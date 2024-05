Ex-Spion packt aus Wie Chinas Geheimpolizei Dissidenten im Ausland einschüchtert

Der Mann nennt sich „Eric“. Seinen vollen Namen gibt der australische Sender ABC nicht bekannt – vermutlich, um seine Sicherheit nicht zu gefährden. Gefährdet ist Eric trotzdem, darüber macht er sich keine Illusionen. Indem er mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit geht, macht er sich zur Zielscheibe seines früheren Arbeitgebers: Chinas Geheimpolizei.

Er rechnet damit, dass Agenten losgeschickt werden, um ihm Schaden zuzufügen. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann das passiert. „Wenn sie es mit einem Ziel wie mir zu tun haben, sind sie möglicherweise geduldiger … und warten auf den richtigen Zeitpunkt zum Handeln“, sagte der 39-Jährige in einem Interview mit der investigativen Sendung „Four Corners“ des australischen Fernsehsenders ABC.

Eric weiß, wovon er spricht: Er selbst hat 15 Jahre als chinesischer Spion Undercover-Arbeit geleistet – eine Zeit, die ihn „zu einer misstrauischen und konfrontativen Person gemacht hat“, wie er sagt. „Ich bin immer noch emotional, aber ich kann in gewisser Weise auch grausam sein.“

Es sei das erste Mal, dass jemand von der Geheimpolizei – einem der gefürchtetsten und mächtigsten Arme des chinesischen Geheimdienstapparats – öffentlich spricht, heißt es vonseiten der ABC, die in ihrem Bericht auch Spionageoperationen auf australischem Boden bekannt macht.

Wie der KGB, die Stasi und die Gestapo

Zwischen 2008 und 2023 arbeitete Eric als verdeckter Ermittler für eine Einheit des Ministeriums für öffentliche Sicherheit (MPS). Die Einheit, die auch als sogenanntes Erstes Büro bekannt war, ist eines der wichtigsten Unterdrückungsinstrumente der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und wird weltweit eingesetzt, um Kritiker der Partei, insbesondere von Präsident Xi Jinping, zu überwachen, zu entführen und zum Schweigen zu bringen.

„Es ist die dunkelste Abteilung der chinesischen Regierung“, sagte Eric. „Im Umgang mit Menschen, die sich der KPCh widersetzen, können sie sich so verhalten, als ob diese Menschen nicht durch das Gesetz geschützt wären. Sie können mit ihnen machen, was sie wollen.“ Das Büro sei ein bisschen wie der KGB, die Stasi und die Gestapo.

Die KPCh habe ihn zu einem Feind geformt, der sich dem Kampf gegen sie verschrieben habe, erklärte Eric dem Sender seine Motivation für das Interview. „Ohne sie bin ich nur ein junger Mann, der gerne Bücher liest, Spiele spielt, Tiere liebt und gelegentlich Gedichte schreibt.“

Ausgefeilte Geschichten

Eric stellte dem australischen Sender Hunderte von geheimen Dokumenten, Text- und Sprachnachrichten sowie Bankunterlagen zur Verfügung, um zu beweisen, dass seine Geschichte wahr ist. Erics Aufgabe war über 15 Jahre hinweg, demokratiefreundliche Organisationen zu infiltrieren und Dissidenten zu jagen. Im Jahr 2016 wurde er beispielsweise zu einem Aktivistentreffen im indischen Dharamshala, dem Sitz der tibetischen Exilregierung, eingeladen, wo er den Dalai Lama traf.

Eric spionierte dort die vertrauliche künftige China-Politik der Exilregierung aus und leitete einen Bericht an seine Vorgesetzten weiter. Diese reagierten mit Lob und erlaubten ihm von da an, international zu arbeiten. Er erhielt anspruchsvollere Missionen, bei denen er dabei half, hochkarätige Dissidenten im Ausland in Fallen zu locken.

Eric berichtete von ausgefeilten Geschichten, die dabei ersponnen wurden – einmal gab er sich als Immobilienverwalter, ein anderes Mal als Anti-KPCh-Freiheitskämpfer aus. Jedes Mal ging es darum, das Vertrauen seiner Zielobjekte zu gewinnen und sie in Länder zu locken, in denen sie entführt und nach China zurückgebracht werden konnten.

Erics Aufträge führten ihn nach Indien, Kambodscha, Thailand, Kanada und Australien. In Australien wurde er beispielsweise auf einen politischen Aktivisten angesetzt, dessen Online-Videos Präsident Xi und seine Tochter ins Visier nehmen. Letzterer lebt nach wie vor in Australien, wurde dort 2021 jedoch Opfer eines körperlichen Angriffs, bei dem er sich die Nase brach. Ob Eric in diesen Angriff verwickelt war, wurde in dem Interview nicht offengelegt.

Experte hält den Bericht für „glaubwürdig“

Benjamin Herscovitch, China-Experte an der Australian National University in Canberra, hält die Schilderungen im Interview für „glaubwürdig“.

„Die im Interview geschilderten Ereignisse stimmen weitgehend mit dem überein, was andere Untersuchungen über die Taktiken der chinesischen Geheim- und Sicherheitsdienste ergeben haben“, sagt er dem Tagesspiegel. Ihm zufolge ist die Geschichte nicht nur für Australien, sondern für die gesamte Welt von Bedeutung.

Erics Bericht dürfte „einen tiefgreifenden und nachhaltigen Einfluss auf das internationale Verständnis der chinesischen Geheim- und Sicherheitsdienste haben.“ Der China-Experte hält es auch für möglich, dass nach der Veröffentlichung von Erics Geschichte Familie und Freunde des Mannes in China verhört und schikaniert würden – eine typische Reaktion auf derartige „Verratsfälle“.

Eric selbst müsse tatsächlich davon ausgehen, im australischen Exil überwacht und möglicherweise sogar eingeschüchtert zu werden. Doch angesichts der großen Aufmerksamkeit, die sein Fall auf sich zieht, geht Herscovitch nicht davon aus, dass er Opfer eines Attentats werden könnte. Käme er aber in der Volksrepublik China vor Gericht, drohte ihm die Todesstrafe.

„Ich hatte keine Wahl“

Eric selbst war einst auch von der westlichen Demokratie besessen gewesen. 2007 – als 22-jähriger Universitätsstudent – sei er der von den USA gegründeten China Social Democratic Party beigetreten, berichtete er der ABC. Doch nachdem er Informationen über das Jahrestreffen der Partei in den sozialen Medien verbreitet hatte, klopfte die Polizei an seine Tür. „Sie sagten zu mir: ‚Zieh dich an und folge uns. Du weißt, was du getan hast‘“, sagte Eric.

Mehrere Tage lang wurde er in einem kleinen Raum einer örtlichen Polizeistation verhört und gezwungen, ein Dokument zu unterschreiben, in dem er sein „Verbrechen“ gestand, sich der chinesischen Regierung widersetzt zu haben.

Ihm drohte eine Gefängnisstrafe, doch dann bot man ihm „eine zweite Chance“ – ein Doppelleben als Spion für Chinas Geheimpolizei. „Sie haben mich gezwungen, für sie zu arbeiten … Ich hatte keine Wahl“, behauptet er gegenüber dem Sender. Immer wieder versuchte er auszubrechen – nach 15 Jahren gelang ihm nun der Absprung nach Australien. Spätestens seine Entscheidung, die Machenschaften Pekings öffentlich zu machen, dürfte ihn nun vom Jäger zum Gejagten werden lassen.