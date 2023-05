Finnlands Außenminister Haavisto über den Nato-Beitritt „Wir hatten Glück, Schweden nicht“

Herr Haavisto, Finnlands Grenze zu Russland ist mehr als 1300 Kilometer lang. Wie gefährlich ist es dort?

Trotz der russischen Aggression in der Ukraine und den europäischen Sanktionen haben wir die Grenze nicht komplett geschlossen. Menschen, die in Finnland arbeiten, können einreisen. Touristen aus Russland dürfen aber nicht mehr ins Land.

Und sicherheitspolitisch?

In den vergangenen Monaten haben wir keine besonderen Vorfälle oder Bedrohungen feststellen können. Russland schickt vermutlich einen Großteil seiner militärischen Ausrüstung und Soldaten in die Ukraine. Auf alle Arten von Zwischenfällen sind wir aber seit dem vergangenen Frühjahr gut vorbereitet.

Wenn an der Grenze weitgehend Ruhe herrscht, warum dann die Eile, Nato-Mitglied zu werden?

Es gibt offenkundig einen Trend: Russland will seine direkten Nachbarn unter Druck setzen, um maximalen Einfluss in der Region zu haben. Als Putin im vergangenen Jahr sagte, dass Russland eine Nato-Erweiterung unbedingt verhindern wolle, war das ein Alarmsignal für uns. Finnland hat immer betont, dass es das Recht hat, selbstständig über militärische Allianzen zu entscheiden. Russland hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder aggressive, imperialistische Tendenzen gezeigt. Meine Vermutung ist, dass es auch in Zukunft so weitergehen wird. Diese Expansionspolitik müssen wir irgendwie stoppen, um irgendwann wieder friedlich mit Russland leben zu können.

Moskau kritisiert die Erweiterung als aggressives Verhalten der Nato. Trägt Finnlands Beitritt da zur Entspannung bei?

Die Nato ist eine Allianz, die ihre Mitglieder verteidigt. Mit meinen EU-Kollegen spreche ich zum Beispiel konkret über Waffenlieferungen. Die Nato als Bündnis dagegen will nur lebensnotwendige Versorgungsgüter wie Medikamente oder Benzin für Generatoren liefern. Weil sich die Nato weder als Kriegspartei begreift, noch in der Ukraine militärisch eingreifen will.

Zur Person Pekka Haavisto © Tagesspiegel/Mario Heller Pekka Haavisto ist seit 2019 Außenminister Finnlands. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass sein Land als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine 31. Mitglied der Nato wurde. Der Grünen-Politiker war zuvor bereits Umweltminister und Minister für internationale Entwicklung und wurde 1987 erstmals in finnische Parlament gewählt. Bis 2005 arbeitete er sechs Jahre lang für die Vereinten Nationen, unter anderem als Leiter des Umweltprogramms UNEP in Kosovo, Afghanistan, Irak, Liberia, Palästina und im Sudan. 2017 kandidierte er erfolglos für die finnische Präsidentschaft.

Finnland hat sich schnell für den Beitritt entschieden. Einer ihrer Vorgänger im Amt, Erkki Tuomioja, beklagte eine „Kriegshysterie“ im Land. Zu Recht?

Wir kennen uns und haben viel darüber geredet. Ich habe die Stimmung im Land anders wahrgenommen. Finnland hatte nie wirklich „Angst“, sondern wir wollten uns auf die schlimmsten Szenarien vorbereiten. Und unser Land verteidigen. Das musste Russland mit dem Beitritt deutlich gemacht werden.

Deutlich wird mit Finnlands Beitritt auch, dass von der einst versprochenen Abrüstung keine Rede mehr sein kann. Haben Sie Ihre Prinzipien als Grüner verraten?

Russland hat uns früh direkt mit dem Einsatz taktischer Atom- und Chemiewaffen gedroht. Mit Blick auf die Situation, die wir aktuell in Europa haben, sollte man nicht naiv sein.

Sie waren früher naiv?

Sobald es Momente der Versöhnung und Möglichkeiten der Abrüstung gibt, sollte man diese nutzen. Wir wollten auf Angriffe immer gut vorbereitet sein, haben auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieg nie aufgehört, Bombenschutzkeller zu bauen; Militärdienst ist weiterhin Pflicht. Ich würde also nicht sagen, dass wir naiv waren. Auf jeden Fall aber etwas langsam und zu traditionell eingestellt.

Traditionell ist Finnland militärisch blockfrei gewesen. Das ändert sich jetzt. Hat Neutralität ausgedient?

