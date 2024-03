Fabrik in Kursk steht auf Sanktionslisten Ukrainische Drohnen treffen Bergbaubetrieb in Russland

In der westrussischen Region Kursk ist nach einem ukrainischen Drohnenangriff offiziellen Angaben zufolge ein Ölreservoir in einem Bergbaukombinat in Brand geraten. Verletzte gebe es nicht, die Feuerwehr bekämpfe den Brand, teilte der Kursker Gouverneur Roman Starowoit auf seinem Telegram-Kanal mit.

Einem Insider zufolge soll der ukrainische Militärgeheimdienst für den Angriff verantwortlich sein. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Geheimdienstmitarbeiter.



Die Fabrik in der Stadt Schelesnogorsk zur Produktion von Roheisen gehört zur Holding Metalloinvest des Oligarchen Alischer Usmanow und steht auf den internationalen Sanktionslisten.

Neben der Region Kursk teilten auch die benachbarten russischen Gebiete Woronesch und Belgorod mit, ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt zu haben. (Reuters, dpa)