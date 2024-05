Explosive Stimmung in der Slowakei „Viele Menschen empfinden die Politik von Fico als willkürlich und spaltend“

Die Schüsse auf Robert Fico, den erst im letzten Herbst zum vierten Mal ins Amt gewählten Ministerpräsidenten der Slowakei, sind nach Meinung von Fachleuten in einem Land gefallen, in dem nicht erst seit diesem Mittwoch die Stimmung explosiv ist.

Auch wer das Attentat verurteilt – wie derzeit die Menschenrechtsorganisationen der Slowakei – weiß, dass Ficos vierte Amtszeit dieses Klima befördert hat.

Yelizaveta Landenberger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Ostslawische Literaturen und Kulturen der Humboldt-Universität und freie Journalistin und Übersetzerin.

„Robert Fico und seine Regierung trieben, seitdem sie am 15. Oktober an die Macht kamen, den Demokratieabbau nach dem Vorbild des Nachbarlands Ungarn in rasanter Geschwindigkeit voran“, sagt Yelizaveta Landenberger, Slowakei-Spezialistin an der Berliner Humboldt-Universität, dem Tagesspiegel.

Moderner Kunst das Geld entzogen

Das zeige sowohl seine Justizreform per Schnellverfahren, doch es lasse sich auch ablesen „an den radikalen Vorschlägen der rechtsradikalen Kulturministerin und Anhängerin von Verschwörungstheorien Martina Šimkovičová, die Medien und Kultur im Land betreffen“, sagt Landenberger.

Fico drückte im Februar eine hochumstrittene Justizreform durch, von Massenprotesten begleitet. Noch bevor sie gegen den Boykott der Opposition, die das Parlament während der Abstimmung verließ, verabschiedet wurde, beschloss Šimkovičová, die von der ultrarechten slowakischen Nationalpartei (SNS) ins Amt gebracht wurde, das Aus für die Kunsthalle der Hauptstadt Bratislava.

Robert Fico wurde in die Uni-Klinik gebracht. © REUTERS/stringer

Ihr wurde die bereits zugesagte Finanzierung gestrichen. Am 31. März musste das Haus schließen, bis dahin die einzige öffentlich geförderte slowakische Institution für zeitgenössische Kunst. Dort waren auch Ausstellungen zu LGBTIQ-Themen zu sehen.

Justizreform im Schnellverfahren und maßgeschneidert

Die Justizreform war offensichtlich ein Stück im Interesse des Ministerpräsidenten und der Seinen. In ihrem Zentrum stand die Abschaffung der Sonderstaatsanwaltschaft, die seit 20 Jahren bei schwerer Korruption und organisierter Kriminalität ermittelte. Nun sollen auch mildere Strafen für diese Delikte verhängt werden und die entsprechenden Delikte schneller verjähren.

Leibwächter trugen den angeschossenen Fico in seinen Audi. © REUTERS/Radovan Stoklasa

Ausgerechnet der Abgeordnete Tibor Gaspar rechtfertigte das Vorhaben damit, man müsse den „zerrütteten Rechtsstaat“ retten. Gaspar war während einer früheren Regierungszeit von Robert Fico Polizeipräsident und trat 2018, wie Fico selbst, nach dem Mord an dem jungen Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobter Martina Kusnirova zurück.

Ein Verdächtiger wurde festgenommen. © REUTERS/Radovan Stoklasa

Es wird weiter angenommen, dass diese Morde im Auftrag jener Regierungskreise begangen wurden, die durch Kuciaks Recherchen über Mafia-Verbindungen bis in die höchsten Regierungskreise in Gefahr gerieten.

Unter der Ägide von Kulturministerin Šimkovičová, die am Mittwoch auf Telegram die Opposition für das Attentat an Fico verantwortlich machte, sind weitere enorme Einschnitte in der Kultur geplant. Außerdem liegt ein Gesetzentwurf vor, um den Rundfunks RTVS und das öffentlich-rechtliche Fernsehen aufzulösen. „Die leider sehr realistische Befürchtung vieler, vor allem progressiv denkender Menschen, ist, dass sie in Zukunft durch eine Art Staatsfernsehen ersetzt werden“, sagt Landenberger.

Aber es gehe um mehr, meint sie: „Viele Menschen empfinden die Poltik der populistischen Regierung Fico insgesamt als willkürlich und spaltend, sehen die Zukunft des Landes, aber auch ihre persönliche Zukunft in Gefahr.“