Fast so alt wie Biden Warum spielt Trumps Alter im US-Wahlkampf kaum eine Rolle?

Als Joe Biden am 20. November seinen letzten Geburtstag feierte, postete er unter anderem auf der Nachrichtenplattform X, ehemals Twitter, ein Foto von sich vor einer Torte mit 81 Kerzen. Für jedes Jahr eine, der Kuchen stand praktisch in Flammen.

In der Nachricht dazu bedankte er sich für alle Glückwünsche und machte sich selbstironisch über sein hohes Alter lustig. Kurz zuvor war er dem Sozialen Netzwerk Threads beigetreten. Deshalb schrieb er: „Ich bin 81 Jahre alt geworden und alles, was ich bekommen habe, ist eine neue soziale Plattform.“

Donald Trump feiert Geburtstage anders. Wenn der frühere Präsident an diesem Freitag 78 Jahre alt wird, schmeißt er eine Party – und zwar im „Club 47 USA“ in West Palm Beach in Florida. Nach eigenen Angaben ist es „der landesweit größte Club von Anhängern von Präsident Donald Trump“.

Um 19 Uhr (Ortszeit) will Donald, das Geburtstagskind, eine Rede vor seinen Fans halten. Das Ganze wird, davon kann man bei ihm ausgehen, glitzernd, bunt und laut. Der Dresscode: Rot, weiß, blau – die amerikanischen Nationalfarben.

Der Ex-Präsident ist nur dreieinhalb Jahre jünger als sein Nachfolger Biden, den er bei der kommenden US-Wahl im November aus dem Weißen Haus vertreiben will. Damit wäre auch Trump der älteste gewählte US-Präsident aller Zeiten, würde er am 5. November gewinnen. Und doch wirken die beiden auf viele wie zwei Männer ganz unterschiedlichen Alters.

Bidens Versprecher gehen viral

US-Präsident Biden weiß, dass viele Wähler die Altersfrage umtreibt, und so versucht er immer wieder, die Sache mit Humor anzugehen, wie etwa an seinem 81. Geburtstag. Sehr erfolgreich ist das nicht. Obwohl sein Leibarzt in jedem Bericht festhält, dass „der Präsident weiterhin diensttauglich ist“, bleiben bei vielen Zweifel. Umfragen zufolge machen sich deutlich mehr Wähler Sorgen, dass der amtierende Präsident zu alt für weitere vier Jahre sein könnte als sein Vorgänger und möglicher Nachfolger Trump. Am Ende einer zweiten Amtszeit wäre Biden 86 Jahre alt.

Bidens Versprecher gehen viral: Er verwechselte den französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit François Mitterrand, der Frankreich von 1981 bis 1995 regierte und 1996 verstorben ist. Ein anderes Mal erzählte er von einem Gespräch mit „Mexikos Präsident“ über die Lage in Gaza, das er tatsächlich mit Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi geführt hatte.

Wirkt er älter als er ist? US-Präsident Joe Biden (81). © imago/ZUMA Press/IMAGO/Donato Fasano

Doch auch Trump unterlaufen solche Fehler: So lobte er Ungarns Premierminister Viktor Orbán für seine Führung der Türkei, vertauschte die Namen der Republikanerin Nikki Haley und der Demokratin Nancy Pelosi und behauptete, 2016 Barack Obama – und nicht Hillary Clinton – geschlagen zu haben.

Aber bei dem Republikaner führt das selten zu einer ähnlichen Welle des Spotts oder der Besorgnis über sein fortgeschrittenes Alter wie bei Biden. Und wenn es das tut – man erinnere sich an die Aufnahmen von Trump, als er sich auf einer leicht abschüssigen Rampe am Geländer festhalten musste – versendet sich dies vergleichsweise schnell.

All das zeigt, wie unterschiedlich die beiden von der amerikanischen Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Verbale Ausrutscher Bidens schaden seinem Image des erfahrenen, kompetenten Politikers, mit dem er 2020 die Wahl gewinnen konnte. Dieses Missverhältnis in der öffentlichen Wahrnehmung, so sorgen sich Demokraten, könnte bei den kommenden Präsidentschaftswahlen eine wichtige Rolle spielen.

In einer Umfrage der „New York Times“ und des Siena College in sechs stark umkämpften Bundesstaaten („battleground states“), die im Februar veröffentlicht wurde, gab eine überwältigende Mehrheit der Wähler an, dass sie ernsthafte Bedenken wegen Bidens Alter haben. 70 Prozent sagten, er sei zu alt für das Präsidentenamt. Weniger als die Hälfte der Wähler äußerte ähnliche Bedenken über Trump.

