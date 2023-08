Explosionen nahe Damaskus Tote bei mutmaßlich israelischem Angriff auf syrische Stellungen

Bei einem israelischen Luftangriff nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus sind einer Nichtregierungsorganisation (NGO) zufolge mindestens sechs Menschen getötet worden.

Der in London ansässigen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge starben in der Nacht auf Montag vier syrische Soldaten und zwei pro-iranische Kämpfer bei dem Angriff auf Stellungen des Militärs und Waffenlager nahe dem in einem Vorort gelegenen Flughafen der Hauptstadt Damaskus. Weitere zwei syrische Soldaten und fünf ausländische Kämpfer seien verletzt worden.

Der Beobachtungsstelle zufolge wurden bei den Angriffen Waffenlager und Munitionsdepots pro-iranischer, mit der syrischen Regierung verbündeter Milizen zerstört. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk in Syrien. Die Angaben der Organisation sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.

Unterschiedliche Angaben zu Zahl der Toten

Die Nachrichtenagentur Sana hatte zuvor von vier Toten und vier Verletzten berichte und lediglich erklärt, es habe Sachschäden gegeben. Die syrische Luftabwehr habe einige der Raketen abgefangen, hieß es weiter. Ein AFP-Korrespondent in Damaskus hörte in der Nacht mehrere Explosionen. Sana zufolge war der Luftangriff um 2.20 Uhr Ortszeit (1.20 Uhr MESZ) von den von Israel besetzten Golanhöhen ausgeführt worden.

Ein Sprecher der israelischen Armee erklärte gegenüber AFP, er kommentiere „keine Informationen in ausländischen Medien“.

Der Iran hat seit Beginn des Konflikts offiziell als „Berater“ bezeichnete Kämpfer zur Unterstützung der syrischen Armee ins Land geschickt. Seit Beginn des Krieges in Syrien im Jahr 2011 hat Israel schon hunderte Luftangriffe auf syrischem Gebiet ausgeführt, meist waren pro-iranische Milizen und Hisbollah-Kämpfer oder Positionen der syrischen Armee das Ziel.

Israel nimmt zu den Angriffen nur selten Stellung, betont jedoch regelmäßig, es werde nicht akzeptieren, dass der Iran seinen Einfluss bis an die Grenze Israels ausdehne. (AFP)