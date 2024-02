Explosiver Fall am Supreme Court Wird Trump von der Wahl ausgeschlossen?

So viel Drama ist selten am Supreme Court der USA. Die neun obersten Richter unterbrechen an diesem Donnerstag ihre Winterpause, um den wohl spektakulärsten Fall seit Jahrzehnten anzuhören. Kann Donald Trump, der führende Kandidat im Präsidentschaftsrennen, vom Wahlzettel gestrichen werden?

Ihre Entscheidung könnte so oder so zu offener Gewalt in den USA führen. Trump warnt vor „Unruhen und Chaos“, falls er von der Wahl ausgeschlossen würde. Denn dann wären „zig Millionen ihrer Wahlfreiheit beraubt“. Es klingt wie eine Drohung.

Die Gegenseite kontert: Von Trump provozierte Unruhen und Chaos habe Amerika bereits erlebt: als Trump 2020 zur Wahl zugelassen war und seine Niederlage nicht eingestehen wollte.

Sturm auf das Kapitol als Warnung

Er habe den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 zu verantworten. Das Ziel damals war, die Ernennung Joe Bidens zum Präsidenten zu verhindern, obwohl der rechtmäßig gewählt worden war.

Konkreter Anlass der Anhörung ist die Entscheidung des Bundesstaats Colorado, Trump bei der Vorwahl am 5. März nicht kandidieren zu lassen. Seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol erfülle den Tatbestand des 14. Verfassungszusatzes, Sektion 3.

Nach dem umständlichen und nicht bis ins Letzte präzisen Wortlaut des 14. Amendments darf ein Kongressmitglied oder Amtsträger der Vereinigten Staaten, der einen Eid auf die Verfassung geschworen hatte, sich dann aber an einem Aufstand oder einer Rebellion gegen die Bundesregierung beteiligt, nicht mehr Senator, Kongressabgeordneter oder Wahlmann für den Präsidenten werden oder irgendein ziviles oder militärisches Amt der Vereinigten Staaten oder eines Bundesstaats bekleiden.

Die Entscheidung der Obersten Richter, ob Colorado Trump mit dieser Begründung vom Wahlzettel streichen darf, hätte „unmittelbare Breitenwirkung“, sagt Amy Howe. Sie ist Expertin für Verfassungsrecht und Autorin eines viel beachteten Blogs zum Supreme Court. „In 13 Staaten gibt es Bestrebungen, Trump die Wählbarkeit abzusprechen. Sie liegen bis zur Entscheidung des Supreme Courts auf Eis.“

Der 14. Zusatz war 1868 Verfassungsrecht geworden. Nach dem Bürgerkrieg (1861 bis 1865) sollten führende Köpfe der Sezession der Südstaaten keine machtvollen Ämter mehr ausüben.

Juristisch strittig sind unter anderem folgende Fragen: Lässt sich das 14. Amendment auf das Wahljahr 2024 anwenden? Passt die Beschreibung der Ämter, die tabu sein sollen, auf den Präsidentschaftskandidaten Trump, wenn doch das höchste Amt in der Aufzählung nicht explizit erwähnt wird?

Auf einzelstaatlicher Ebene wurden Teilnehmer des Sturms auf das Kapitol in den drei Jahren seither teils von der Kandidatur für öffentliche Ämter ausgeschlossen, und regionale Gerichte haben die Entscheidung bestätigt. Teils haben Gerichte die Anwendbarkeit des 14. Amendments verneint.

Trump war beim Sturm auf das Kapitol nicht vor Ort. Aber: Reichen seine Rolle am 6. Januar, sein immer wieder erhobener und gerichtlich mehrfach widerlegter Vorwurf, der Sieg sei ihm durch Wahlfälschung gestohlen worden, und die Aufforderung, seine Anhänger sollten protestieren, als Beweis, dass er an einer Rebellion beteiligt war?