Linda Feldmann ist Journalistin. Sie leitet das Washingtoner Büro des „Christian Science Monitor“ und beobachtet Trump und Biden seit vielen Jahren.

„Es geht weniger darum, was die beiden sagen, als darum, wie sie es tun“, sagt Linda Feldmann. Die Journalistin ist Expertin für amerikanische Innenpolitik und beobachtet Trump wie Biden seit langem. Sie leitet das Washingtoner Büro der amerikanischen Zeitung „Christian Science Monitor“ und ist Teil des Korrespondenten-Pools im Weißen Haus.

Versprochen hat er (Biden) sich auch in jungen Jahren. Aber inzwischen ist seine Stimme oft so leise, dass wir ihn kaum verstehen. Linda Feldmann, Leiterin des Washingtoner Büros des „Christian Science Monitor“

„Joe Biden ist in den letzten Jahren stark gealtert“, sagt die Journalistin. „Versprochen hat er sich auch in jungen Jahren. Aber inzwischen ist seine Stimme oft so leise, dass wir ihn kaum verstehen. Er bewegt sich wie ein alter Mann, seine Haare sind weiß geworden und seine Augen häufig halb geschlossen. Ich sage nicht, dass er senil ist, das glaube ich auch nicht. Aber er strahlt einfach keine körperliche Kraft mehr aus.“

Der ehemalige Reality-TV-Star Trump dagegen, so die Journalistin, wirke deutlich robuster und kraftvoller. „Ich war bei seiner Wahlkampfveranstaltung im Januar in New Hampshire kurz vor den Vorwahlen dabei. Er sprach anderthalb Stunden lang, manches hat er vom Teleprompter abgelesen, aber vieles war auch einfach frei gesprochen. Und er kam gut rüber!“ Damit meine sie nicht, so Feldmann, dass alles, was er gesagt habe, Sinn habe. „Aber er kann eine tausendköpfige Zuhörerschaft in einer großen Arena begeistern. Und sei es mit unsinnigen Aussagen. Donald Trump ist ein Performer. Joe Biden kann das nicht.“

Trump färbt seine Haare, benutzt Selbstbräuner

Zwar ist bekannt, dass Trump anders als Biden seine Haare regelmäßig färbt und ganz offensichtlich Selbstbräuner verwendet. Aber das wird dem Republikaner nur selten als billiger Versuch ausgelegt, über sein tatsächliches Alter hinwegzutäuschen.

Er ist kräftig und groß gebaut, tanzt häufig auf der Bühne, bevor er das Wort ergreift. Seine Fans lieben das, genauso wie die Macho-Attacken auf politische Gegner. Schwach wirkt er dabei nicht.

Bill Galston ist Senior Fellow bei der liberalen Denkfabrik Brookings Institution in Washington. Er war an sechs Präsidentschaftskampagnen beteiligt und arbeitete unter Präsident Bill Clinton von 1993 bis 1995 im Weißen Haus

„Trump wirkt energischer als Präsident Biden und er strahlt mehr Energie aus, besonders wenn er spricht“, sagt auch Bill Galston. Er ist Senior Fellow bei der liberalen Denkfabrik Brookings Institution in Washington. Er war an sechs Präsidentschaftskampagnen beteiligt und arbeitete unter Präsident Bill Clinton von 1993 bis 1995 im Weißen Haus. „Die Leute haben den Eindruck, dass der Altersunterschied zwischen den beiden viel größer ist, als er tatsächlich ist.“

Galston sagt aber auch, es gehe bei beiden um unterschiedliche Schwächen, die kritisiert würden. „Bei Biden ist es sein Alter, bei Trump sein Charakter.“

Demokraten und auch einige Republikaner haben sich damit zitieren lassen, dass Biden in privaten Gesprächen durchaus wach und fit wirke. Für die demokratische Partei und andere Unterstützer des Präsidenten ist daher klar, dass die beiden Männer auf unfaire Weise ungleich behandelt werden.

Nur: In einem Wahlkampf, bei dem die Frage entschieden wird, wer die Supermacht USA in den kommenden vier Jahren führt, geht es nicht nur um Fairness, sondern auch um öffentliche Auftritte. Es geht darum, wem die Menschen zutrauen, das Land besser regieren zu können. Auch das Alter kann dabei eine Rolle spielen.