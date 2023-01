Flucht aus Südamerika Für 700 US-Dollar einmal durch die Hölle

Luisa Cano sitzt erschöpft in einem indigenen Dorf im panamaischen Dschungel vor einem winzigen Gaskocher. Ihre Kleider sind mit Schlamm überzogen, und sie hat Blasen an den nackten Füssen, die in Flipflops stecken. Sie kommt aus Venezuela, dem eigentlich reichen Erdölland, das von einer sozialistischen Mafia in den Ruin getrieben wurde.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden