bereits Wochen vorher angekündigt wird?

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war 2022 dreimal in die Ukraine gereist, jeweils ohne Vorankündigung, um die Gefahr russischer Angriffe auf sie zu minimieren. Anfang April hatte sie als erste hohe Amtsinhaberin aus Westeuropa Butscha, den Schauplatz eines Massakers, besucht. Mitte Juni reiste sie kurz vor der Entscheidung der EU über die Beitrittsperspektive des Landes nach Kiew. Mitte September lobte sie in Kiew die Fortschritte bei der Vorbereitung auf den langen Aufnahmeprozess.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte den ersten Anlauf zu seinem Besuch in Kiew Mitte Oktober „wegen der Gefahrenlage“ kurzfristig absagen müssen. Er reiste dann eine Woche später unangekündigt und musste wegen Luftalarms in einem Bunker Schutz suchen.

Ralf Fücks, Gründer der Denkfabrik Zentrum Moderne Liberale in Berlin, meint: „Trotz aller Skrupellosigkeit und Unberechenbarkeit Wladimir Putins: Er wird es kaum wagen, die EU-Spitze mit Raketen anzugreifen. Das wäre eine offene Kriegserklärung an die EU und die Nato. Und das ist das Letzte, was er brauchen kann.“

Pavlo Klimkin, ehemaliger Außenminister der Ukraine, schätzt die Gefahr höher ein: „Der Kreml kennt keine roten Linien, das hat er mehrfach gezeigt.“ Allerdings meint auch er: „Noch ist Putin nicht zu einer solchen Eskalation bereit.“

Auf Grund der Verlegung des Gipfels nach Kiew ist das Treffen in kleinerem Format als in Brüssel geplant. Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nach aktuellen Planungen nicht die gesamte EU-Kommission begrüßen können.

Nur die zwei höchsten Repräsentanten der EU sollen in die Ukraine reisen: Kommissionspräsidentin von der Leyen und Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rats, der die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer vertritt.

Fücks findet diese Begrenzung des Formats falsch. „Ich würde die gesamte Kommission ermutigen, sich auf den Weg nach Kiew zu machen und dort ein reguläres Arbeitstreffen mit der ukrainischen Regierung abzuhalten.“

Für Klimkin ist es „nicht essenziell, dass die ganze Kommission anreist. Wichtig sind die zentralen Entscheidungsträger.“ Zu denen zählt er neben von der Leyen und Michel den Außenbeauftragten Josep Borrell sowie die Kommissare für Erweiterung, Energie und Finanzen. „Das sind die prioritären Themen. Die Russen zerstören unsere Infrastruktur.“

Selenskyj hat sein Land im Krieg erst einmal verlassen

Umgekehrt bedeutet die Ortswahl Kiew statt Brüssel eine Erleichterung für Selenskyj und beendet die Spekulationen, ob er nach Brüssel reist. Seit dem russischen Angriff am 24. Februar hatte der Präsident die Ukraine nur ein einziges Mal verlassen: kurz vor Weihnachten für einen Besuch im Weißen Haus und seine Rede im US-Kongress.

Auch diese Reise war bis kurz vor Abflug geheim gehalten worden aus Furcht, Russland könne die Gelegenheit für einen Angriff auf sein Flugzeug nutzen. Oder, um während seiner Abwesenheit in der Ukraine zu zündeln.

Für die Ukrainer bedeutet es emotional sehr viel, dass die höchsten EU-Vertreter kommen. Pavlo Klimkin, ehemaliger Außenminister der Ukraine

Bleibt es dabei, dass nur von der Leyen und Michel nach Kiew reisen, könnte die symbolische Botschaft des EU-Ukraine-Gipfels die inhaltliche Bedeutung überstrahlen. „Für die Ukrainer bedeutet es emotional sehr viel, dass die höchsten EU-Vertreter zu Besuch kommen“, unterstreicht Klimkin. „Dies ist der erste EU-Ukraine-Gipfel, seit unser Land den Status eines Beitrittskandidaten bekommen hat.“

Auch Fücks betont: „Der Besuch der EU-Spitze ist ein starkes politisches Signal der Solidarität mit der Ukraine. Und eine Bekräftigung, dass die Ukraine zum demokratischen Europa gehört. Die demokratische Revolution auf dem Majdan 2014 hatte als proeuropäische Bewegung begonnen.“

Wird es also vor allem ein symbolträchtiger Fototermin? „Dabei darf es auf keinen Fall bleiben“, sagt Klimkin. „Es muss ein wegweisendes Treffen für das Jahr und für die Zukunft werden.“

Drei Themen sollten aus Fücks Sicht Priorität bei dem Treffen haben. „Erstens braucht die Ukraine eine europäische Waffenhilfe, die langfristig angelegt sein muss. Denn vieles, was nötig wäre, steht ihr nicht zur Verfügung. Zweitens sollte Europa die Finanzhilfen über die bereits beschlossenen Pakete hinaus fortsetzen.

Der Wiederaufbau kann nicht bis nach dem Krieg warten. Zerstörte Infrastruktur muss sofort repariert werden. Betriebe müssen überleben können. Drittens sollte die EU der Ukraine einen konkreten Fahrplan für den EU-Beitrittsprozess anbieten und mit den Verhandlungen noch 2023 beginnen.“

Besonders der dritte Punkt ist auch Klimkin wichtig. „Auf dem Gipfel müssen die konkreten Schritte für den EU-Beitritt der Ukraine besprochen werden. Unser Fall ist einzigartig.“

