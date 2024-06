Experten zum Wahlausgang in Frankreich Wie geht es nach dem ersten Sieg der Rechten weiter?

Noch werden am späten Sonntagabend in Frankreich die Stimmen ausgezählt. Doch eines steht bereits fest: Das Kalkül des Präsidenten ist nicht aufgegangen. In der ersten Runde der Neuwahlen zum Parlament, die Emmanuel Macron nach dem Debakel seiner Partei bei den Europawahlen am 9. Juni angesetzt hatte, hat der rechte Rassemblement National (RN) den Hochrechnungen zufolge klar gewonnen.

Die Partei um Fraktionsvorsitzende Marine Le Pen und Parteichef Jordan Bardella erhielt demnach 33,2 Prozent der Stimmen. Der Zusammenschluss der Linken und Grünen kam auf den zweiten Platz mit 28,1 Prozent. Ensemble, die Gruppierung von Präsident Macron, erreichte mit 21 Prozent den dritten Platz.

Positiv zu bewerten ist die hohe Wahlbeteiligung. Sie lag laut Prognosen bei 65,8 bis 67 Prozent. Höher war sie zuletzt 1988, als François Mitterrand Neuwahlen ausgerufen hatte, und 78,5 Prozent der Franzosen abgestimmt hatten. Bei der letzten Parlamentswahl 2022 erreichte sie nur 47,5 Prozent im ersten und 46,2 Prozent im zweiten Wahlgang.

In der Vergangenheit wurde oft gesagt, die Rechten hätten nur gut abgeschnitten, weil viele Bürger nicht zur Wahl gegangen seien. Das kann man nach dieser Wahl nicht mehr sagen. Sébastien Maillard, Politikwissenschaftler am Jacques-Delors-Institut in Paris

„Die Franzosen haben den Ernst der Lage erkannt und sind zur Wahl gegangen“, sagte Sébastien Maillard, Politikwissenschaftler am Jacques-Delors-Institut in Paris, dem Tagesspiegel. Die hohe Wahlbeteiligung legitimiere aber auch den RN. „In der Vergangenheit wurde oft gesagt, die Rechten hätten nur gut abgeschnitten, weil viele Bürger nicht zur Wahl gegangen seien. Das kann man nach dieser Wahl nicht mehr sagen“, betont Maillard.

Sébastien Maillard arbeitet als Sonderberater am Jacques-Delors-Institut in Paris. Von 2017 bis 2023 war er Direktor des französischen Thinktanks.

Der zweite Wahlgang

Entscheidend wird jedoch der zweite Wahlgang am kommenden Sonntag. Erst dann wird feststehen, wie die Sitzverteilung und die Mehrheitsverhältnisse im nächsten Parlament aussehen werden. In der ersten Runde können sich die Kandidaten nur ein Mandat sichern, wenn sie mit absoluter Mehrheit gewinnen. In der zweiten Runde reicht dann eine einfache Mehrheit.

Ein Sieg im ersten Wahlgang gelingt normalerweise nur bei einem Bruchteil der insgesamt 577 zu vergebenden Sitze in der französischen Nationalversammlung. Dieses Mal sieht es jedoch danach aus, dass bereits zwischen 65 und 85 Abgeordneten bereits feststehen werden. Gleichzeitig werde es in der zweiten Runde nun 285 bis 315 Stichwahlen zwischen drei Kandidaten geben, teilte das Ipsos-Institut am Sonntag in Paris mit.

Arnaud Mercier ist Professor für Kommunikation an der Universität Paris Panthéon-Assas und forscht unter anderem zu Desinformation.

Der Ausgang wird stark davon abhängen, wie viele Kandidaten sich vor der zweiten Runde zurückziehen, um etwa den Wahlsieg eines RN-Kandidaten zu verhindern. „Das wird in vielen Wahlkreisen eine politische Chirurgenarbeit werden“, sagt Maillard.

Zusammenschluss gegen rechts

Präsident Macron rief zu einem breiten Bündnis auf. Es sei nötig, „eine breite, demokratische und republikanische Allianz für die zweite Wahlrunde zu bilden“, erklärte Macron nach Angaben des Élysée am Sonntag. Die hohe Wahlbeteiligung in der ersten Runde zeuge von der „Bedeutung dieser Wahl für alle unsere Landsleute und von dem Willen, die politische Situation zu klären“, betonte der Präsident. „Ihre demokratische Wahl verpflichtet uns“, fügte er hinzu.

Entweder gibt es eine absolute Mehrheit für den Rassemblement National oder ein unregierbares Parlament. Beides ist eine schlechte Perspektive für Frankreich Arnaud Mercier, Professor für Kommunikation an der Universität Paris Panthéon-Assas

Frankreichs Premierminister Gabriel Attal kündigte am späten Sonntagabend an, dass sich etwa 60 Kandidaten des Regierungslagers in der zweiten Runde zurückziehen werden. Dies solle den Sieg rechtspopulistischer Kandidaten verhindern. „Keine Stimme darf an den Rassemblement National gehen“, betonte er.

Mustapha El Miri ist Soziologe und Migrationsforscher an der Universität Aix-en-Provence.

Dennoch, so sind sich die Experten einig, sei es keineswegs ausgeschlossen, dass der RN im zweiten Wahlgang noch eine absolute Mehrheit erreiche. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist alles noch offen“, erklärt Maillard. „Das Pendel kann in jede Richtung ausschlagen.“

Wie geht es jetzt weiter?

Arnaud Mercier, Professor an der Pariser Universität Panthéon-Assas, sieht zwei Szenarien für Frankreich: „Entweder gibt es eine absolute Mehrheit für den Rassemblement National oder ein unregierbares Parlament.“ Beides sei eine schlechte Perspektive für das Land. Die Linke habe ihr gesamtes Potenzial mobilisiert, erklärt Mercier im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Aber das reiche nicht. „Frankreich hat politisch und soziologisch eine konservative Mehrheit.“

Die Franzosen wollen radikale Veränderungen in die eine oder andere politische Richtung. Das ist der Nervenzustand Frankreichs nach sieben Jahren Macron. Mustapha El Miri, Soziologe und Migrationsforscher an der Universität Aix-en-Provence

„Zukünftig wird Frankreich weniger präsidial regiert werden“, sagt Maillard. Es werde möglicherweise eine Koalition aus der Partei von Präsident Macron und ihren Partnern sowie den Sozialisten oder Republikanern geben. „Macrons Bündnis ist nicht völlig zerlegt worden“, sagt der Politikwissenschaftler. Aber klar sei, dass Macron sich künftig wesentlich stärker auf politische Kompromisse einlassen werden müsse. Die Wahl habe vor allem eines gezeigt, sind sich die Experten einig: wie stark gespalten Frankreich sei.

„Die politische Mitte ist schwächer geworden zugunsten des Links-Bündnisses und der Rechtsextremen mit ihren Verbündeten“, erklärt Mustapha El Miri, Soziologe und Migrationsforscher an der Universität Aix-en-Provence. „Die Franzosen wollen radikale Veränderungen in die eine oder andere politische Richtung. Das ist der Nervenzustand Frankreichs nach sieben Jahren Macron“, erläutert El Miri.