Trump und seine Anwälte bestreiten das. Die Organisationen und Anwälte, die seinen Ausschluss in Colorado unterstützen, halten es für gesichert.

Das amerikanische Volk sollte bestimmen, wer nächster Präsident wird - nicht Gerichte oder Wahlaufseher. Trumps Anwälte in ihrer Stellungnahme an den Supreme Court.

Trumps Anwälte argumentieren: „Er ist der wahrscheinliche Kandidat der Republikaner und der Führende im Präsidentschaftsrennen. Das amerikanische Volk sollte bestimmen, wer nächster Präsident wird – nicht Gerichte oder Wahlaufseher.“

Andere Verteidigungslinien Trumps betreffen die Frage, ob ein Ex-Präsident für Handlungen während seiner Amtszeit überhaupt strafrechtlich belangt werden kann. Das Bundesbezirksgericht in Washington hatte am Dienstag geurteilt, auch der Präsident stehe nicht über dem Gesetz und müsse sich für Taten in seiner Amtszeit verantworten.

Auch hier wird erwartet, dass Trump den Supreme Court anruft. Und dessen Mitglieder auch diese Frage entscheiden müssen.

Offen ist jedoch, wie weit sich die Obersten Richter vorwagen wollen. David Levine, Wahlrechtsexperte des German Marshall Fund in Washington DC, meint, dass sie es vermeiden möchten, sich in einer so brisanten politischen Machtfrage zu exponieren, und Auswege suchen, wie sie prozedural entscheiden, ohne die Kernfrage zu beantworten: Hat Trump sich an einem Aufstand gegen die Verfassungsordnung beteiligt?

„Die Richter müssen Rechtsfragen zur Aufstandsklausel bearbeiten, für die es keinen Präzedenzfall gibt, gleichzeitig ihre internen Meinungsverschiedenheiten beachten und das gesunkene Vertrauen in das Gericht“, schildert Levine das Dilemma.

Der Supreme Court hört die Argumente inmitten von Warnungen, dass der Streit zu weiteren Unruhen und einer chaotischen Wahl führen kann. David Levine ist Wahlrechtsexperte beim German Marschall Fund of the United States in Washington DC.

„Der Supreme Court hört die Argumente inmitten von Warnungen, dass der Streit zu weiteren Unruhen und einer chaotischen Wahl führen kann. Die Richter sind sich bewusst, dass seine Entscheidung, egal wie sie ausfällt, das Vertrauen in die Integrität der Wahl 2024 beeinträchtigen dürfte. Zugleich muss das Gericht das Recht ohne Furcht vor den Folgen anwenden.“

Das allgemeine Vertrauen in die Autorität des Supreme Court ist über die Jahre gesunken. Nach dem Urteil zum Abtreibungsrecht 2022 war es geradezu eingebrochen. Dank der drei neuen Mitglieder, die in Trumps Amtszeit ernannt worden waren, hat der Supreme Court nun eine konservative Mehrheit.

In der Beurteilung Trumps ist die US-Gesellschaft gespalten. Streichen die Obersten Richter ihn vom Stimmzettel, bringen sie die eine Hälfte gegen sich auf. Lassen sie ihn kandidieren, die andere Hälfte.

Eine ähnlich machtpolitische Rolle hatte der Supreme Court im Jahr 2000 gespielt. Damals machte er mit seiner Entscheidung zur Auszählung in Florida de facto George W. Bush zum Präsidenten und erklärte Al Gore zum Verlierer.

Der Unterschied heute: Damals drohten keine bürgerkriegsähnlichen Zustände in Folge ihres Urteils. Ein möglicher Ausweg aus dem Dilemma wäre, dass die Obersten Richter sich nicht zur Frage äußern, ob Trump sich an einer Rebellion beteiligt hat. Sondern sich damit begnügen, klarzustellen, dass einzelne Bundesstaaten nicht die Kompetenz haben, Kandidaten von einer bundesweiten Wahl auszuschließen.