Politisch neutral sind wir schon seit unserem EU-Beitritt nicht mehr. Nun sind wir es auch nicht mehr militärisch, das war eine bewusste Entscheidung. Natürlich gibt es weiterhin blockfreie Länder in Europa, wir kritisieren niemanden für deren Entscheidung. Wir haben jedoch eine andere getroffen.

Finnland ist seit April Mitglied der Nato: „Die Erfahrungen mit der russischen Geschichte und deren Expansionsstrategien haben gezeigt, dass wir in Europa differenzierter auf Allianzen blicken müssen.“ © Tagesspiegel/Mario Heller

Blockfreiheit ist also zunehmend unrealistisch?

Jedes Land ist in einer anderen geopolitischen Situation. Ich würde aber sagen, die Erfahrungen mit der russischen Geschichte und deren Expansionsstrategien haben gezeigt, dass wir in Europa differenzierter auf Allianzen blicken müssen. Und das tun wir jetzt auch.

Welche Rolle spielt dabei die Nato?

Der Beitritt der baltischen Staaten vor fast 20 Jahren hat Finnlands Sicherheit gestärkt. Auch deshalb müssen wir Schweden jetzt mit ins Boot holen. Wenn wir über Verteidigung sprechen, müssen wir auch darüber reden, wie wir in Krisensituationen reagieren. Finnland braucht Schweden – allein schon, um schnell Ausrüstung und Material ins Land zu holen. Sollte Schweden kein Nato-Mitglied werden, bliebe Finnland sicherheitspolitisch eine Insel.

Finnland wollte immer „Hand in Hand“ mit Schweden gehen. Jetzt sind Sie Mitglied, Schweden wartet weiter. Haben Sie Ihren Nachbarn im Westen im Stich gelassen?

Anfangs waren wir sehr optimistisch, dass der Beitrittsprozess ein kurzer sein wird. Dann kam es zu einer schmerzhaften Wartezeit. Beide Länder glaubten, dass sie vor den türkischen Wahlen keine Mitglieder werden würden. Wir hatten Glück, Schweden nicht. Jetzt tun wir alles dafür, dass unser Nachbarland noch vor dem Nato-Gipfel im Juli dazustoßen kann.

Aber noch einmal: Hat Finnland Schweden beim Nato-Prozess allein gelassen?

Unsere Botschaft war immer, dass wir gemeinsam beitreten wollen. Es hätte am Ende aber Schwedens Sicherheit auch nichts genutzt, wenn wir gesagt hätten: Wir warten noch auf euch.

Die Türkei hat Ihrem Land viel abverlangt: Sie haben das Waffenembargo gegen Ankara aufgehoben und stimmen sich bei Abschiebungen enger ab. Haben Sie sich von Erdogan in die Enge treiben lassen?

Unsere Grundsätze gelten weiterhin. Das Embargo haben wir zwar aufgehoben. Doch wir entscheiden, welche Waffen wir liefern. Bei den Abschiebungen ist es ähnlich. Wir haben eine Zusammenarbeit mit der Türkei, entscheiden aber rechtsstaatlich, wen wir ausliefern. Die Türkei ist zugleich ein wichtiger Partner bei internationalen Friedensprozessen, beispielsweise am Horn von Afrika. In einigen Bereichen haben wir traditionell eine sehr enge Zusammenarbeit mit Ankara.

Finnland hat Waffenlieferungen 2019 an die Türkei nach Angriffen auf Kurdengebiete in Syrien eingestellt. Wie passt das zu gemeinsamen Friedeninitiativen?

Syrien ist ein schmerzhaftes Thema. Wir hoffen weiterhin auf eine friedliche Lösung für die Region. Die Türkei hat uns in dem Zeitraum allerdings auch dabei geholfen, finnische Kinder aus den kurdischen IS-Gefangenenlagern im Nordosten zu befreien und zurück nach Finnland zu bringen. Wir brauchten die Türkei und haben deshalb eng zusammengearbeitet.

Zum Nachteil der Kurden?

Mit der Türkei haben wir vor allem über die PKK geredet, die auch in Europa als Terrororganisation gelistet ist. Ankara will den Terrorbegriff aber auch auf andere Gruppen ausweiten.

Auf die kurdische YPG-Miliz zum Beispiel, eine Verbündete des Nato-Partners USA in Syrien.

Genau. Die türkische Sicht, dass auch die YPG eine Terrorgruppe ist, teilen wir aber nicht.